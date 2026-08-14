Lula e Alcolumbre fumam o cachimbo da paz, mas o fumo pode ter sido a moeda de troca
Acordo inclui votação de interesse da campanha de Lula: PECs da Segurança Pública e fim da 6x1. Em troca ele apoiará Alcolumbre para presidir o Senado
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COMO DIRIA RAUL SEIXAS (1945-1989)
Na belíssima composição de Dede Caiano (1950-2003): "Pobre país carregador / Dessa miséria dividida / Entre Ipanema / E a empregada do patrão / Varrendo lixo / Prá debaixo do tapete / Que é supostamente persa / Prá alegria do ladrão".
PELO ANDAR DA CARRUAGEM...
...seguramente superfaturada, os eleitores vão escolher entre um político que administra tão mal seu próprio dinheiro que, em quatro anos, ficou 42% mais pobre, enquanto o segundo concorrente ficou 370% mais rico [em termos nominais]. Como é impossível alguém ficar rico de uma hora para outra ou perder dinheiro desse jeito, alguém está mentindo para o eleitor. Ou ambos.
SE BEM QUE...
...quando vejo a direita defender o direito de jornalista, é preciso recordar que essa mesma direita atiçava a horda de abilolados para atacar os jornalistas enjaulados no cercadinho do Palácio da Alvorada, na gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL).
KASSAB SENDO KASSAB
Ao dizer que a chance de Flávio Bolsonaro (PL) de se eleger é “zero”, não é que ele esteja pedindo voto para o candidato Ronaldo Caiado, com quem disputa a vice. Kassab alimenta o ego de Lula como quem fura “os óio do Assum Preto / Pra ele assim, ai, cantá mió”, com base no poema do cearense Humberto Teixeira (1915–1979).
CORPO FECHADO
Lula da Silva (PT) voltou a defender o filho, Fábio Luís, o Lulinha, rodeado por um mar de suspeitas de ter distribuído carteiradas em gabinetes importantes de Brasília, inclusive no do pai, para que sua amiga Roberta Luchsinger exercesse seu dom de ser lobista do “Careca” do INSS, quando o dinheiro dos aposentados e pensionistas escoava pelo ralo da corrupção que o PT não deixou investigar na CPMI.
— Ele jura por tudo o que é sagrado que não tem nada, e eu acredito nele, mas eu já disse para os advogados: “Ninguém vai pedir fechamento de processo do meu filho”, disse o presidente.
MARGEM DE ERRO
Esse estapafúrdio argumento para justificar o injustificável pode pender para o lado de Flávio Bolsonaro, à medida que se aprofundam as investigações em torno do aceiro de Lulinha.
ASSIM COMO
Quando for liberada a válvula que controla a fervura da panela de pressão e vierem à tona as encrencas envolvendo o caso Banco Master. E a campanha nem começou.
TERESA LEITÃO...
...a líder do governo no Senado, foi o tição que acendeu o cachimbo da paz fumado por Lula e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
— Me dediquei com total prioridade, disse à coluna a senadora pernambucana, a pretexto de comentar o acordo selado entre ambos.
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STAY OUT OF BRAZIL
Em mais um de seus rompantes, Lula disse que vai mandar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), parar de se meter com o Brasil.
— Eu quero ter uma conversa tête-à-tête com ele. E vou dizer: “Não se meta nos negócios do Brasil e, sobretudo, na questão da eleição”, disse Lula.
“JESUS AMADO”
A deputada indígena, ex-ministra dos Povos-idem, do governo Lula, Sônia Guajajara (PSOL-SP), fez uma “bombástica” associação entre a direita e os terremotos que destruíram a Colômbia e a Venezuela.
— Estranhamente, onde esses países foram ocupados por uma extrema-direita radical, aconteceram esses terremotos, acredite. A parlamentar disse isso.
PENSE NISSO!
Em um país minimamente sério, ou o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, já estaria preso em um presídio de segurança máxima na Papuda, ou o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e a senadora Soraya Thronicke (PSB-SP) estariam dormindo em celas separadas.
Lindbergh e Soraya resolveram tisnar as investigações da CPMI do INSS justamente no momento em que o relator, Alfredo Gaspar, juntava as pontas de um novelo de denúncias que envolvia gente graúda próxima ao PT e ao governo Lula.
Os dois parlamentares acusaram Alfredo Gaspar de ter cometido estupro de vulnerável e de ser pai de uma criança, nascida dessa suposta relação.
Não tenho procuração para defender nenhum dos três parlamentares, nem primo pela vontade de ver uma Justiça que atropele os fatos. Mas, neste caso específico, a tão esperada celeridade da Justiça faz-se mister.
Pense nisso!