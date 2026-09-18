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Política em Brasília | Notícia

Gilmar Mendes valida reajuste do Bolsa Família e diz que medida não viola a legislação eleitoral

Em mais uma lorota, Lula disse que seu governo fechou o Master, de Vorcaro. Na verdade, é correto afirmar que foi o Banco Central que tomou a decisão

Por Romoaldo de Souza Publicado em 18/09/2026 às 20:01 | Atualizado em 18/09/2026 às 20:22
Presidente reconhece que não há como dissociar seu governo da crise no STF
Presidente reconhece que não há como dissociar seu governo da crise no STF - Ricardo Stuckert

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LULA É MORAES
A frase usada pela oposição caiu como uma bomba no comitê de campanha do petista Lula da Silva. O presidente do partido, Edinho Silva, admitiu que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) provocou desgaste tanto no partido como na militância.
— Estava indo tudo bem, o momento era favorável, mas aí veio essa crise institucional. Desgastou e atingiu nossa campanha, reconheceu o petista.

POIS NÃO É?
Quando a coluna se atreveu a comentar que o ministro Flávio Dino, mais que deselegante com os colegas, jogou no time contrário de Lula, agora é o próprio presidente quem manda sinais reclamando não apenas do pedido de vista, que vai retardar o julgamento, mas também do tom debochado de seu ex-ministro, o "terrivelmente comunista".

CONTA OUTRA
À Rádio Tupi, Lula disse que o banqueiro Daniel Vorcaro o procurou pessoalmente, dizendo que estava sendo perseguido e que o Master estava à beira da falência.
— Olha, aqui ninguém é perseguido. Nós vamos investigar. Se você estiver com o banco correto, seu banco não vai fechar, mas, se não estiver, vai fechar. E fechamos, revelou.

O CLUBE DOS PERSEGUIDOS
O Brasil tem aproximadamente 130 mil casos de perseguição, conforme registro do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Caso esses milhares de brasileiros perseguidos batessem à porta do Planalto, Lula colocaria o Batalhão da Guarda Presidencial (BGP) para enxotar os manifestantes.

TCU RECEBE PEDIDO PARA BARRAR REAJUSTE DO BOLSA FAMÍLIA
A manifestação é do subprocurador-geral Lucas Furtado, do Ministério Público de Contas. Ele pediu ao Tribunal de Contas da União a "suspensão imediata dos efeitos do decreto do presidente Lula da Silva que reajustou os benefícios do Bolsa Família" em cerca de 15%. A principal alegação é a falta de previsão orçamentária.
— Assim, a concessão da medida cautelar é necessária para preservar a utilidade do processo e impedir lesão irreversível ao patrimônio público e à ordem jurídica, defendeu.

DIRETO NO STF
O governo se antecipou e pediu ao STF que reconheça a constitucionalidade do reajuste de 15,04% no Bolsa Família, argumentando que se trata de "atualização de recomposição de perdas inflacionárias acumuladas".
— Registre-se que o decreto não institui benefício novo, não cria categoria adicional de beneficiários, não altera o critério legal de elegibilidade e não inaugura programa social, justificou.

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TUDO DOMINADO
Com a agilidade que lhe é própria, o ministro Gilmar Mendes validou o reajuste e disse que a medida "não viola a legislação eleitoral.
- Trata-se apenas de atualização dos valores das prestações integrantes de programa social já existente, mediante critério objetivo de correção monetária", escreveu o decano da Corte.

SAIDINHA TEMPORÁRIA
Parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, recomenda a saída temporária da cadeia de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, "para realização de exames" que tinham sido solicitados por seu médico particular.
— Não se enxerga impedimento à medida, desde que sua execução siga as normas estabelecidas pela autoridade prisional.

PARENTE É SERPENTE
A pretexto das declarações do ministro Gilmar Mendes, dizendo que ex-cunhado não é [mais] parente, a dica da coluna para este fim de semana é a comédia italiana de Mario Monicelli, que retrata a reunião de uma família tradicional que, anualmente, se encontra para comemorar os festejos de fim de ano. Ocorre que a convivência prolongada revela contradições, rusgas, fofocas e ressentimentos. No Natal de 1991, os pais revelam que estão velhos, cansados e decidiram que não querem mais morar sozinhos. Eles querem morar com um dos filhos, recusam-se a aceitar qualquer sistema de revezamento, mas nenhum dos filhos quer assumir a responsabilidade.
Parenti serpenti é a dica da coluna.

REAÇÃO FUTEBOLÍSTICA
Com a maioria dos times patrocinados pelas bets e o sinal contraditório do governo Lula entre restringir as atividades de apostas e acenar para os apostadores, seus eleitores, representantes das agremiações ensaiam uma reação organizada, principalmente depois de Lula ter dito que a "disposição pessoal é acabar com as bets".
— O futebol acompanha com atenção as discussões sobre o mercado de apostas no Brasil e reconhece os desafios que sua expansão traz, diz um manifesto de clubes e algumas federações.

PENSE NISSO!
Muita gente "tem culpa no cartório", como se diz na conversa entre as donas de casa, quando o assunto é a roubalheira do Banco Master. O problema que precisa ser detectado é quem vai sair mais ou menos enxovalhado? Lula ou Flávio Bolsonaro? Até o "isento" Lula da Silva reconheceu que "vai respingar [para o lado dele] na reta final" da campanha.

Esse mesmo grupo de vizinhos decide, então, sentar-se juntos para assistir ao guia eleitoral antes de tomar uma decisão sobre as eleições presidenciais. A ideia era anotar as propostas dos candidatos. Decepção total. É roubalheira de um lado, corrupção do outro. Proposta, que é bom, nada.

O Brasil, fala-se muito, carece de uma reforma do Poder Judiciário com urgência, mas quem vai fazer essa reforma é o Legislativo, que também não é lá muito "católico", não. Também tem suas manhas para engabelar o eleitor.

E pensar que é o eleitor que pode resolver tudo isso! Essa zorra toda!

Pense nisso!

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