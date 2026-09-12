Sessão do STF será transmitida pela TV e pelo rádio, e ministros aposentados acompanharão o julgamento

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Daniel Vorcaro, o esbanjador. O banqueiro fez a festa barulhenta dos 15 anos da filha e pagou hotel para a vizinhança não se aborrecer.

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RECORDE DE PÚBLICO

Alguns dos ministros aposentados articulam presença, na primeira fila, na sessão da terça-feira (15), no Supremo Tribunal Federal (STF), em sinal de apoio ao presidente, Edson Fachin, que tenta conter uma crise sem precedentes.

PAPARICANDO A VIZINHANÇA

O banqueiro Daniel Vorcaro, o que tem [ou tinha] de esbanjador também cultivava a boa vizinhança. Em agosto de 2023, em meio aos preparativos da megafesta de 15 anos da filha, Stella, com gasto estimado em R$ 15 milhões, sabendo que a estrutura de som seria pesada para receber os DJs Dennis e Alok, além da atração internacional The Chainsmokers, Vorcaro se antecipou, apresentou um pedido de desculpas e ainda ofereceu custear até três diárias em um hotel de luxo de Belo Horizonte "para evitar qualquer incômodo com o barulho da festa".

PAU QUE BATE EM CHICO

O presidente Lula da Silva (PT) defendeu ser "urgente a quebra completa do sigilo das investigações" do caso Master, "seja quem for, doa em quem doer (sic)", e ainda cobrou transparência do STF: "O Brasil precisa saber a verdade", disse o presidente.

DEVERIA BATER EM FRANCISCO

Ocorre que o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, por determinação da Presidência da República, impôs sigilo de 100 anos sobre os registros de visitas que Vorcaro recebeu durante os três meses em que esteve detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

PÃO COM OVO

Animado com a plateia gritando seu nome, o dublê de presidente e animador de auditório resolveu fazer um comentário eleitoral a respeito da alta nos preços dos alimentos e soltou essa:

— Eu sei, a carne tá cara, o café tá caro, ano passado o [preço do] ovo estava nas nuvens. Nossas galinhas botam 60 bilhões de ovos por ano. Se não tem carne, a gente come ovo; se não tem ovo, a gente come carne. Mas, quando não tem os dois, a gente come como eu comia quando levava marmita: feijão e arroz puro, porque não tinha mistura, lembrou.

CADÊ A PICANHA?

Três anos atrás, o presidente foi a Sorocaba, no interior de São Paulo, e discorreu um rosário de promessas. A mais animadora era de que, no governo dele — que estava começando — todo brasileiro iria comer picanha.

— A carne vai baixar, vocês podem ter certeza de que vão voltar a comer picanha outra vez.

PERNAMBUCO EM PERSPECTIVA — LIVRO DE CABECEIRA

De longe, o mais completo diagnóstico sobre o estado de Pernambuco, o livro parte de uma importante constatação: "o modelo de desenvolvimento construído a partir dos anos 1950 cumpriu uma função histórica, mas já não responde adequadamente aos desafios econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais do século 21".

Entre os principais desafios, eu destaco quatro: educação e formação de pessoas; ciência, tecnologia e inovação; transformação digital; infraestrutura e logística. "Pernambuco em Perspectiva", um presente que ganhei do urbanista Francisco Cunha, um dos coordenadores do trabalho, deveria ser livro de cabeceira para quem ensaia governar o estado. Dê um clique aqui. O livro é grátis. Ou copie este endereço: https://algomais.com/ebook-pe-perspectiva/

LULA REPAGINADO

Ainda que o presidente não tenha mais o pique de antes de ir às ruas, sua campanha vê como necessária uma escapadela, mesmo que controlada, para dar um abraço no eleitor. Lula nas ruas e nas redes sociais é um jeito da campanha do petista dar uma nova roupagem aos comícios que não encantam e não agregam.

DE ÚLTIMA HORA

O ministro Fachin não se dobrou aos obscurantistas e informou que a sessão de julgamento da terça-feira será transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Justiça.

PENSE NISSO!

Em um país minimamente preocupado com o futuro, o que infelizmente não é o nosso caso, todos — absolutamente todos os candidatos, de deputado a presidente — teriam uma palavra de desconforto e, muitos, de necessário mea-culpa pelos dados divulgados durante a semana, que apontam o fracasso do Brasil na educação. Salvo ínfimas exceções.

Os números do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) mostram que o Brasil foi mal nas provas, tomando por base Matemática, Ciências e Leitura, é possível afirmar que ficamos abaixo da média:

— Matemática: 377 pontos no Brasil — média OCDE de 463;

— Ciências: 409 pontos no Brasil — média OCDE de 482;

— Leitura: 408 pontos no Brasil — média OCDE de 463.

Só pegando como referência a América Latina, o Brasil ficou atrás do Uruguai, Chile, Costa Rica, Colômbia e México.

E não é por falta de dinheiro. Recursos há. O que falta é gestão. E o Brasil não está preparado para gestão quando o assunto é educação. A não ser, destaco, em pequenas ilhas.

Pense nisso!