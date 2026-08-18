Justiça Eleitoral do Ceará quer saber como o PT "recuperou" dedo que Lula perdeu nos anos 1960

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Sérgio Moro, o "Marreco de Maringá", vai às redes sociais tripudiar do presidente Lula: "Quando perder a eleição, pelo menos terá para onde viajar"

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NINE FINGER

Nos grupos bolsonaristas, para não dizer o nome do presidente da República, Lula da Silva (PT) é chamado de “nine finger” ou simplesmente de “nine”, por causa de um dedo que lhe falta na mão esquerda, perdido quando tinha 18 anos. O torneiro mecânico, natural de Caetés (PE), trabalhava na Metalúrgica Independência.

UM DEDO A MAIS

Mais de 60 anos depois, pois não é que Lula “recuperou” o dedo decepado na prensa mecânica? A Justiça Eleitoral do Ceará foi acionada pelo PL e agora cobra explicações do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e do senador Camilo Santana (PT-CE), para que esclareçam se utilizaram inteligência artificial em um vídeo em que Lula aparece com dez dedos.

MADE IN SWITZERLAND

O senador Sérgio Moro (PL-PR), conhecido entre os petistas como “Marreco de Maringá”, por causa de sua voz metálica, resolveu “tirar uma casquinha” da situação do presidente Lula e de seu filho Fábio Luís, o Lulinha.

— Quando o Lula perder a eleição, pelo menos terá para onde viajar, escreveu em seu perfil no “X”.

O QUE HOUVE?

A lobista Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, escreveu uma mensagem ao filho do presidente, interceptada pela Polícia Federal, dizendo que o casal já tinha para onde ir: “Nosso futuro é a Suíça”.

VIROU O DISCO?

No fim de semana, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) fez o primeiro discurso na abertura da campanha de reeleição da governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

— Que felicidade estar aqui nesse pontapé, começando a nossa campanha, aqui junto com a nossa leoa, afirmou Michelle.

O LADO “B”

Dois dias depois, o sociólogo Maurício Garcia, da ConectaR e integrante da bancada do Passando a Limpo, na Rádio Jornal, mandou um print de uma notícia do JC em que Michelle aparece no palanque de José Roberto Arruda (PSD), adversário da “leoa”, Celina Leão.

— Tenho um carinho e respeito pela sua história, Arruda. Apesar de você não ser o meu candidato, eu tenho muito respeito por você. Não era para ter saído do PL, né, cabra?, questionou.

ABRAÇO DE MACHO

Antes que o caldo entorne, Michelle ainda foi “porta-voz” do marido, que mandou “um abraço hétero” para o ex-coronel da PM do Distrito Federal, o deputado Alberto Fraga (PL), expoente da bancada da bala.

— Ele [Bolsonaro] falou para mandar um abraço para você, um carinho especial. Está com saudade de você. Saudade hétero. Mandou um abraço hétero, afirmou.

LEALDADE É TUDO

Talvez por solidariedade ao ex-presidente, em prisão domiciliar humanitária, todos sorriram com a história contada pela ex-primeira-dama.

COISAS DA “PATROA”

Em Goiás, dez entre dez eleitores sabem que partiu de Gracinha Caiado (União Brasil-GO) a ordem para que a campanha do marido, Ronaldo Caiado (PSD), descesse a lenha em Flávio Bolsonaro (PL).

PENSE NISSO!

Às vezes, é preciso ser um pouco mais calejado até com as palavras, antes de “vender” uma ilusão que, como bem diz o substantivo, é um daqueles equívocos de inexperientes. E eu explico.

Até aqui, a PEC do fim da escala 6x1 não tem nem relator na Comissão de Constituição e Justiça. É na CCJ que tudo começa, no Senado, antes de ir ao Plenário.

Com toda a boa vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), mesmo que o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), encurte todos os prazos, votar uma PEC em meio à campanha eleitoral é algo em que nenhum político sabido apostaria.

Pense nisso!