Brasil informa aos Estados Unidos que vai usar a Lei da Reciprocidade e propõe negociação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ministério das Relações Exteriores informa à Casa Branca que usará a Lei da Reciprocidade e pede que o governo Trump indique os interlocutores.

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5 MINUTOS

Mais um minuto de prorrogação. Tempo suficiente para que o presidente Lula da Silva (PT) grave vídeo de apoio a candidaturas. Ele estava de camisa clara, sem gravata, terno azul-marinho e chapéu-panamá na cabeça.

O ROTEIRO

É praticamente o mesmo: cita o nome, o número do candidato e uma frase mais particular, como, por exemplo: a senadora ajudou muito o Brasil a desvendar o genocídio do governo anterior, quando milhares de brasileiros morriam de Covid e nem a vacina nem o oxigênio chegavam a tempo. Pronto! Desliga o "teleprompter" para mais uma gravação. Nada de self.

QUE ONDA...

Somente depois da intervenção do ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é que Flávio Bolsonaro (PL) conseguiu registrar sua candidatura à Presidência.

FICHA ERRÁTICA

Quando chegou para registrar a candidatura, Flávio foi informado de que não poderia, porque estava filiado ao Partido Missão.

NADA DE INVASÃO...

...é o que garante o TSE, mas a informação confirmada é de que alguém dentro do Missão utilizou o acesso do partido ao site da Justiça Eleitoral, desfiliou Flávio do PL e o inscreveu na nova legenda. Depois da confusão, o TSE se manifestou:

— Flávio Bolsonaro figura publicamente como pré-candidato do Partido Liberal à Presidência da República, condição amplamente divulgada e coerente com sua filiação ininterrupta à legenda desde 2021. Então, tá, então!

“OS EUA FAZEM GUERRA...

"...e lucram com a morte". A frase foi pichada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na parede lateral da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

THE BOOK IS ON THE TABLE

Num inglês rudimentar, os militantes do MST também protestaram contra a guerra na Faixa de Gaza e o "ataque à soberania da Venezuela":

— “The USA mekes [sic] war and profits from death”.

PRESO AO FAC-SÍMILE

Ou simplesmente o fax. É que, enquanto a campanha de Lula promete um Brasil "na era da inteligência artificial", o país ainda nem concluiu a fase de digitalização de seus principais documentos.

QUEM QUER DINHEIRO?

O PT! O partido do presidente Lula, recorreu ao TSE para ter direito a mais recursos do fundo eleitoral. A legenda argumenta que, quando os cálculos do TSE foram feitos, o partido tinha 69 deputados federais. Ao votar contra, o ministro Nunes Marques destacou que, com a retotalização dos votos em Alagoas, o PT perdeu o deputado Paulão e, com isso, fica valendo a nova contagem.

REGRA DE 3

Se, com 68 deputados federais, o PT vai receber R$ 615,4 milhões, a perda do mandato do deputado Carlão (PT-AL) custou ao PT R$ 9,05 milhões.

PENSE NISSO!

Antes tarde do que nunca. É um surrado ditado que voltou a ser real, nas últimas horas, quando o governo brasileiro divulgou um comunicado, na noite desta quinta-feira (13), informando que está dando início ao processo "para aplicar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos".

O Brasil vai se escudar em uma lei aprovada no fim do ano passado, que permite aplicar a outra nação "as mesmas medidas, restrições ou tarifas" que tenha sofrido.

O Ministério das Relações Exteriores "entra no circuito" e notifica os Estados Unidos para indicar com quem as negociações serão feitas. Tudo pelo canal da diplomacia.

Ou seja, o canal diplomático do Itamaraty está sendo oferecido à Casa Branca, mas, ao evocar a Lei de Reciprocidade, o governo Lula diz ao "amigo" Donald Trump que o Brasil também tem suas armas.

Resta saber se elas funcionam.

Pense nisso!