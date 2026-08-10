Mesmo com a traição do presidente, Hugo Motta manifesta apoio à reeleição Lula
O partido do presidente da Câmara escolheu manter-se neutro na disputa presidencial. Além do mais, Lula havia prometido apoiar o pai de Hugo Motta
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'TÁS SERÁ LESO?'
A expressão popular, típica da ilha de Parintins (AM), significa “é sério” Ou, como se diz em Patos de Espinharas, no sertão paraibano: “tás doido”? Tudo isso se escutou no meio do Republicanos após o presidente da Câmara, Hugo Motta, declarar apoio à candidatura de Lula da Silva (PT) à reeleição.
NEM TANTO...
...porque o Republicanos escolheu a neutralidade na campanha presidencial, mas Lula não cumpriu o prometido de ir à Paraíba tirar uma foto com Nabor Wanderley, pai do presidente da Câmara.
NEM TÃO POUCO
Lula não apenas não foi fazer a foto com Naborzinho, como já manifestou apoio a Veneziano do Rêgo (MDB), adversário de Nabor Wanderley.
LULA EM PERNAMBUCO
O senador Humberto Costa (PT-PE) disse que a possibilidade de Lula ir ao estado, durante a campanha eleitoral "se torna muito concreta. Agora, vamos aguardar pra ver". No Planalto a informação é de que "o assunto não foi discutido".
DEU MEIA-VOLTA...
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), confirmou a manutenção do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, marcado para começar em 11 de setembro. Agentes do governo haviam informado a suspensão do evento. Desde 1965, o mais renomado festival de cinema do país somente foi interrompido durante a ditadura militar.
VÍTIMA DO BANCO MASTER
Este ano, o GDF foi obrigado a desviar os recursos públicos de todas as áreas para cobrir o rombo no BRB, Banco de Brasília, em função do caso do Banco Master.
LEI DA FICHA LIMPA
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em até o fim do mês para liberar ao plenário processo que discute mudanças na Lei da Ficha Limpa, entre outros temas, sobre a contagem do prazo de inelegibilidade de candidatos.
PUNIÇÃO MAIS BRANDA
As alterações foram aprovadas pelo Congresso Nacional em setembro de 2025 e reza que o prazo de oito anos de inelegibilidade começa a contar imediatamente quando a sentença for concluída com a proclamação do julgamento. Pela Lei da Ficha Limpa, um político condenado torna-se inelegível por oito anos após o cumprimento total da pena.
O PLACAR... ...
até aqui está dois votos a zero para que seja mantido o texto original. Caso a maioria dos ministros do STF acate as modificações do Legislativo, políticos terão seus registros cassados, como José Roberto Arruda (PSD), candidato ao governo do Distrito Federal; o ex-deputado Eduardo Cunha (Republicanos), que disputará novo mandato por Minas Gerais; e, o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) que almeja voltar a governar o Rio de Janeiro.
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MICHELLE 2
Com a aprovação da ex-primeira-dama, a advogada Cristiane Britto foi escolhida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para coordenar o grupo de mulheres que vai atrás do voto feminino. Filiada ao Republicanos, Cristiane Britto foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro.
PENSE NISSO!
Esforço concentrado é o tema da vez aqui em Brasília. Afinal, faz mais de um mês que nem a Câmara nem o Senado, nenhuma das duas Casas Legislativas, vota um projeto importante. Ora é a Copa do Mundo, ora as convenções, a pré-campanha, o registro de candidaturas, o recesso...
E, mesmo com um jantar que deixou a relação de Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), menos anuviada, ainda assim, temas importantes para o país, como as PECs da Segurança Pública e do fim da escala 6x1, ficaram para depois das eleições.
Mas o contracheque de deputados e senadores chegou em dia. Isso é importante. Se tem gente que ficou até mais pobre desde as últimas eleições, uns “trocadinhos” a mais caíram bem.
Pense nisso!