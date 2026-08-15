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Política em Brasília | Notícia

No ábaco de Alcolumbre, as contas não fecham: hoje, Jorge Messias seria novamente reprovado

Lula insiste em indicar novamente o nome de Jorge Messias para uma vaga no STF. Alcolumbre orientou que é melhor deixar para depois da eleição

Por Romoaldo de Souza Publicado em 15/08/2026 às 16:13
Lula quer Jorge Messias no STF. Alcolumbre diz ao petista que governo n&atilde;o tem votos para aprova&ccedil;&atilde;o
Lula quer Jorge Messias no STF. Alcolumbre diz ao petista que governo não tem votos para aprovação - WILTON JUNIOR/ESTADÃO

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MELHOR NÃO
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que dá nó em pingo d'água quando precisa salvar o próprio gargalo, comprometeu-se com alguns dos pedidos do presidente Lula da Silva (PT), menos com a aprovação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal: “Ainda não tem votos”, disse Alcolumbre, que, nas outras pautas, como a PEC do fim da escala 6x1 e a da Segurança Pública, não garantiu os votos necessários: 3/5 dos votos dos 81 senadores: 3 x 81 = 243 ÷ 5 = 49 votos.

'GUIA ELEITORAL': NADA É DE GRAÇA
Quando alguém diz que o horário no rádio e na TV é gratuito, lembre-se sempre da teoria de Milton Friedman (1912-2006): “Não existe almoço grátis”. Logo, a invenção de João Goulart é bancada pelo dinheiro dos tributos pagos pelos pagadores de impostos.

'TURISMO DE NASCIMENTO'
Como o governo norte-americano chama a prática de mulheres grávidas que viajam àquele país, ganham neném por lá e o “rebento”, como diz Chico Buarque em “O Meu Guri”, torna-se, naturalmente, cidadão dos Estados Unidos. Só na última semana, 20 brasileiras foram impedidas de entrar em Miami e em Nova York.

'O PETRÓLEO É NOSSO'
Alcolumbre, que voltou a ser o queridinho da República do faz de conta, comemorou a descoberta de óleo na Margem Equatorial, próxima ao Amapá.
— Isso é um sonho! Um sonho que se torna realidade com esta informação — disse nas redes sociais.

TÚLIO E CLEITINHO, TUDO A VER
Assim como o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD), que foi, não foi, acabou indo, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) coloca um ponto final nas incertezas e agora é “oficialmente candidato” ao governo de Minas Gerais.

DISPARIDADE PATRIMONIAL
O candidato mais rico à Presidência da República, Augusto Cury (Avante), e Samara Martins (UP), a de menor capital, estão separados por um abismo incomum. Cury tem R$ 242 milhões, que vão de empréstimos a ações e imóveis. A dentista Samara Martins, da Unidade Popular, tem um carro (R$ 29 mil) e mais R$ 4 mil na poupança.

TESTANDO, TESTANDO!
Michelle Bolsonaro (PL-DF), agora candidata a uma vaga no Senado Federal, pediu ao partido uma equipe de produção para ficar “mais disponível” para ela fazer gravações de vídeos e pronunciamentos à militância.

PERTINHO DE CASA
Em função da distância de sua casa até a sede do PL, 22km, o partido estuda montar um acanhado estúdio na Av. Solar de Brasília, onde Michelle poderá ir a pé, já que tem priorizado cuidar do marido, Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar-humanitária, sem poder receber visitas nem mesmo dos filhos.

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BANHEIRA DO WILLER TOMAZ
Não é que tomar banho em uma piscina venha a configurar crime. Nos anos de 1995 a 2001, um dos mais animados quadros da televisão brasileira era a Banheira do Gugu. O danado é que Willer Tomaz, o dono da piscina em análise, é um dos advogados enrolados no escândalo do INSS, quando houve a roubalheira de bilhões de reais de aposentados e pensionistas.

CAMPANHA NO AR
Imagine quando começar de vez a campanha e os adversários dos políticos que estiveram na banheira do Willer mostrarem três senadores, quatro deputados. Tudo gente boa!

PENSE NISSO!
Dor de dente, até o “Lobo Mau” sente. O escritor e ilustrador gaúcho Daniel Kondo conta, em “Lobo Mau com Dor de Dente”, que o “vilão entra em crise” e logo necessita vai “pedir ajuda justamente a quem costumava assustar”. A coluna recomenda.

Na vida real, Jair Bolsonaro vem reclamando de dor na mandíbula desde que esteve internado em março deste ano. Agora, cinco meses depois, o ex-presidente pediu ao STF autorização para receber a visita de uma profissional da área de odontologia. Ou que “o paciente saia temporariamente da prisão domiciliar para ir a uma consulta com uma dentista”, conforme pedido da defesa.

Nas alegações, dores constantes. A profissional indicada pela defesa do ex-presidente é sua nora, Fernanda Bolsonaro, casada com Flávio, candidato a presidente.

Pense nisso!

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