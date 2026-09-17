TSE diz a Zé Trovão que ele não tem competência para mover ação contra reajuste do Bolsa Família

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Faltando menos de 20 dias para a disputa, Lula tem tudo para nadar de braçadas e ainda "cuspir" na cara do adversário. Tem dessas coisas

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TROVOADA NO TSE

Uma vez que a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) não se animou a apelar à Justiça contra o reajuste do Bolsa Família, em 15,04%, faltando 17 dias para as eleições — aqui para nós, com receio de perder votos entre os pobres, o deputado Zé Trobão (PL-SC) bateu à porta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas foi logo recebendo um não. O ministro André Mendonça foi curto e grosso: “Reconheço a ilegitimidade ativa do representante e extingo o processo sem resolução do mérito”. Arquive-se!

DECISÃO TÉCNICA

Duas semanas atrás, o governo Lula enviou ao Congresso Nacional a proposta de Orçamento da União para o ano que vem sem nenhuma previsão de reajuste do Bolsa Família.

COLESTEROL ALTO

No começo do mandato, Lula prometia cerveja e picanha em abundância aos brasileiros. Agora, o presidente promete distribuição gratuita de Mounjaro, a tal da caneta emagrecedora.

“VALHA-ME DEUS”

Na campanha petista, a bronca é com um mote levantado por Lula que não estava no “script” do candidato. “Assim, do nada”, Lula diz que a Igreja Católica pode enfrentar dificuldades enquanto não acabar com o celibato e não permitir a ordenação de mulheres", desafiou o presidente.

— Tive a oportunidade de falar para o papa Francisco (1936-2025) que, enquanto a Igreja Católica não acabar com o celibato e permitir que as mulheres possam ser padres, possam ser bispos, as mulheres poderem falar, sabe? A gente vai ver a Igreja Católica passar dificuldades.

“LULINHA, MEU SÓCIO”

Sabe a Roberta Luchsinger, aquela destratada por Lula quando disse: “Não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida, ela nunca esteve próxima de mim”? Pois é, só faltou “essa moça” pedir a mão do filho do presidente em casamento, porque, no réveillon de 2024, Fábio Luis, o Lulinha, e Roberta Luchsinger passaram a virada do ano, em Brasília, comendo do bom e do melhor.

QUANDO É AGORA

A Polícia Federal identificou diferentes mensagens de Roberta Luchsinger para amigas e colaboradoras, tratando Lulinha como sócio.

— Lembra do Fernando (Bittar), meu sócio na empresa que eu tenho com ele, com o Fábio, filho do presidente? pergunta.

ELUCUBRANDO

Após cancelar pela segunda vez a sessão no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Corte, Edson Fachin, agora está realizando uma rodada de conversas com ministros. Um dos pontos que Fachin tem destacado é que cancelou a sessão desta quinta-feira, convocada para analisar a conduta do ministro André Mendonça.

PENSE NISSO!

Entre a cruz e a espada. Na linguagem mais que popular, o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, deve estar fazendo os cálculos: entro ou não entro?

Se entrar com uma ação para barrar o reajuste do Bolsa Família, a menos de 20 dias das eleições, Flávio Bolsonaro certamente será taxado de tudo o que se possa imaginar, inclusive de que não tem compaixão com quem vive do programa social.

Caso contrário, o que se verá nas próximas horas é um Lula no desespero para se distanciar do filho mais velho de Jair Bolsonaro e dizendo que está cuidando dos mais necessitados.

Ora, se essa era realmente uma prioridade, dar 15% de reajuste, por que o governo não colocou esse aumento do programa social no Orçamento da União? Para evitar qualquer tipo de insinuação.

É aquela história: mesmo que não seja um governo que prima pela probidade, ser probo é condição imperativa para se governar um país como o Brasil.

Mas aí já é querer muito, não é?

Pense nisso!