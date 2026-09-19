Gonet, fumando charuto ao lado de Vorcaro, lembra Ivan Ilitch, personagem de Tolstói: "talvez tenha feito tudo errado"
Empatados tecnicamente, Lula e Flávio deixam de lado as propostas de futuro governo e trazem Jair Bolsonaro para o ringue a disputa
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O SUJO E O MAL LAVADO
Enquanto Flávio Bolsonaro (PL) enche o peito para dizer que vai ganhar a eleição para decretar "anistia geral, ampla e irrestrita" para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, incluído seu progenitor, Jair Bolsonaro (PL).
O MAL LAVADO E O SUJO
Lula da Silva (PT), sem meia-volta, antecipa-se, para afirmar que quer "ganhar para manter ele [Bolsonaro] na cadeira".
'FUMEI, MAS NÃO TRAGUEI'
Para quem tinha dito que sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro era "brevíssima e banal", aparecer em fotografia dando "um tapa" em um charuto pode lhe custar horas de argumentos, caso tenha de responder a algum inquérito disciplinar.
'A MORTE DE IVAN ILITCH'
Parafraseando o livro de León Tolstói (1828-1910), Gonet casou-se, teve dois filhos (Pedro e Gustavo), fez Direito, foi assessor de um dos mais brilhantes juristas do Brasil, Francisco Rezek, tornou-se promotor de Justiça e procurador da República.
COMO O PERSONAGEM DE TOLSTÓI...
...Gonet ganhou dinheiro, comprou uma casa bonita, mas foi aí que deu um "clique" na imaginação: "Cheguei na casa dos 60 (anos), talvez eu tenha feito tudo errado". E chutou o pau da barraca, como diziam os colegas da UnB, onde Gonet estudou.
DITO E FEITO
Em 25 de abril de 2024, em meio ao 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, sob o "fog londrino", que nem de longe lembra o nevoeiro de fumaça nas rodinhas de alunos da universidade, eis que Paulo Gonet tomou uma dose de Macallan e "tostou" um charuto. Ivan Ilitch morre, cronologicamente, no último capítulo, mas seu fim é anunciado no título da obra de Tolstói.
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Os ministros André Mendonça e Luis Fox, do Supremo Tribunal Federal, tiveram dificuldade para ter acesso aos dados extraídos de um dos celulares de Vorcaro. Separadamente, cada gabinete mandou ofício ao diretor-geral da Polícia Federal, cobrando providências de Andrei Rodrigues.
'VISSE ISSO?'
O comentário da governadora Raquel Lyra (PSD) no post de Lula sobre as bets teve repercussão nacional. Em Brasília, os grupos de jornalistas e assessores de imprensa foram tomados pela frase: "Recife virou a capital das Bets do Brasil".
AS BETS SÃO AS BLUSINHAS DE LULA
Três anos e nove meses de governo e somente agora é que Lula "hoje sim" está "determinado a acabar com as bets no Brasil".
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DO ALTO DO MULUNGU
Enredo que teceu loas a Lula no Carnaval fluminense e rebaixou a escola de samba Acadêmicos de Niterói ainda vai dar muita dor de cabeça no enredo da campanha petista. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatou representação de Flávio Bolsonaro e abriu investigação contra a chapa Lula-Geraldo Alckmin (PSB), acusada de abuso de poder econômico e político.
PENSE NISSO!
Na sala de aula, estudante de Direito que já no primeiro semestre quer ser chamado de doutor pergunta se, na composição atual, o STF sairá da crise.
— Ou a saída para o nosso STF seria a mesma encontrada pelas autoridades chilenas?, perguntou.
Antes que o futuro doutor, caso resolva fazer doutorado, começasse a falar frases desconexas, recebeu a tarefa de mostrar aos colegas um estudo sobre a crise institucional e a apropriação de instrumentos jurídicos como "acusação constitucional". Os três magistrados chilenos, Diego Simpértigue, Sergio Muñoz e Ángela Vivando, foram destituídos de suas funções.
No Brasil, o Senado Federal acovardado está, acocorado continuará e, a depender da iniciativa do Poder Legislativo, a crise permanece. E não adianta a ministra Cármen Lúcia pedir desculpas por falharem. Todos ali são omissos, além da omissão dos senadores.
Pense nisso!