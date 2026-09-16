Em campanha para presidir o Senado, Tereza Cristina cobra reação à crise no STF

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A preocupação da senadora de oposição precisa ser, também, dos candidatos ao Senado, incluindo os de Pernambuco, que têm evitado falar sobre o tema

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TODO SALIENTE

O presidente Lula da Silva (PT) disse que o escândalo do Banco Master "foi uma orgia pura" e, ao defender o levantamento total do sigilo, afirmou que os brasileiros ficarão sabendo "quem foi fazer suruba" em festinhas organizadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

MORDE E ASSOPRA

Lula teceu loas à ação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), dizendo que ele prestou "dois grandes serviços à democracia brasileira", falando dos julgamentos do 8 de Janeiro e do comando durante as eleições de 2022, mas alfinetou o magistrado, dizendo que quem cometeu qualquer tipo de delito "tem que pagar o preço. Isso vale para mim, para Alexandre de Moraes, para o Fachin", completou.

DEVENDO EXPLICAÇÕES

Ao portal Metrópoles, o coordenador da campanha do petista, Marco Aurélio de Carvalho, disse que Alexandre de Moraes tem "obrigação" de dar explicações sobre sua relação com Vorcaro.

PARA ELEVAR A RÉGUA

Os argumentos de muita gente de Brasília de que o "duro" discurso da ministra Cármen Lúcia teria sido "uma fala além da curva", se comparado ao que se ouviu no encerramento da sessão de horrores do STF, ele foi marcante, mas, como dizia Antonio "Professor" do Ginásio Joaquim Mendes, em Carnaíba (PE), quando alguém comemorava um 10 no boletim: "não fez mais do que a obrigação".

DOBRANDO A APOSTA

Cotada para presidir o Senado Federal a partir de fevereiro de 2027, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) considerou que o Poder Judiciário encontra-se "na iminência de uma implosão" e disse que os senadores precisam ter "uma reação enérgica" diante da crise no STF.

BOLSONARO FORA DO SANTINHO

A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mandou suspender a distribuição de "santinhos" do candidato a deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), usando a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em destaque. "A forma como Bolsonaro foi apresentado [na propaganda] pode levar o eleitor a interpretar a peça como uma demonstração de apoio", escreveu.

MAS POR QUÊ, NÃO?

Ao questionar a decisão, Bove quis uma "explicação mais pão, pão, queijo, queijo". Para o TSE, Bolsonaro está impedido pelo STF de se manifestar politicamente, por isso o veto.

TRUMP VOLTA A ATACAR

A expressão "hub" de fluxo global de cocaína, localizado no Brasil, deixou o governo brasileiro com ar de preocupação, aguardando um novo ataque do governo norte-americano. Documento da Casa Branca encaminhado ao Congresso dos Estados Unidos afirma ter havido uma falha do Brasil no combate ao PCC e ao Comando Vermelho.

NA ONU FALA SOBRE CRIME ORGANIZADO

Na abertura da Assembleia das Nações Unidas (22), o presidente brasileiro vai falar em "esforços" do governo no combate ao crime organizado e pedir "o fim da interferência estrangeira" nos assuntos locais.

PENSE NISSO!

Uma comitiva alemã que se prepara para vir ao Brasil fazer prospecção de negócios no mundo do café do Amazonas estava ontem participando, em Aachen, no oeste do país, de uma rodada de debates sobre cultura e costumes dos brasileiros, incluindo métodos de preparo de café, quando foi apresentada a uma reportagem de quatro páginas de um diário de Colônia, "Die brasilianische Justiz mitten in der Krise" — "A Justiça brasileira em meio a uma crise".

Não, não é a primeira vez que investidores internacionais se deparam com esse temor: insegurança jurídica. Um dos palestrantes quis minimizar os efeitos do impacto dessa situação toda no STF, mas não foi muito alentador.

- Imagine que uma regra pode mudar de uma hora para outra, de uma instância judicial para outra.

A plateia ficou atônita. Em bom português, empresários brasileiros também andam assustados, mesmo aqueles que não fazem citações em alemão, como costuma fazer o ministro Gilmar Mendes. "Eine grosse Konfusion". Uma enorme confusão.

Pense nisso!