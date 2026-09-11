Sentados lado a lado no plenário, André Mendonça e Alexandre de Moraes passaram o dia se estranhando
Enquanto Gilmar Mendes argumenta que não há tempo hábil para que os ministros tomem conhecimento dos documentos do Caso Master e pede o adiamento
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CALENDAS GREGAS...
...no popular, "dia de São Nunca", como se diz lá do sítio Matolotagem, no limite dos municípios de Carnaíba e Flores, no Sertão do Pajeú. Tudo isso para dizer que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu "unidade de condução" e "clareza quanto ao julgamento" marcado para terça-feira (15), além de apresentar um pedido de adiamento na análise dos processos envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.
- Que o julgamento se inicie pelas preliminares, em especial pela arguição da nulidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República.
HAJA PEN DRIVE
Cristiano Zanin pediu a Fachin "que seja disponibilizada, em HD específico, a íntegra da mídia" com todas as informações encontradas pela Polícia Federal nos telefones do banqueiro Daniel Vorcaro.
- Seja determinado que a Polícia Federal disponibilize a cada um dos gabinetes deste Supremo Tribunal Federal uma cópia da referida mídia, tal como ocorreu em relação ao eminente Ministro Relator, peticionou.
REPARE DIREITO
No bate e assopra, André Mendonça, relator do inquérito do Banco Master, escreveu que o telefone de Vorcaro "está de posse da Polícia Federal" e que seu gabinete possui "tão somente cópia lacrada".
DEVER DE OFÍCIO
Em um documento de 17 páginas, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse ao presidente do STF, Edson Fachin, que o "relatório de inteligência" sobre o ministro André Mendonça não se trata de "qualquer monitoramento ilícito".
RESPOSTA AO STF
Andrei Rodrigues disse que a ordem para compartilhamento do documento partiu do ministro Alexandre de Moraes, então relator do inquérito das fake news.
- Não existiu, em absoluto, qualquer monitoramento ilícito de ministro deste E. STF e tampouco do Ilmo. advogado-Geral da União [Jorge Messias]. Os documentos (...) não são decorrentes de ações de vigilância, coleta clandestina de dados ou qualquer medida invasiva, declarou.
ESPERAVA MAIS
Na campanha de Lula da Silva (PT), o clima foi de "certa decepção" com a retirada do sigilo do inquérito do Banco Master. Ouviu-se um "esperava mais" e um "nada que já não se sabia".
UM SUSPIRO ALIVIADO
A sensação no comitê de Flávio Bolsonaro (PL), um leve sussurro de "ufa!" marcou a leitura do que a imprensa resumiu, embora grupinhos em salas separadas se reunissem para ouvir os diálogos e convescotes retirados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro.
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LEI DA FICHA LIMPA...
...mas próxima de um desfecho, após o voto de Gilmar Mendes. O ministro quer fixar "um período de transição de 18 meses a fim de mudar a contagem da inelegibilidade" de candidatos que tenham sido condenados pela Lei da Ficha Limpa.
COM ISSO
Caso a maioria concorde com o decano, candidaturas como as de José Roberto Arruda (PSD), que concorre ao governo do Distrito Federal; Eduardo Cunha (Republicanos-MG), na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados; e Anthony Garotinho (Republicanos), candidato ao governo do Rio de Janeiro, poderão concorrer em outubro.
EXCLUAM AS SUÍÇAS
Um inusitado pedido da defesa de Daniel Vorcaro chama de "filtro necessário" a medida para que o STF evite divulgar "arquivos sem relevância para as apurações", como imagens de familiares e mensagens pessoais, sob o argumento de que "sua divulgação poderia violar a privacidade" do banqueiro.
OU SEJA
Nada de divulgação de festas e encontros privativos com a presença de garotas que animavam os convescotes de amigos e autoridades que frequentavam as festas de Vorcaro.
TRANSPARÊNCIA ATÉ A PÁGINA 2
Lula tinha bradado, pedindo "transparência total" e levantamento integral do sigilo do Caso Master, "doa a quem doer (sic)", mas recuou quando soube que as tramoias do seu então líder no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), seriam tornadas públicas. O presidente chama o senador de "irmão".
PENSE NISSO!
O PT mandou para Brasília uma senadora de Santa Catarina, Ideli Salvatti, que já na primeira semana arrumou uma ingrisia com a colega acreana, Marina Silva, também do PT, que não houve quem desse jeito.
Pelas normas do Senado, as bancadas são dispostas por ordem alfabética. Logo, o Acre de Marina fica na primeira fila. Santa Catarina de Ideli, bem lá para o final.
- Você acha que eu vou me esconder lá atrás? Nem. E começou a sentar-se na primeira fila. Passou quase os oito anos de mandato brigada com a colega de partido.
Já no Supremo Tribunal Federal, os lugares previamente marcados dependem do "tempo de casa". André Mendonça e Alexandre de Moraes vão permanecer sentados lado a lado até setembro, quando Moraes assume a presidência do Judiciário. Isso se um cataclismo não o derrubar antes.
Pense nisso!