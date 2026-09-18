Gilmar Mendes valida reajuste do Bolsa Família e diz que medida não viola a legislação eleitoral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em mais uma lorota, Lula disse que seu governo fechou o Master, de Vorcaro. Na verdade, é correto afirmar que foi o Banco Central que tomou a decisão

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

LULA É MORAES

A frase usada pela oposição caiu como uma bomba no comitê de campanha do petista Lula da Silva. O presidente do partido, Edinho Silva, admitiu que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) provocou desgaste tanto no partido como na militância.

— Estava indo tudo bem, o momento era favorável, mas aí veio essa crise institucional. Desgastou e atingiu nossa campanha, reconheceu o petista.

POIS NÃO É?

Quando a coluna se atreveu a comentar que o ministro Flávio Dino, mais que deselegante com os colegas, jogou no time contrário de Lula, agora é o próprio presidente quem manda sinais reclamando não apenas do pedido de vista, que vai retardar o julgamento, mas também do tom debochado de seu ex-ministro, o "terrivelmente comunista".

CONTA OUTRA

À Rádio Tupi, Lula disse que o banqueiro Daniel Vorcaro o procurou pessoalmente, dizendo que estava sendo perseguido e que o Master estava à beira da falência.

— Olha, aqui ninguém é perseguido. Nós vamos investigar. Se você estiver com o banco correto, seu banco não vai fechar, mas, se não estiver, vai fechar. E fechamos, revelou.

O CLUBE DOS PERSEGUIDOS

O Brasil tem aproximadamente 130 mil casos de perseguição, conforme registro do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Caso esses milhares de brasileiros perseguidos batessem à porta do Planalto, Lula colocaria o Batalhão da Guarda Presidencial (BGP) para enxotar os manifestantes.

TCU RECEBE PEDIDO PARA BARRAR REAJUSTE DO BOLSA FAMÍLIA

A manifestação é do subprocurador-geral Lucas Furtado, do Ministério Público de Contas. Ele pediu ao Tribunal de Contas da União a "suspensão imediata dos efeitos do decreto do presidente Lula da Silva que reajustou os benefícios do Bolsa Família" em cerca de 15%. A principal alegação é a falta de previsão orçamentária.

— Assim, a concessão da medida cautelar é necessária para preservar a utilidade do processo e impedir lesão irreversível ao patrimônio público e à ordem jurídica, defendeu.

DIRETO NO STF

O governo se antecipou e pediu ao STF que reconheça a constitucionalidade do reajuste de 15,04% no Bolsa Família, argumentando que se trata de "atualização de recomposição de perdas inflacionárias acumuladas".

— Registre-se que o decreto não institui benefício novo, não cria categoria adicional de beneficiários, não altera o critério legal de elegibilidade e não inaugura programa social, justificou.

TUDO DOMINADO

Com a agilidade que lhe é própria, o ministro Gilmar Mendes validou o reajuste e disse que a medida "não viola a legislação eleitoral.

- Trata-se apenas de atualização dos valores das prestações integrantes de programa social já existente, mediante critério objetivo de correção monetária", escreveu o decano da Corte.

SAIDINHA TEMPORÁRIA

Parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, recomenda a saída temporária da cadeia de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, "para realização de exames" que tinham sido solicitados por seu médico particular.

— Não se enxerga impedimento à medida, desde que sua execução siga as normas estabelecidas pela autoridade prisional.

PARENTE É SERPENTE

A pretexto das declarações do ministro Gilmar Mendes, dizendo que ex-cunhado não é [mais] parente, a dica da coluna para este fim de semana é a comédia italiana de Mario Monicelli, que retrata a reunião de uma família tradicional que, anualmente, se encontra para comemorar os festejos de fim de ano. Ocorre que a convivência prolongada revela contradições, rusgas, fofocas e ressentimentos. No Natal de 1991, os pais revelam que estão velhos, cansados e decidiram que não querem mais morar sozinhos. Eles querem morar com um dos filhos, recusam-se a aceitar qualquer sistema de revezamento, mas nenhum dos filhos quer assumir a responsabilidade.

Parenti serpenti é a dica da coluna.

REAÇÃO FUTEBOLÍSTICA

Com a maioria dos times patrocinados pelas bets e o sinal contraditório do governo Lula entre restringir as atividades de apostas e acenar para os apostadores, seus eleitores, representantes das agremiações ensaiam uma reação organizada, principalmente depois de Lula ter dito que a "disposição pessoal é acabar com as bets".

— O futebol acompanha com atenção as discussões sobre o mercado de apostas no Brasil e reconhece os desafios que sua expansão traz, diz um manifesto de clubes e algumas federações.

PENSE NISSO!

Muita gente "tem culpa no cartório", como se diz na conversa entre as donas de casa, quando o assunto é a roubalheira do Banco Master. O problema que precisa ser detectado é quem vai sair mais ou menos enxovalhado? Lula ou Flávio Bolsonaro? Até o "isento" Lula da Silva reconheceu que "vai respingar [para o lado dele] na reta final" da campanha.

Esse mesmo grupo de vizinhos decide, então, sentar-se juntos para assistir ao guia eleitoral antes de tomar uma decisão sobre as eleições presidenciais. A ideia era anotar as propostas dos candidatos. Decepção total. É roubalheira de um lado, corrupção do outro. Proposta, que é bom, nada.

O Brasil, fala-se muito, carece de uma reforma do Poder Judiciário com urgência, mas quem vai fazer essa reforma é o Legislativo, que também não é lá muito "católico", não. Também tem suas manhas para engabelar o eleitor.

E pensar que é o eleitor que pode resolver tudo isso! Essa zorra toda!

Pense nisso!