Justiça Eleitoral barra foto de candidato "paramentado" de Jesus Cristo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Por falar em religião, Lula, sempre benzido com a água abençoada dos católicos, ainda não encontrou o fio da meada para dialogar com os evangélicos

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CRISTO NÃO PODE

Candidato a suplente de senador na chapa do Democracia Cristã, o ator Dilcon Afonso foi intimado a trocar a foto encaminhada à Justiça Eleitoral no Piauí. O artista, conhecido em muitas comunidades por interpretar o papel de Cristo durante a Semana Santa, ainda justificou que realiza trabalho comunitário vestido como o personagem.

NEM PENSAR

A negativa veio acompanhada da informação de que, “mesmo que seja aquela sua identidade pública”, a imagem do candidato paramentado como Cristo descumpre as regras eleitorais.

CHAPÉU PODE

Ainda que uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2019 vede o uso de adornos na foto da urna, o presidente Lula da Silva (PT) recebeu autorização do mesmo TSE e vai aparecer na urna eletrônica com um chapéu-panamá, indumentária que passou a utilizar por recomendação médica.

CORÍNTIOS, 1

O capítulo 13 do livro bíblico preconiza que, ainda que habilidoso, o discurso precisa estar acompanhado do verdadeiro amor.

— Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine — escreveu o apóstolo Paulo, em 55 d.C.

LINGUAGEM DE LULA É OBSTÁCULO

Mais afeito a diálogos com católicos, de quem recebeu muitos apoios em todas as vezes que disputou uma eleição, Lula ainda não encontrou o fio da meada para dialogar com os evangélicos. Mesmo falando de Deus e esbanjando atos de contrição.

REVENDO O DISCURSO

Dezessete anos após derrubar a obrigatoriedade do diploma de jornalista, o Supremo Tribunal Federal (STF) admite que pode fazer um mea-culpa e rediscutir a obrigatoriedade.

— Podemos rediscutir, se de fato se entender que há algum comprometimento na qualidade da informação, disse o ministro Gilmar Mendes.

O COZINHEIRO E O JUIZ

Fundador de uma instituição de ensino, o ministro Gilmar Mendes chegou a comparar a função de um cozinheiro à profissão de jornalista.

— Um excelente chefe de cozinha poderá ser formado numa faculdade de culinária, o que não legitima estarmos a exigir que toda e qualquer refeição seja feita por profissional registrado mediante diploma de curso superior nessa área, sustentou.

INIMIGO PRÓXIMO...

...bem próximo, aliás. Em um dos mais destacados gabinetes da Polícia Federal, o delegado José Navas Júnior fazia o dever de casa que, embora discreto, ganhava notoriedade no mundo do crime ao repassar informações a pessoas e empresas investigadas pela própria corporação “em troca de vantagens indevidas”, como apurou a Operação Sinon, deflagrada nesta quarta-feira (19).

HOMEM DE DUAS CARAS

O presidente Lula disse estar “otimista” de que, no fim do mês, durante o esforço concentrado, o Congresso Nacional vote a medida provisória que acaba com a cobrança sobre compras internacionais de até US$ 50, conhecida como “taxa das blusinhas”.

— Eu estou convencido de que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, vão votar. E a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas, afirmou.

AS BLUSINHAS DE LULA

A medida provisória, que perde a validade em 8 de setembro, foi “um achado” da equipe econômica depois que o presidente Lula assinou, em 2024, medida estabelecendo alíquota de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.

A CONTA É DOS OUTROS

Quando a medida estava em estudo, a primeira-dama, Rosângela da Silva, disse que a taxação do comércio eletrônico não traria nenhuma incidência para o consumidor.

— Isso é para as empresas e não para o consumidor, declarou.

O COTIDIANO DO PRESIDENTE

Na canção “Cotidiano nº 2”, Toquinho e Vinicius analisam um momento de questionamento “das voltas da vida e das ilusões humanas” quando entoam:

"Às vezes quero crer mas não consigo / É tudo uma total insensatez / Aí pergunto a Deus: escute, amigo / Se foi pra desfazer, por que é que fez?".

PENSE NISSO!

Não, meus amigos! O próximo debate, ainda que seja pelas redes sociais, não será em torno de propostas para gerar emprego e renda ou reduzir a escorchante carga tributária. Não mesmo.

As campanhas de Lula e de Flávio Bolsonaro, os mais bem pontuados nas pesquisas eleitorais, têm dois temas na ponta da língua: Lula quer cobrar de Flávio sua proximidade com o banqueiro Daniel Vorcaro e o pedido de financiamento para o filme Dark Horse, que conta a história do patriarca Jair Bolsonaro.

O Zero Um, por sua vez, vai concentrar o debate em torno da facilidade com que Fábio Luís, o Lulinha, o primogênito do presidente, abria portas antes de fechar contratos milionários na Esplanada dos Ministérios.

Não que não se deva falar de corrupção, mas o triste é que o país entra ano e sai ano, entra governo e sai governo, e não consegue se ver livre desse mal que assola a nossa democracia.

Pense nisso!

