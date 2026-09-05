Caso Master pode ter novo relator; definição será por sorteio
Como diz um carcereiro do presídio da Papuda: "Lula é que é esperto. Proibiu Vorcaro de entrar no Planalto portando telefone celular."
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ME EXCLUA FORA DISSO
Caso a alternativa para estancar, ainda que temporariamente, a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) seja nomear um novo relator do Caso Master, um sorteio terá de ser feito. Nessas horas, a “sorte” não é uma boa companheira.
DALLAGNOL VAZA DADOS DE ZANIN
O ex-procurador da Lava Jato, candidato ao Senado pelo Novo-PR, anexou documentos ao registro de sua candidatura com páginas contendo dados de sigilos fiscal e bancário do ministro do STF Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula da Silva (PT).
ZANIN ESPERNEIA
O ministro do STF determinou que o T.R.E. do Paraná exclua suas informações bancárias e fiscais do processo que pede a impugnação da candidatura de Dallagnol. O jogo virou.
COMO DIZ UM CARCEREIRO DA PAPUDA
— Esperto foi o Lula, que não deixou Vorcaro entrar no seu gabinete com celular na mão. O tempo já teria virado se uma foto deles chegasse à imprensa.
O MUNDO JURÍDICO PEGANDO FOGO...
...e representantes de organizações ambientais pedindo audiência ao ministro Edson Fachin para cobrar agilidade no julgamento de ações sobre a nova lei do licenciamento ambiental.
BRASÍLIA, SEGURANÇA MÁXIMA
A crise institucional que sacode os ânimos da direita à esquerda, por esses dias, levou a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Progressistas), a reforçar a segurança na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, onde ficam o Palácio do Planalto, o STF e o Congresso Nacional.
PROTESTOS CONFIRMADOS
A Secretaria de Segurança Pública mapeia quatro manifestações. A primeira, em frente ao Banco Central. Há outra, pedindo o “Fora, Moraes e Lula”. A terceira é o Grito dos Excluídos, em defesa da moradia e da reforma agrária. A quarta é contra o corte que o GDF fez nos programas de Cultura para fortalecer o caixa do BRB, dilapidado pela operação do Banco Master.
BRASÍLIA EM ESTADO DE ALERTA
Ainda que a meteorologia preveja pancadas de chuva neste domingo e no feriado de 7 de Setembro, a umidade do ar deve permanecer baixa, em 12%, na hora em que a parada militar estiver por terminar, por volta das 13h.
NEM NUMA CASAMATA
De um oficial aposentado do Exército, enquanto separava ovos caipiras na feira do Ceasa, em Brasília:
— A crise está tão intensa para os lados do STF que, se for para abrandar a elevação da temperatura, a gente vai ter de mandar construir uma fortaleza militar blindada.
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NISSO, O DONO DAS GALINHAS RETRUCOU:
— O clima está tão quente naquelas bandas que, hoje, logo cedo, quando estava vindo para cá, para a feira, eu perdi bem uma dúzia de ovos. Já chegaram ao Ceasa prontos para a malassada.
PENSE NISSO!
É muito importante cobrar do ministro Edson Fachin, na qualidade de presidente do STF, respostas que a sociedade não pode ficar esperando que venham somente no vazamento de informações sigilosas de tramoias de seus integrantes.
O nascedouro dessa crise no STF tem a ver com o desrespeito à Constituição Federal, que a Corte tem por missão preservar. Ser sua guardiã.
É certo, como dizem políticos, que o ministro Alexandre de Moraes é a banda podre do STF. Mas isso não define a crise.
Mas há um quê de responsabilidade pairando sobre a mesa do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e, sobretudo, dos senadores aliados do Planalto. Esses congressistas fingem assistir à crise pela imprensa, quando são parte dela também.
Pense nisso!