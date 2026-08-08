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Política em Brasília | Notícia

Moraes mantém Bolsonaro longe dos filhos no Dia dos Pais

E o senador Cleitinho Azevedo, hein? Deu meia-volta na decisão de ir ou não para a disputa pelo governo de Minas Gerais. A última dele? É candidato!

Por Romoaldo de Souza Publicado em 08/08/2026 às 17:54 | Atualizado em 08/08/2026 às 17:55
Alexandre de Moraes nega pedido para que Jair Bolsonaro receba filhos no Dia dos Pais
Alexandre de Moraes nega pedido para que Jair Bolsonaro receba filhos no Dia dos Pais - Reprodução do Instagram / @flaviobolsonaro

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PAI SEM OS FILHOS
Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não poderão visitá-lo nesse Dia dos País.
- Tiraram a liberdade dele. Agora querem tirar até o direito de um pai abraçar seus filhos. Isso tem dia e hora para acabar, reagiu Flávio Bolsonaro, o filho mais velho.

VALE O ESCRITO
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, repetiu o que tinha decidido em 17 de julho: "salvo as visitas permanentes médicas, fisioterapêuticas e dos advogados, as demais visitas estão suspensas", até 17 de agosto.

GENTE INGRATA
Acordaram descendo o cacete na deputada Erika Hilton (PSOL-SP) por ter um patrimônio "insignificante" para quem é parlamentar e recebe quase R$ 40 mil líquidos por mês. Tem políticos que estão desempregados há mais de 20 anos e praticamente quadruplicaram a renda.

LULA ESTÁ MAIS POBRE
Desde 2022, o patrimônio do presidente se descapitalizou: Lula está 35% mais pobre, mas mesmo assim, acumula um capital de R$ 4,7 milhões. Não é nada, não é nada, mas de precisão o homem não morre.


JÁ PENSASSE, VICTOR?
A coluna recebeu cópia de um pujante projeto para enterrar mais de 120km de fiação elétrica e de telecomunicações em Curitiba-PR. Passando outro dia pelo Recife Antigo, deu para perceber que a capital pernambucana não priorizou esse aspecto da infraestrutura, da segurança e da estética.

LEITURA APETITOSA
Quero compartilhar um presente do leitor e ouvinte da Rádio Jornal, o professor Francisco Macedo de Amorim, professor de enologia, no Instituto Federal em Petrolina (PE). "Receitas com Indicações Geográficas" faz uma viagem pela gastronomia brasileira desde uma trufa alcoólica de erva-mate, no Paraná até um carneiro à moda, do próprio professor Chico. Copie o endereço e baixo o livro. É gratuito: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/ept/rede-federal/igs/documentos/livro-receitas-2026.pdf

DE ONDE VEM LULA?
O plano de governo do petista é de uma gororoba cheia de intenções vernaculares sem precedente. Lula da Silva (PT) vai de promessas de investimento de defesa, tecnologia, política de bem-estar animal, ampliação da qualidade da educação. Tudo o que ele teve mais de 11 anos para fazer e foi negligenciando a cada promessa.

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O RECUO DO RECUO
Já na "prorrogação do segundo tempo", o Republicanos aceitou o pedido do senador Cleitinho Azevedo e concedeu legenda para que ele dispute o governo de Minas Gerais. Na última pesquisa Quest, Cleitinho liberava todos os cenários no primeiro e no segundo turnos.

PENSE NISSO!
Eu sempre defendi a presunção da inocência até que prova em contrário seja apresentada.
Em absolutamente qualquer situação. Qualquer.
— Ah, a palavra da vítima, e tal. Qualquer!

A não ser nesse mundo da punitividade imediata, como se os valores fossem concebidos de uma hora para outra ou como se a Justiça brasileira vivesse acobertada pela estola da razão.
— Vivemos contemporaneamente uma “onda punitiva” na sociedade global, promovendo a ideia de que há forças sociais que atuam, quase de forma coerciva, pressionando os sistemas penais para que se puna cada vez mais, escreveu o criminólogo britânico Roger Matthews (1948-2020) em seu brilhante artigo O Mito da Punitividade.

Ocorre que, para muitos, a punição vem primeiro, antes mesmo das instruções processuais.

Pense nisso!

 

 

 

 

 

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