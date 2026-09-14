O mundo jurídico e acadêmico sairia engrandecido se Alexandre de Moraes renunciasse ao cargo

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Na sessão desta terça no STF, tudo pode acontecer, inclusive nada. Caso um dos ministros peça vista do processo, o julgamento ficará para outubro

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ALÉM DE MINISTROS APOSENTADOS

O Supremo Tribunal Federal (STF) reservou espaço para representantes da OAB, do Congresso Nacional e, se sobrar cadeira, para jornalistas que queiram acompanhar a análise do processo que contém relatório da Polícia Federal com mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O RITO DO STF

Abertura da sessão. Na sequência, o relator, Edson Fachin, faz a leitura do parecer e a “delimitação do objeto do julgamento”. Depois, o procurador-geral da República “poderá se manifestar”. Fachin reservou um tempo para “eventuais sustentações orais”. Logo após, apresenta seu voto e passa a palavra aos demais integrantes da Corte para suas manifestações. “Ao final do julgamento, o presidente proclamará o resultado.”

SEGURANÇA REFORÇADA

Dentro da sede do Judiciário e do lado de fora do tribunal, um forte esquema de segurança foi montado para impedir qualquer tipo de manifestação. Nem contra, nem a favor.

SUÍÇAS BRONZEADAS

Entre as modelos contratadas para as festas de Vorcaro, nem todas eram suíças. Algumas são brasileiras, de Fortaleza, de São Paulo e do Recife. Não deixa de ser uma conquista para as profissionais do nosso país.

MORAES, A CRIPTONITA DE LULA

O presidente Lula da Silva (PT), mais próximo impossível do ministro Alexandre de Moraes, analisa o momento adequado para virar-lhe as costas. Só aguarda um vento a favor, possivelmente na semana que vem, quando o petista retorna ao Nordeste, única região geográfica onde mantém dianteira consolidada sobre o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL).

POR ESSA OS LULAS NÃO ESPERAVAM

A quebra de sigilos reivindicada pela bancada governista no STF, que tanto esperneou, recebeu o sigilo do caso Master, eis que, em um desses áudios, a lobista Roberta Luchsinger organiza com um fornecedor amigo a compra de bebida alcoólica para o Réveillon de 2024, ao lado de Fábio Luís, o Lulinha, filho mais velho do presidente.

— E whisky pode ser o Macallan, que o Fábio gosta, recomenda.

DEUS ME LIVRE!

Michelle Bolsonaro (PL) informou à BandNews FM que não participará da sabatina que a rádio está fazendo com os candidatos ao Senado pelo Distrito Federal. A coluna apurou que a ex-primeira-dama vai priorizar o corpo a corpo, principalmente nas cidades-satélites do DF.

O DESESPERO DE ALCOLUMBRE

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) sentiu que a água já está pela cintura, e sua desenvoltura não é propriamente de um César Cielo — medalha de ouro nos Jogos de Pequim, em 2008 — propriamente falando.

BATENDO À PORTA DO PLANALTO

Com a promessa de Lula, de petistas e de candidatos que gravitam em torno do PT de que terá reeleição fácil, Alcolumbre tem feito minuciosa análise das pesquisas de opinião, que apontam que boa parte dos 54 novos senadores que chegarão a Brasília em fevereiro de 2027 não usará barbicacho nem ficará dizendo “sim, senhor” ao Planalto.

PARENTELA INGRATA

A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, não se sentiu confortável quando o marido fazia um comício na Boca Maldita, no centro de Curitiba (PR). Ela tinha “cobrado” a presença de parentes de União da Vitória, no interior do estado.

PLANEJAMENTO E CORTES

O economista Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia, disse nesta segunda-feira (14) que um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL) será pautado por mudanças econômicas radicais, com redução de impostos e revisão da política fiscal.

— Isso é o convite que temos para a sociedade brasileira. Quer mudança? Nós somos a mudança, disse Sachsida.

PENSE NISSO!

Senhor ministro! Vossa Excelência sabe o que fez e sabe que a sociedade sabe muito daquilo que o senhor andou fazendo. Pintando e bordando. Suas estripulias em benefício próprio foram além da conta, Excelência.

Vossa Excelência chegou a Brasília, ocupou importante cadeira na Esplanada dos Ministérios, foi indicado para o STF, bajulado no Senado — aliás, como a maioria dos indicados — subiu ao trono e, no Olimpo, fez-se Dionísio, o derradeiro a ser aceito ali.

Ocorre que Vossa Excelência se enveredou por caminhos duvidosos. E entenda, Excelência, estou dando ao senhor a faculdade da dúvida e a oportunidade de salvar sua biografia na sala de aula, ali, sim, um lugar sagrado.

Pegue sua toga, renuncie e seus pupilos vão recebê-lo de braços abertos na universidade. Não por corroborarem com suas traquinagens, mas pela coragem do recomeço.

Termino deixando, aqui, o pensamento de Sigmund Freud (1856-1939) sobre o tema: “A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana.”

Pense nisso!

