Lula e Alcolumbre atualizam a Oração de São Francisco: "é dando que se recebe" está sacramentado

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O acordo incluiu votação da PEC do fim da escala 6x1, apoio de Alcolumbre ao senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e a reeleição de Alcolumbre no Senado

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CONDICIONANDO APOIO

No comando da campanha de Lula, a reaproximação do presidente com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) tem um gosto de revanche. “Só podemos falar em apoio à sua reeleição se ele colocar em pauta, imediatamente, a PEC do fim da escala 6x1.”

NA MESMA TOADA

Por unanimidade, os dez senadores do MDB assinaram um manifesto cobrando do presidente do Senado a inclusão na pauta de votações da PEC 6x1.

— O Brasil não pode mais adiar a discussão dessa matéria (...) A jornada de 44 horas semanais [como é atualmente] não reflete mais a realidade de um mundo do trabalho transformado pela tecnologia, automação e por novas formas de organização produtiva, defende a nota.

“WELCOME BACK”

Com a planilha esmiuçando as últimas pesquisas, aliados do ex-prefeito João Campos (PSB) fazem as contas, colocam as mãos postas, ligam uma playlist com músicas de Enya, a “rainha da música zen”, e imploram aos céus para que o presidente Lula da Silva (PT) cumpra o que vem dizendo a aliados muito próximos: “Estão avançadas as possibilidades de o presidente ir a Pernambuco para manifestar apoio ao aliado.”

FOTINHA PARA O SANTINHO

No Palácio do Planalto, é dado como certo um encontro de Lula com João Campos, o senador Humberto Costa e a ex-deputada Marília Arraes (PDT). A avant-première deve acontecer na sexta-feira (14), no Palácio da Alvorada.

MEDIDA ELEITOREIRA

Relator da PEC da Segurança Pública, o deputado Mendonça Filho (PL-PE) argumenta que criar uma estrutura ministerial, com o desdobramento do Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois ministérios, “não passa de uma medida eleitoreira” de quem “está de olho nas pesquisas”, percebendo que essa área foi uma das mais criticadas pela população.

— O que o cidadão espera é ação, é efetivação de medidas que possam combater a violência, incluindo o aperfeiçoamento da legislação penal, afirmou Mendonça ao programa Redator, da Rádio Jornal.

LULA ESTÁ CERTO

Coronel aposentado da Polícia Militar, o deputado Meira (PL) não entende por que “até hoje” essa proposta não foi cumprida.

— Na campanha eleitoral, tinha prometido. É claro que vai melhorar a qualidade da segurança pública no país, defendeu o coronel Meira.

“EU BEBO SIM”

Afastado de suas funções depois de aparecer “mamando” uma garrafa de vinho durante audiência virtual, o juiz Milton Salles será investigado por chamar o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça de “corruptos”.

— Olha, estou cansado, muito cansado. Estou no vinho, tomando meu café e curtindo minha mulher. Sei de muita coisa deste tribunal, disse o juiz antes de ser afastado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

INFLANDO O CURRÍCULO

A Universidade Federal do Rio de Janeiro informou que o senador Flávio Bolsonaro não cursou pós-graduação em Ciências Políticas, conforme constava em seu currículo. A Coluna Política em Brasília bateu à porta do gabinete do senador. “Foi um equívoco”, admitiu a assessoria do candidato ao Planalto.

PENSE NISSO!

Não surpreende que “democratas” da esquerda brasileira, incluindo o PSB, o PT, o PSOL e outras agremiações partidárias, tenham feito “ouvido de mercador” para a decisão do ministro Alexandre de Moraes de rasgar a Constituição Federal, atropelar a imprensa e impor censura a um jornalista maranhense.

A decisão de Moraes foi duramente criticada pela direita tanto na Câmara como no Senado. Entidades como a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) também viram a censura de Moraes com “profunda preocupação”.

— Ações judiciais que quebram o sigilo da fonte não têm amparo constitucional e abrem precedentes que ameaçam a liberdade de imprensa, amparada pela Constituição de 1988. O artigo 5º, inciso XIV, diz taxativamente que é “resguardado o sigilo da fonte quando necessário para o exercício profissional”, diz a nota das entidades.

Ainda bem que a democracia, e não a omissão dos covardes, segue sendo a pauta da sociedade, apesar do ministro Alexandre de Moraes.

Pense nisso!