Justiça Eleitoral do Ceará quer saber como o PT "recuperou" dedo que Lula perdeu nos anos 1960
Sérgio Moro, o "Marreco de Maringá", vai às redes sociais tripudiar do presidente Lula: "Quando perder a eleição, pelo menos terá para onde viajar"
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
NINE FINGER
Nos grupos bolsonaristas, para não dizer o nome do presidente da República, Lula da Silva (PT) é chamado de “nine finger” ou simplesmente de “nine”, por causa de um dedo que lhe falta na mão esquerda, perdido quando tinha 18 anos. O torneiro mecânico, natural de Caetés (PE), trabalhava na Metalúrgica Independência.
UM DEDO A MAIS
Mais de 60 anos depois, pois não é que Lula “recuperou” o dedo decepado na prensa mecânica? A Justiça Eleitoral do Ceará foi acionada pelo PL e agora cobra explicações do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e do senador Camilo Santana (PT-CE), para que esclareçam se utilizaram inteligência artificial em um vídeo em que Lula aparece com dez dedos.
MADE IN SWITZERLAND
O senador Sérgio Moro (PL-PR), conhecido entre os petistas como “Marreco de Maringá”, por causa de sua voz metálica, resolveu “tirar uma casquinha” da situação do presidente Lula e de seu filho Fábio Luís, o Lulinha.
— Quando o Lula perder a eleição, pelo menos terá para onde viajar, escreveu em seu perfil no “X”.
O QUE HOUVE?
A lobista Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, escreveu uma mensagem ao filho do presidente, interceptada pela Polícia Federal, dizendo que o casal já tinha para onde ir: “Nosso futuro é a Suíça”.
VIROU O DISCO?
No fim de semana, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) fez o primeiro discurso na abertura da campanha de reeleição da governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).
— Que felicidade estar aqui nesse pontapé, começando a nossa campanha, aqui junto com a nossa leoa, afirmou Michelle.
O LADO “B”
Dois dias depois, o sociólogo Maurício Garcia, da ConectaR e integrante da bancada do Passando a Limpo, na Rádio Jornal, mandou um print de uma notícia do JC em que Michelle aparece no palanque de José Roberto Arruda (PSD), adversário da “leoa”, Celina Leão.
— Tenho um carinho e respeito pela sua história, Arruda. Apesar de você não ser o meu candidato, eu tenho muito respeito por você. Não era para ter saído do PL, né, cabra?, questionou.
ABRAÇO DE MACHO
Antes que o caldo entorne, Michelle ainda foi “porta-voz” do marido, que mandou “um abraço hétero” para o ex-coronel da PM do Distrito Federal, o deputado Alberto Fraga (PL), expoente da bancada da bala.
— Ele [Bolsonaro] falou para mandar um abraço para você, um carinho especial. Está com saudade de você. Saudade hétero. Mandou um abraço hétero, afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
LEALDADE É TUDO
Talvez por solidariedade ao ex-presidente, em prisão domiciliar humanitária, todos sorriram com a história contada pela ex-primeira-dama.
COISAS DA “PATROA”
Em Goiás, dez entre dez eleitores sabem que partiu de Gracinha Caiado (União Brasil-GO) a ordem para que a campanha do marido, Ronaldo Caiado (PSD), descesse a lenha em Flávio Bolsonaro (PL).
PENSE NISSO!
Às vezes, é preciso ser um pouco mais calejado até com as palavras, antes de “vender” uma ilusão que, como bem diz o substantivo, é um daqueles equívocos de inexperientes. E eu explico.
Até aqui, a PEC do fim da escala 6x1 não tem nem relator na Comissão de Constituição e Justiça. É na CCJ que tudo começa, no Senado, antes de ir ao Plenário.
Com toda a boa vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), mesmo que o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), encurte todos os prazos, votar uma PEC em meio à campanha eleitoral é algo em que nenhum político sabido apostaria.
Pense nisso!