Lula arruma as malas para apoiar aliados em suas bases

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mas as últimas pesquisas dizem que, em alguns estados, como em Pernambuco, é Lula quem precisa de apoio para não fazer feio no torrão natal

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LULA NO AMAZONAS

O presidente Lula da Silva (PT) vai ao Amazonas “se empalancar”, como diria um suplente de vereador de Carnaíba, Antônio Pereira Primo: subir no palanque de Omar Aziz (PSD), candidato ao governo do estado. O ato de generosidade tem a ver com a providencial agilidade do senador amazonense na relatoria da PEC do fim da escala 6x1.

O AFAGO ÀS FORÇAS ARMADAS

No Dia do Soldado, Lula prometeu priorizar as Forças Armadas “para defender nosso povo”.

— Temos que priorizar e preparar esse país não para a guerra, preparar para a paz, para defender o nosso território, as nossas riquezas e o nosso povo, afirmou.

AINDA ASSIM...

...mesmo com as juras de amor eterno à Defesa, o governo tem sido negligente com o orçamento do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Até esta data, quando se comemora o nascimento do Duque de Caxias (1803-1880), o bloqueio dos recursos das Forças Armadas já atingiu R$ 4,3 bilhões.

FUJÃO²

Ainda no QG do Exército, Lula evitou responder à imprensa quando questionado se as investigações contra seu filho Fábio Luís, o Lulinha, podem atrapalhar a campanha eleitoral.

— Cri-cri-cri [onomatopeia do estridular do grilo].

PRIORIDADES DE CANDIDATO

Na sabatina que o Passando a Limpo, da Rádio Jornal, vem fazendo com os candidatos ao Senado, pedi a Carlos Sant’Anna (Novo) que elencasse três prioridades na destinação de recursos das emendas parlamentares. O candidato disse que “quem faz política pública é quem está no Executivo”. Reafirmou que o Poder Legislativo “não tem que usurpar o poder de escolha de quem faz política pública”, mas deixou escapar que educação, segurança pública e saúde devem ser prioridades.

DESPREPARADO PARA A PRESSÃO

Flávio Bolsonaro (PL) mostrou irritação quando questionado se e quando vai apresentar o contrato com a produtora do filme Dark Horse.

— A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Da minha parte, eu digo: não sou eu que tenho que prestar conta, é o Lula, porque fez reuniãozinha escondida com Augusto Lima e o Vorcaro, disse o candidato.

NA LATA

O candidato Ronaldo Caiado (PSD) criticou a “falta de ousadia” do governo Lula em “combater o crime” nos 17 mil quilômetros de fronteira.

— Hoje existe satélite, drone de última geração, inteligência artificial e o braço forte das nossas Forças Armadas. A verdade é que nossas fronteiras continuam sendo peneira por falta de coragem e disposição política, ressaltou Caiado.

'AVANT-PREMIÈRE'

Dark Horse, a cinebiografia de Jair Bolsonaro, recebeu a chancela da Ancine (Agência Nacional do Cinema). Com o registro inicial concedido, agora é aguardar as próximas etapas e o lançamento da obra que conta a história do ex-presidente.

PURA PROVOCAÇÃO

Com 68% de aprovação dados ao governo de Raquel Lyra (PSD), é Lula quem tem de pedir apoio a ela. O governo Lula tem 62% de apoio popular.

PENSE NISSO!

O ministro Edson Fachin não pode continuar sendo um presidente de faz de conta do Poder Judiciário.

Vira e mexe, Fachin sai-se com conceitos por demais importantes, como integridade, ética e outras regrinhas básicas que já deveriam estar embutidas na toga de cada uma das autoridades desse importante Poder.

Agora, Fachin está falando em uma Corregedoria que vá além da punição disciplinar. Ora, excelência, o que o senhor está querendo dizer com isso? A necessidade é de um corregedor ou de um bedel?

Parece que o Judiciário tem maturidade suficiente para saber quando abusa do poder ou quando o holerite está além da imaginação do pagador de impostos.

Pense nisso!