Candidata ao Senado, Marília Arraes quer Banco Central atrelado à política do presidente de plantão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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No Alvorada, Lula, Alcolumbre e Hugo Motta selaram os rumos das pequenas empresas, em especial aquelas ligadas ao setor de produção de vestuário

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PUXADINHO DO PLANALTO

Pelo que defende a candidata Marília Arraes (PDT), o Banco Central deve estar tão alinhado ao presidente da República que as decisões sobre o patamar da taxa Selic teriam de levar em conta o dia a dia da dona de casa, ainda que as decisões do Copom sejam colegiadas e tenham como base a elevação dos gastos públicos.

— Você não pode ter um Banco Central desalinhado com o projeto econômico, com a política econômica de um governo, afirmou a candidata.

OS “ADVOGADOS” [SIC] DE LULA

“Informações falsas” e "desrespeitosas", segundo a campanha do petista, teriam sido usadas pelas candidaturas de Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) no debate da Band.

CONTRA CAIADO

A coligação de Lula diz que o candidato “tende a induzir o eleitor ao erro” ao associar a imagem do presidente ao tráfico de influência de Luís Fábio, o Lulinha, no governo do pai.

JÁ RENAN SANTOS...

...deve ser punido por ter chamado Lula de “safado”, “ladrão” e “bêbado”. Nas duas ações, a campanha petista quer que se aplique censura aos cortes que os adversários estão veiculando em suas respectivas redes sociais.

HOMEM DE BEM

O texto é quase idêntico. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) tirou os últimos dias para afirmar que o país “precisa de melhores homens e mulheres de bem”, para ocupar cargos públicos. Os candidatos do partido ao Senado receberam o apoio, nesse início de campanha.

— Em Pernambuco, temos um nome que vai fazer a diferença, disse Michelle, ao defender o nome de Mendonça Filho para o Senado.

PEGOU PESADO

O advogado-geral da União, Jorge Messias, chamou de “cracolândias digitais” práticas em plataformas que permitem que amigos e integrantes de comunidades conversem entre si, “sem que o Estado tenha qualquer controle” daquele conteúdo.

— Nós não podemos tolerar que verdadeiras cracolândias digitais sejam criadas no ambiente virtual brasileiro, assegurou Messias.

MAS HÁ UM PORÉM

As grandes cidades, incluindo seus respectivos centros históricos, estão repletas de cracolândias reais, e a ação do Estado está longe de merecer o rigor midiático do advogado-geral da União.

SUSPENSE NO AR

A quinta-feira (27) deve amanhecer em Brasília com uma certa aura de incerteza. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, presta depoimento à Polícia Federal. O depoimento, por videoconferência, trata do inquérito que apura “possível corrupção” de agentes do Banco Central no processo de liquidação do Master.

CENÁRIO INALTERADO

Pesquisa Indexa/Broadcast aponta que o presidente Lula da Silva (PT) tem 39% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro (PL). No segundo turno, o petista também lidera em qualquer cenário contra qualquer um dos concorrentes.

DEEPFAKE NA CAMPANHA ELEITORAL

Chama atenção na pesquisa que a maioria dos entrevistados acredita que consegue reconhecer uma deepfake e que quase a totalidade, seja de esquerda ou de direita, converge contra o uso da inteligência artificial nas campanhas.

— Isso mostra que a resistência não está ligada apenas ao receio de ser enganado. Trata-se de uma rejeição clara à utilização de certas ferramentas de inteligência artificial na disputa eleitoral, avalia Arilton Freres, CEO da Indexa Pesquisas.

PENSE NISSO!

Mais e mais, a frase do Nobel de Economia Milton Friedman (1912-2006), “não existe almoço grátis”, está mais atual do que nunca.

Sentados em volta da mesa — ainda que a mesa fosse quadrada — estavam Lula e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (Republicanos-AP). A “conta” do almoço e os conchavos ali decididos foram espetados no lombo do pagador de impostos.

Pegando, por muito baixo, o preço de uma refeição em um restaurante às margens do lago Paranoá, como é o Palácio da Alvorada, local da comilança, cada PF (prato feito) custaria em torno de R$ 200. Multiplicado por três refeições, temos então um total de R$ 600. É caro? Não, não é caro, até porque o custo mais elevado do rango está nos conchavos que jamais serão revelados.

O fim da taxa das blusinhas, um dos principais temas do almoço, vai beneficiar consumidores e plataformas de comércio eletrônico. O varejo nacional que se lixe. A concorrência desleal tende a asfixiar o produtor brasileiro.

Mas, sinceramente, você acha que Lula, Alcolumbre e Motta tiveram essa preocupação enquanto davam uma garfada no almoço que jamais será gratuito?

Não mesmo!

Pense nisso!