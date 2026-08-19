fechar
Política em Brasília | Notícia

Justiça Eleitoral barra foto de candidato "paramentado" de Jesus Cristo

Por falar em religião, Lula, sempre benzido com a água abençoada dos católicos, ainda não encontrou o fio da meada para dialogar com os evangélicos

Por Romoaldo de Souza Publicado em 19/08/2026 às 19:49
Ator que interpreta Jesus Cristo teve foto barrada pelo TRE-PI
Ator que interpreta Jesus Cristo teve foto barrada pelo TRE-PI - divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

CRISTO NÃO PODE
Candidato a suplente de senador na chapa do Democracia Cristã, o ator Dilcon Afonso foi intimado a trocar a foto encaminhada à Justiça Eleitoral no Piauí. O artista, conhecido em muitas comunidades por interpretar o papel de Cristo durante a Semana Santa, ainda justificou que realiza trabalho comunitário vestido como o personagem.

NEM PENSAR
A negativa veio acompanhada da informação de que, “mesmo que seja aquela sua identidade pública”, a imagem do candidato paramentado como Cristo descumpre as regras eleitorais.

CHAPÉU PODE
Ainda que uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2019 vede o uso de adornos na foto da urna, o presidente Lula da Silva (PT) recebeu autorização do mesmo TSE e vai aparecer na urna eletrônica com um chapéu-panamá, indumentária que passou a utilizar por recomendação médica.

CORÍNTIOS, 1
O capítulo 13 do livro bíblico preconiza que, ainda que habilidoso, o discurso precisa estar acompanhado do verdadeiro amor.
— Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine — escreveu o apóstolo Paulo, em 55 d.C.

LINGUAGEM DE LULA É OBSTÁCULO
Mais afeito a diálogos com católicos, de quem recebeu muitos apoios em todas as vezes que disputou uma eleição, Lula ainda não encontrou o fio da meada para dialogar com os evangélicos. Mesmo falando de Deus e esbanjando atos de contrição.

REVENDO O DISCURSO
Dezessete anos após derrubar a obrigatoriedade do diploma de jornalista, o Supremo Tribunal Federal (STF) admite que pode fazer um mea-culpa e rediscutir a obrigatoriedade.
— Podemos rediscutir, se de fato se entender que há algum comprometimento na qualidade da informação, disse o ministro Gilmar Mendes.

O COZINHEIRO E O JUIZ
Fundador de uma instituição de ensino, o ministro Gilmar Mendes chegou a comparar a função de um cozinheiro à profissão de jornalista.
— Um excelente chefe de cozinha poderá ser formado numa faculdade de culinária, o que não legitima estarmos a exigir que toda e qualquer refeição seja feita por profissional registrado mediante diploma de curso superior nessa área, sustentou.

INIMIGO PRÓXIMO...
...bem próximo, aliás. Em um dos mais destacados gabinetes da Polícia Federal, o delegado José Navas Júnior fazia o dever de casa que, embora discreto, ganhava notoriedade no mundo do crime ao repassar informações a pessoas e empresas investigadas pela própria corporação “em troca de vantagens indevidas”, como apurou a Operação Sinon, deflagrada nesta quarta-feira (19).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

HOMEM DE DUAS CARAS
O presidente Lula disse estar “otimista” de que, no fim do mês, durante o esforço concentrado, o Congresso Nacional vote a medida provisória que acaba com a cobrança sobre compras internacionais de até US$ 50, conhecida como “taxa das blusinhas”.
— Eu estou convencido de que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, vão votar. E a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas, afirmou.

AS BLUSINHAS DE LULA
A medida provisória, que perde a validade em 8 de setembro, foi “um achado” da equipe econômica depois que o presidente Lula assinou, em 2024, medida estabelecendo alíquota de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.

A CONTA É DOS OUTROS
Quando a medida estava em estudo, a primeira-dama, Rosângela da Silva, disse que a taxação do comércio eletrônico não traria nenhuma incidência para o consumidor.
— Isso é para as empresas e não para o consumidor, declarou.

O COTIDIANO DO PRESIDENTE
Na canção “Cotidiano nº 2”, Toquinho e Vinicius analisam um momento de questionamento “das voltas da vida e das ilusões humanas” quando entoam:
"Às vezes quero crer mas não consigo / É tudo uma total insensatez / Aí pergunto a Deus: escute, amigo / Se foi pra desfazer, por que é que fez?".

PENSE NISSO!
Não, meus amigos! O próximo debate, ainda que seja pelas redes sociais, não será em torno de propostas para gerar emprego e renda ou reduzir a escorchante carga tributária. Não mesmo.

As campanhas de Lula e de Flávio Bolsonaro, os mais bem pontuados nas pesquisas eleitorais, têm dois temas na ponta da língua: Lula quer cobrar de Flávio sua proximidade com o banqueiro Daniel Vorcaro e o pedido de financiamento para o filme Dark Horse, que conta a história do patriarca Jair Bolsonaro.

O Zero Um, por sua vez, vai concentrar o debate em torno da facilidade com que Fábio Luís, o Lulinha, o primogênito do presidente, abria portas antes de fechar contratos milionários na Esplanada dos Ministérios.

Não que não se deva falar de corrupção, mas o triste é que o país entra ano e sai ano, entra governo e sai governo, e não consegue se ver livre desse mal que assola a nossa democracia.

Pense nisso!

Leia também

Justiça Eleitoral do Ceará quer saber como o PT "recuperou" dedo que Lula perdeu nos anos 1960
Romoaldo de Souza

Justiça Eleitoral do Ceará quer saber como o PT "recuperou" dedo que Lula perdeu nos anos 1960
PF aponta que lobista ‘aparentemente tinha autorização’ em nome de Lulinha, revela jornal
FILHO DO PRESIDENTE

PF aponta que lobista ‘aparentemente tinha autorização’ em nome de Lulinha, revela jornal

Compartilhe

Tags

Imagem de Romoaldo de Souza

Romoaldo de Souza

romoaldodesouza@radiojornal.com.br