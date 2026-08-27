Petista quer Banco Central com "autonomia relativa" para chamar de seu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Professor Werson Karval é certeiro ao afirmar que boa parte dos políticos quer "trabalhar a manutenção do poder através da manutenção da pobreza"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

COM HUMBERTO NO SENADO...

...o Banco Central deve ser uma instituição “que persiga metas de emprego” e não apenas o controle da inflação, e que a autonomia da instituição financeira “tem que ser relativa”. O receio do candidato petista é de que a instituição financeira mire mais o controle da inflação e deixe de lado metas de geração de emprego.

— Com isso, corre-se o risco de que o Banco Central venha a se tornar uma estrutura totalmente desvinculada da estrutura do Estado brasileiro, argumentou.

A FRASE DE HOJE

É do professor e economista Werson Karval, quando afirma que boa parte dos políticos quer “trabalhar a manutenção do poder, através da manutenção da pobreza”.

A TURMA DO DEIXA DISSO

Incluindo o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, está que passa um café do Sul de Minas acompanhado de um pão de queijo da Serra da Canastra, no sudoeste do estado.

FICA AÉCIO

Eles querem fazer do deputado Aécio Neves (PSDB-MG), presidente do partido, um candidato de peso na disputa por uma vaga no Senado. O neto de Tancredo Neves (1910-1985) havia anunciado que iria pendurar a gravata e largar de mão a disputa eleitoral.

— Ele é o nome para romper a polarização, sentenciou Temer.

DEIXA COMO ESTÁ

O relator da PEC do fim da escala 6x1, senador Omar Aziz (PSD-AM), rejeitou todas as propostas que alteram o texto já aprovado na Câmara dos Deputados, como a do PL, que amplia a jornada de algumas categorias e abre a possibilidade de negociação com o patrão.

PARA VER COMO É QUE FICA

A previsão é de votação na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira (2). No mesmo dia, vai a plenário, onde precisa passar por duas votações. São necessários, no mínimo, 49 votos favoráveis, de um total de 81 senadores.

COMO É?

O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD-GO) fez ontem um apelo nas redes sociais, carregado de enigmas:

— Me coloca no segundo turno que eu passo o Lula e tiro o PT do poder, escreveu o presidenciável.

E OS RUSSOS, CAIADO?

Como na linguagem futebolística, que o anapolino conhece bem: é preciso combinar com os russos, candidato.

CAIU A LINHA...

O depoimento do ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi adiado para esta sexta-feira (28). Na quinta, a internet da Papudinha, presídio de Brasília, estava quase discada.

PENSE NISSO!

Especialistas em campanhas eleitorais apontam que a propaganda eleitoral no rádio e na TV é o divisor de águas entre o candidato e o eleitor. Ou vai ou racha.

Mas o eleitor sério, aquele que não vota por causa do pedigree do candidato nem em função de sua árvore genealógica, sabe que esta campanha, tanto na disputa para presidente como para o governo estadual, vai estar focada no passado e menos no futuro.

“Lavou, tá limpo”, diz o anúncio de uma lavanderia que foi aberta na Asa Norte de Brasília: self-service, 24 horas. Assim será a campanha.

Em vez de propostas, lavanderia da roupa suja que a política enxovalha.

Mais propostas, por favor!

Pense nisso!