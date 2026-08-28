Petistas ponderados veem em Roberta Luchsinger um "fio desencapado"

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Candidato ao Senado, Túlio Gadêlha subiu no muro e de lá não desceu quando o assunto da sabatina no Passando a Limpo foi a autonomia do Banco Central

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NEM OITO NEM 80

O candidato Túlio Gadêlha (PSD) nem quer largar mão do Banco Central, que considera “saudável e sob controle”, nem acha que tudo está perdido com a autonomia que a instituição tem.

— Não é saudável que o Banco Central tenha toda essa autonomia [de independência financeira, orçamentária e administrativa]. Defendo uma “certa autonomia”. O banco já tem autonomia demais, e isso tem atrapalhado o governo, argumentou o candidato.

SÓ QUERO VER

Bastou o Supremo Tribunal Federal abrir um canal para receber propostas de atualização do sistema judicial, e a OAB do Paraná já se antecipou.

OS CAUSÍDICOS PARANAENSES...

...estão propondo que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tenha competência para instaurar processos disciplinares contra ministros de tribunais superiores que tenham cometido irregularidades.

FIO DESENCAPADO

Os mais ponderados petistas, pois não é, estranharam que Lula da Silva (PT) tenha subido o tom e chamado Roberta Luchsinger de “pilantra”, na sabatina da TV. “Isso não se faz.”

ZECA, O ELETRICISTA

Zeca tem um Fiat 147, modelo original, e anda sempre — e somente — pelas ruas do Jardim Botânico de Brasília, com uma escada no teto e o som muito alto. Outro dia, Zeca foi “desmontar” uma gambiarra no Condomínio Solar de Brasília, o mesmo onde moram os Bolsonaros. Tomou um choque quando apertou a mão da dona de casa que segurava o portão e estava com os pés molhados.

— Já sei o problema: tem um fio desencapado aqui perto. Desligue todos os disjuntores, recomendou o prudente eletricista.

SÓ NA MACIOTA

Zeca comprou o Fiat — não se lembra de quem — e não tem documento. Por isso, não vai ao centro da cidade.

— Isso é um fio desencapado, doutor. Qualquer dia desses, os “homi” tomam, diz, resignado.

A “PILANTRA” DE LULA

Aquela que o presidente disse nunca ter visto, “nunca conversei com essa moça, ela nunca esteve próxima de mim”, foi candidata, em 2018, a deputada estadual pelo PT de São Paulo. Recebeu 14.134 votos. Passou longe.

UM CHUTE NO 'CENTRÃO'

O deputado Aécio Neves (PSDB-MG) disse que entrou de novo na disputa porque Minas Gerais “precisa estar bem representada no Senado”.

MUDANDO DE ROTA

Presidente nacional do PSDB, Aécio disse que olhou para cada lado e viu lá as candidaturas de Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL) e Marcelo Aro (PP) e pensou:

— Nós chegamos a uma situação quase que inadministrável no nosso estado. Minas Gerais, um estado tão importante como somos, vai precisar ter no Senado da República uma representatividade muito maior do que em qualquer tempo, defendeu.

A MISSA DOMINICAL

A maioria das paróquias da Igreja Católica se prepara para divulgar um documento assinado por um grupo de bispos e cardeais, com “orientações” sobre a disputa de outubro.

'CONSERVADORISMO AUTORITÁRIO'

O documento chama a atenção para que os eleitores façam uma “escolha consciente e lúcida”, sem se ater a nomes ou partidos.

— Não temos partido, mas estamos do lado dos pobres, de quem os respeita e defende; de quem defende a democracia e a soberania do país, afirma o texto, intitulado Não deixemos cair a profecia.

PENSE NISSO!

Perfumaria. O primeiro dia de propaganda eleitoral no rádio e na TV foi de pura melosidade.

O pau vai cantar mesmo na próxima semana, quando a maioria vai perder as estribeiras, sempre de olho nos "trackings" impublicáveis. O tom “new age” sai de cena, e entram os riffs de guitarras com sons pesados.

Percebendo que está dando resultado, que o eleitor está gostando, oxi, eles sobem o tom.“Qualquer coisa, a gente recua.”

Agora, quando será a vez das propostas? Ah, meu amigo, não espere por elas agora, não, viu?

Pense nisso!