Moraes mantém Bolsonaro longe dos filhos no Dia dos Pais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

E o senador Cleitinho Azevedo, hein? Deu meia-volta na decisão de ir ou não para a disputa pelo governo de Minas Gerais. A última dele? É candidato!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

PAI SEM OS FILHOS

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não poderão visitá-lo nesse Dia dos País.

- Tiraram a liberdade dele. Agora querem tirar até o direito de um pai abraçar seus filhos. Isso tem dia e hora para acabar, reagiu Flávio Bolsonaro, o filho mais velho.

VALE O ESCRITO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, repetiu o que tinha decidido em 17 de julho: "salvo as visitas permanentes médicas, fisioterapêuticas e dos advogados, as demais visitas estão suspensas", até 17 de agosto.

GENTE INGRATA

Acordaram descendo o cacete na deputada Erika Hilton (PSOL-SP) por ter um patrimônio "insignificante" para quem é parlamentar e recebe quase R$ 40 mil líquidos por mês. Tem políticos que estão desempregados há mais de 20 anos e praticamente quadruplicaram a renda.

LULA ESTÁ MAIS POBRE

Desde 2022, o patrimônio do presidente se descapitalizou: Lula está 35% mais pobre, mas mesmo assim, acumula um capital de R$ 4,7 milhões. Não é nada, não é nada, mas de precisão o homem não morre.



JÁ PENSASSE, VICTOR?

A coluna recebeu cópia de um pujante projeto para enterrar mais de 120km de fiação elétrica e de telecomunicações em Curitiba-PR. Passando outro dia pelo Recife Antigo, deu para perceber que a capital pernambucana não priorizou esse aspecto da infraestrutura, da segurança e da estética.

LEITURA APETITOSA

Quero compartilhar um presente do leitor e ouvinte da Rádio Jornal, o professor Francisco Macedo de Amorim, professor de enologia, no Instituto Federal em Petrolina (PE). "Receitas com Indicações Geográficas" faz uma viagem pela gastronomia brasileira desde uma trufa alcoólica de erva-mate, no Paraná até um carneiro à moda, do próprio professor Chico. Copie o endereço e baixo o livro. É gratuito: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/ept/rede-federal/igs/documentos/livro-receitas-2026.pdf

DE ONDE VEM LULA?

O plano de governo do petista é de uma gororoba cheia de intenções vernaculares sem precedente. Lula da Silva (PT) vai de promessas de investimento de defesa, tecnologia, política de bem-estar animal, ampliação da qualidade da educação. Tudo o que ele teve mais de 11 anos para fazer e foi negligenciando a cada promessa.

O RECUO DO RECUO

Já na "prorrogação do segundo tempo", o Republicanos aceitou o pedido do senador Cleitinho Azevedo e concedeu legenda para que ele dispute o governo de Minas Gerais. Na última pesquisa Quest, Cleitinho liberava todos os cenários no primeiro e no segundo turnos.

PENSE NISSO!

Eu sempre defendi a presunção da inocência até que prova em contrário seja apresentada.

Em absolutamente qualquer situação. Qualquer.

— Ah, a palavra da vítima, e tal. Qualquer!

A não ser nesse mundo da punitividade imediata, como se os valores fossem concebidos de uma hora para outra ou como se a Justiça brasileira vivesse acobertada pela estola da razão.

— Vivemos contemporaneamente uma “onda punitiva” na sociedade global, promovendo a ideia de que há forças sociais que atuam, quase de forma coerciva, pressionando os sistemas penais para que se puna cada vez mais, escreveu o criminólogo britânico Roger Matthews (1948-2020) em seu brilhante artigo O Mito da Punitividade.

Ocorre que, para muitos, a punição vem primeiro, antes mesmo das instruções processuais.

Pense nisso!