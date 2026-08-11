Censura do ministro Alexandre de Moraes à imprensa derrama sobre Brasília uma nuvem de temor e acomodação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Ministro Alexandre de Moraes autorizou busca e apreensão contra fonte de jornalista no Maranhão, E que se dane artigo 5º da Constituição Federal!

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SAIU O PRIMEIRO VÍDEO

A “coordenadora” da ala feminina do PL, Cristiane Britto, já começou a trabalhar. Foi dela a ideia da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fazer vídeos para a campanha de Flávio Bolsonaro, admitindo que houve crise, mas perguntando “qual família é perfeita” e afirmando que o clima é de empolgação.

— Colocamos a pedra. Qual família é perfeita? Levanta a mão quem não tem problema?, questiona Michelle.

PUXÃO DE ORELHAS

Logo após as gravações, em uma casa alugada no Lago Sul, uma das regiões mais caras de Brasília, Cristiane Britto segurou no braço direito de Flávio. Os dois entraram em uma sala e saíram sorridentes. Cristiane teria advertido Flávio para evitar “lugar-comum” nos pronunciamentos, como o da semana passada, quando o candidato disse que teve “filhas mulheres” para cuidarem dele na velhice.

FOTOLEGENDA

No cafezinho da Câmara, os deputados Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD) aguardam a água ser aquecida para passar um café de Taquaritinga do Norte.

O NOVO SOMBRA DE LULA

O presidente Lula da Silva (PT) nomeou o petista “de extrema confiança” Oswaldo Malatesta Neto. Ele será o chefe de gabinete, substituindo Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, que deixou o Planalto para assumir a campanha e acabou “rifado” após revelações de que tomou um empréstimo da lobista Roberta Luchsinger. Amiga do filho mais velho de Lula, Fábio Luís, Roberta era testa de ferro do esquema arquitetado pelo “Careca do INSS”, que roubou cerca de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas.

'A CARNE É FRACA'

O livro de Mateus, o cobrador de impostos, no capítulo 26, versículo 41, não poderia ser mais atual: “Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca”. Produtores de carne brasileira querem que Lula coloque o time em campo para reverter a decisão da China e da União Europeia de embargar a carne do Brasil.

'DENTRO DO POSSÍVEL'

O coordenador da campanha de Lula, Edinho Silva, afirmou que “é importante destacar que a agenda de presidente é diferente de uma agenda de candidato” e que Lula, “dentro das possibilidades de sua agenda”, vai participar dos debates. A conferir.

'SE LULA FOR...'

“...tô dentro”. No comitê de Flávio Bolsonaro, a ordem é só dar as caras se Lula for. Caso contrário, o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) sabe que vira “saco de pancadas”. O primeiro debate está confirmado para 23 de agosto, na TV Band.

VEM AÍ O 39º MINISTÉRIO

Com a PEC da Segurança Pública travada no Senado Federal, Lula estuda fazer um gesto para um dos mais graves problemas do seu governo. Com isso, está em gestação a divisão em dois do que hoje é o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

ESPERNEIO EM EAD

A turma que faz militância da sacada do apartamento, também chamada de militância EAD (da sigla ensino a distância), poderia largar a cerveja artesanal em um canto e ler um relatório do Ministério Público do Ceará sobre uma operação que cumpriu mandados contra uma organização criminosa estruturada em Sobral (CE).

VEREADORES PRESOS

O Comando Vermelho, que domina a região, cobrava “pedágio” de R$ 30 mil de candidatos e R$ 60 mil de políticos com mandato para terem acesso a comunidades na cidade. Ainda de acordo com o relatório do MP/CE, três vereadores da região foram presos: Mário Vicktor (União Brasil), Carlos do Calisto (PSB) e Juninho do Povo (Podemos).

DESMAIO

A primeira reunião deliberativa da Câmara, depois de quase dois meses, foi cancelada depois que o líder do PT, Pedro Uczai (SC), sentiu tonturas e desmaiou ainda durante a reunião dos líderes, para definição da pauta.

PENSE NISSO!

Onde está a ministra Cármen Lúcia, aquela da “brilhante” frase “cala a boca já morreu”, em protesto contra a censura?

Onde anda a outrora combativa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que divulgava manifestos em favor da liberdade e da democracia?

— Estabeleceu-se uma espiral da violência com a prática da tortura, o cerceamento da liberdade de expressão, a censura à imprensa, a cassação de políticos.

Cadê os advogados e sua Ordem que, mais recentemente, protestaram contra decisão da tirania instaurada no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Alexandre de Moraes censurou a revista Crusoé, que associava o ministro Dias Toffoli à Odebrecht, no esquema de corrupção que tragou mais de R$ 6,2 milhões da Petrobras?

— Nenhum risco de dano à imagem de qualquer órgão ou agente público, através de uma imprensa livre, pode ser maior que o risco de criarmos uma imprensa sem liberdade.

A tirania perpetrada por Sua Excelência não sofrerá correição enquanto autoridades como Lula e Davi Alcolumbre bajularem seus jantares. Enquanto a sociedade abre o blindex da janela e se sente intimidado.



Pense nisso!