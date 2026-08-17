TSE aceita ação contra Lula por abuso em homenagem no Carnaval

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Lula e Flávio serão ausências do primeiro debate da TV, neste domingo. Lula, por causa do telhado de vidro; Flávio, para não virar saco de pancadas

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O PASSADO PELO RETROVISOR

Ao voltar ao berço que lhe catapultou para os braços da pelegagem, Lula da Silva (PT) requentou as críticas aos adversários, falou de um país como se seu partido não tivesse comandado o Planalto por quase duas décadas e mostrou seu desprezo pela educação.

— Vocês colocaram na Presidência um peão quase analfabeto. Eu só tenho o primário e um curso técnico do Senai, mas conheço o coração e a mente de vocês, disse o presidente.

ACOMODADO AO EXTREMO

Oportunidade Lula teve, e muita. Dinheiro, ele tem como poucos. Não estudou por puro comodismo. Estudar para quê? Imagine uma pessoa que, nos últimos 30 anos, ralou feito um sabugo de milho de pamonha em bancos universitários. Certamente, não amealharia uma fortuna como a que Lula atingiu.

COM A NORA, NÃO!

Em absoluto sigilo, “sob pena de cancelamento, caso haja vazamento”, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai receber atendimento odontológico em uma unidade da Polícia Militar do Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou que Bolsonaro fosse atendido por Fernanda Bolsonaro, casada com o senador Flávio Bolsonaro (PL).

MUITO GOGÓ...

Pela tomada de impulso, ou seja, quase zero, aplicar a Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos é mais um gesto rude do atual governo.

POR NADA...

Há uma ala, digamos, mais radical na Esplanada dos Ministérios, que só aguarda o “circo ser incendiado” para comemorar. Mas há outra, embora minoritária, que alerta que os produtores brasileiros só terão a perder caso a reação brasileira seja baseada na pena de talião: “olho por olho, dente por dente”.

DE OLHO NA URNA

Representantes de 88 países estiveram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira (17) para conhecer o “sistema eletrônico de votação”. Os embaixadores foram convidados pelo presidente Nunes Marques a acompanhar as eleições.

— A menos de 50 dias para a votação, este tribunal abre suas portas para que Vossas Excelências possam conhecer de perto os sistemas e os processos que garantem a confiabilidade das eleições no nosso país, disse Nunes Marques.

SE LULA NÃO VAI...

...Flávio também não. Os dois candidatos não devem comparecer ao primeiro e mais tradicional debate da campanha presidencial, marcado para domingo (23).

NO COMITÊ DE LULA

A avaliação é de que seu telhado não é de vidro refratário, capaz de resistir às altas temperaturas. Principalmente por causa das constantes citações do nome do primogênito, Flávio Luís, em estreita relação com a lobista Roberta Luchsinger, investigada por suspeita de ter participado do roubo de aposentados e pensionistas do INSS.

SACO DE PANCADAS

Lula não indo, Flávio Bolsonaro sabe que vai virar alvo dos competidores. Como seu conteúdo é frágil, principalmente diante de dois ex-governadores — Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema — Flávio vai pegar o beco no domingo à noite e passar longe da TV Band.

TEMPESTADE NO COMITÊ PETISTA

O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio de Janeiro, poderá deixar a chapa Lula/Alckmin inelegível. Nesta segunda-feira, o TSE aceitou representação feita pelo partido Novo por abuso de poder econômico.

FOI UM FIASCO

No Sambódromo, a escola entrou com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A escola de samba foi rebaixada.

PENSE NISSO!

No ecossistema da governança, o Brasil está a anos-luz de atingir metas de eficiência na academia e nas pesquisas. Onde quer que se mire a lupa, é de atraso secular.

Agora, bastou a Petrobras anunciar que pode ter encontrado petróleo na Margem Equatorial para os principais governantes pegarem dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e voarem mais de 2 mil quilômetros para “inspecionar” os trabalhos.

O Brasil deveria fazer como, por exemplo, fez a Noruega. Aquele país nórdico criou um fundo soberano de investimentos para guardar e gerenciar as receitas de suas explorações de gás e petróleo.

Resultado: trilhões de dólares estão rendendo dividendos que são investidos em educação e bem-estar social de seus habitantes.

Você já pensou se o futuro presidente da República determinar que todos os recursos que o país vai arrecadar com as descobertas na região próxima ao Amapá sejam destinados à criação de escolas de qualidade, educadores bem pagos e, necessariamente, bem formados?

Pense nisso!