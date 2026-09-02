Alcolumbre dá canetada entre as pernas do governo e não pauta a PEC 6x1

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Em meio às primeiras gotas da "chuva do caju", Lula recebe o ministro Gilmar Mendes no Planalto para cobrar apoio do governo diante da crise no STF

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FACHIN FALA EM LIMITE

Mas não cravou a data para analisar, em plenário, relatório da Polícia Federal que indica encontros e negócios do ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

— Em momentos de especial gravidade, é dever de todos preservar a integridade do Supremo Tribunal Federal, a autoridade de suas decisões, o respeito às suas normas e, acima de tudo, a confiança da sociedade na instituição, apelou.

LEVANTE O DEDO

Após as revelações de acertos pouco republicanos do ministro Alexandre de Moraes com o esquema do banqueiro Daniel Vorcaro, a coluna aguarda a manifestação dos candidatos ao Senado por Pernambuco que subiram o tom para dizer que não viam motivo para o pedido de impeachment de qualquer ministro do STF. Nem do procurador-geral da República, Paulo Gonet?

COM TODO O GÁS

Apesar do trocadilho, o deputado Bohn Gass (PT-RS) disse que o ministro André Mendonça, do STF, “perdeu todas as condições morais e éticas” para continuar presidindo o inquérito do Banco Master.

— Ele vai lá, se encontra às escondidas com Daniel Vorcaro, trata do Banco Master... Ele está comprometido até a medula, cravou o petista.

5 MIL PASSADAS

Passados 34 anos daquele 1º de setembro, quando o presidente da OAB, Marcello Lavenère (1938-2025), deu aproximadamente 5 mil passos entre o Setor de Autarquias Sul, a sede da entidade, rumo ao Congresso Nacional, levando um robusto pedido de “impeachment” do presidente Fernando Collor (PRN), vale lembrar que o que pairou por aqui foi a certeza de que, quando a comitiva subiu a rampa pelo lado do Senado Federal, o destino do “caçador de marajás” estava sacramentado.

HOJE, CONTUDO…

…o mote no Conselho Federal da OAB é “prudência” para ver “até onde vai dar tudo isso”. Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o conselheiro Fernando Ribeiro Lins não descartou uma mobilização nesse sentido, argumentando que o assunto está tendo “repercussão até mundial”.

— Nós vamos discutir [o impeachment]. Espero que a Ordem mantenha sua postura de cobrança de processo público e, evidentemente, se forem constatados crimes, analisaremos um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

“ENGOLIU MOSCA”

A pauta eleitoreira mais importante do governo Lula da Silva, bandeira de luta até de quem torce o nariz para o PT, acabou sendo escanteada por falta de quórum. Os governistas não estavam em peso no Senado. No meio da tarde, a líder do governo, senadora Teresa Leitão (PT-PE), jogou a toalha e mandou uma mensagem para um aliado:

— Davi [Alcolumbre] não quer colocar pra cortar.

UM CAFÉ COM O GRÃO-XAMÃ

Enquanto chuviscavam umas gotas da “chuva do caju” — ritual das primeiras trovoadas de setembro no Centro-Oeste, um veículo com placas de ministro do Supremo Tribunal Federal entrava pelo subsolo do Palácio do Planalto. Gilmar Mendes arruma a escassa cabeleira, sobe até o 3º andar e vai tomar uma xícara de café com o presidente Lula. A República respira aliviada com aquele cheiro de patchuli.

TEMER 193

A um jurista ouvido pela coluna, o ex-presidente Michel Temer (MDB) tem pedido “mais um tempo” antes de qualquer manifestação sobre seu pupilo-mor, Alexandre de Moraes, indicado por ele em 2017. Entre uma pigarreada e outra, Temer não esconde a surpresa com o conteúdo das conversas vazadas. Em tempo: 193 é o número de emergência do Corpo de Bombeiros, a que a coluna presta uma das mais altas homenagens.

ATÉ TU, LIRA?

O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral, mandou um torpedo pelo WhatsApp questionando o deputado Arthur Lira (PP-AL) por suas declarações de que o fim da escala 6x1 "pode provocar desemprego em determinados setores da economia”. Até o fechamento desta edição, o deputado não tinha dado a mínima para as cobranças de Boulos.

FOI NO VEXAME!

O gabinete de André Mendonça confirmou à coluna que o banqueiro Daniel Vorcaro prestou depoimento “de urgência”, na semana passada, para que pudesse relatar “graves intimidações” no presídio da Papudinha, em Brasília. Um dos juízes auxiliares de Mendonça e um representante do Ministério Público colheram o relato do banqueiro.

PENSE NISSO!

Chegou a hora de você, eleitor, dar uma chega pra lá em candidatos que fingem ignorar o que se passa no Supremo Tribunal Federal. O STF jogou o país numa crise sem precedentes, e a responsabilidade é dos ministros que integram a Corte.

Se bem que, pensando bem, é importante que o país acorde para o fato de que não é possível continuar com essa “armação”, essa “pegadinha” que é o processo de escolha de ministros dos tribunais superiores.

Primeiro, é preciso atribuir mandato — tempo para que eles provem que são juristas preocupados com o respeito à Constituição, e não como é hoje: um verdadeiro balcão de negócios. E não estou falando somente do STF, não.

Depois, a indicação não pode ser um cheque em branco que a sociedade emite em nome do presidente da República, que vai lá e coloca seus amigos para protegê-lo. A nomeação compartilhada entre o Executivo e o meio jurídico parece ser a mais sensata. E tem que ser um juiz de carreira. Chega de indicações políticas.

Pense nisso!