Próximo Senado, a ser eleito em outubro, não pode se omitir diante da crise no Judiciário.

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Candidatos e candidatas que hoje são contra discutir o impeachment de ministros do STF, ou de qualquer outro tribunal, não têm compromisso com a ética

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ESPERAR SENTADO

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), admitiu que a mais alta Corte de Justiça do país "convive" há sete anos, sete anos, minha gente! com um inquérito inicialmente criado para censurar uma revista eletrônica que descobriu tramóias do ministro Dias Toffoli.

FOI DAÍ...

...que começaram a passar pano, a lustrar a careca do ministro inquisidor, Alexandre de Moraes. Ele abriu os tentáculos, investigou Deus e o Diabo, fez do tribunal gato e sapato, acobertou com seu manto preto um esquema de corrupção jamais visto, e agora Fachin vem dizer que a "resposta institucional será firme". Sete anos depois.

ENQUANTO É TEMPO

Sete anos depois, o presidente do STF saiu-se com essa, mas não disse onde estava esse tempo todo, não sem antes prometer a "adoção de um Código de Ética, fim do inquérito das fake news e a modernização do sistema de Justiça":

— A gravidade dos fatos não autoriza atalhos. Ao contrário, quanto maior o desafio, maior deve ser o compromisso com a legalidade, o devido processo legal e as garantias constitucionais. Não haverá precipitação, tampouco omissão. A resposta institucional será firme, proporcional e rigorosa.

'TÔ MALUCO PRA TE VER'

O vento está a favor de André Mendonça. O ministro do STF estava em casa, em Brasília, quando foi informado por um amigo advogado, que já tinha tomado umas, de que Blumenau (SC) "viveu um espetáculo inesquecível".

'EU NÃO VOU NEGAR'

No meio do show dos irmãos Zezé de Camargo e Luciano, Zezé parou a música. Seu irmão olhou e perguntou o que estava acontecendo. Resumindo a história, a dupla goiana pediu oração para o ministro do STF. Trinta segundos depois, Zezé Carlos deu um si, depois um si com 7ª dominante, e gritou: "Eu não vou negar que sou louco por você / Tô maluco pra te ver / Eu não vou negar".

AVISO AOS NAVEGANTES PETISTAS

O presidente Lula da Silva (PT), como sempre faz com aliados, largou a mão de Alexandre de Moraes, com quem esteve um mês atrás tramando uma investida contra André Mendonça. Lula não citou o nome do ex-queridinho, com quem tomou um café recentemente, mas disse que "ninguém pode usar o cargo em benefício pessoal". Foi um alerta, e não uma confissão.

CAIADO DEFENDE INVESTIGAÇÃO DO SEU VICE

O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), disse que "é fundamental" que seja investigada uma suposta propina que o banqueiro Daniel Vorcaro disse ter sido destinada às campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) nas eleições de 2022.

SEGUNDO VORCARO

R$ 5 milhões teriam sido doados por meio de uma triangulação feita pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, candidato a vice-presidente.

— Em primeiro lugar, tem que abrir todas as informações, e tanto ele [Kassab] quanto o Tarcísio já negaram, defendeu.

PENSE NISSO!

Pilantragem acadêmica é um bom termo para ser usado quando um estudante apresenta documentos copiados de outras teses, sem mencioná-las devidamente, ou quando faz um Ctrl+C e Ctrl+V, o famigerado cola e copia.

Nessa situação, o orientador manda retirar o documento falso, dá um prazo, preferencialmente curto, e aplica um esculacho com classe.

Alexandre de Moraes é "peixe ensaboado" no mundo criado das tramoias acadêmicas, jurídicas e processuais. Mas não contava que seu mirabolante saber seria traído pela sede de fazer justiça com a própria caneta.

Um agente da Polícia Federal, que deve ser investigado, repassou para Alexandre de Moraes um documento de uso interno da PF, usado para instruir inquéritos, e ele o usou na denúncia contra o colega André Mendonça.

Nesse caso, uma rigorosa banca reprovaria Sua Excelência, o poria em um gancho ou ele seria jubilado por ter atropelado o mais singular dos ritos: a ética. Vossa Excelência não tem condições de conviver em um colegiado que prime pelo respeito ao contraditório, pelo cumprimento e pelo zelo à Constituição Federal.

Fora!

Pense nisso!