No quebra-cabeça da política, em 1º de fevereiro, Alcolumbre troca de gabinete e vai para a ala dos ex-presidentes

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Alcolumbre tornou-se persona non grata no Planalto mesmo comendo salmão com Lula. Não haverá reconciliação. A indigestão política já está sacramentada

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O FIM DE UM CICLO

Quando o relógio assinalar meia-noite de 31 de janeiro de 2027, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) estará fechando uma temporada de quatro anos, não consecutivos, no comando do Senado Federal e, consequentemente, do Congresso Nacional.

MONTANDO O LEGO

Nova legislatura, Alcolumbre até poderia — poderia — disputar um novo mandato como presidente. Poderá, mas tem tudo para sair derrotado. No fim do ano passado, “apascentou” os bolsonaristas quando operou pela rejeição de Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF).

QUEIMOU PONTES...

...tornou-se persona non grata no Palácio do Planalto até a última terça-feira, quando comeu salmão com Lula. Já era tarde. Não haverá reconciliação. A indigestão política já está sacramentada.

ALÉM DO MAIS...

...a senadora Tereza Cristina (PP-MS) é forte candidata a presidir o Senado. Aliás, este foi um dos motivos para o Progressistas negar-lhe a legenda para ser vice de Flávio Bolsonaro. Sem contar que Simone Tebet (PSB-SP) e Arthur Lira (PP-AL), vindo a ser eleitos, chegarão a Brasília em 1º de fevereiro com gosto de gás.

MAS AÍ...

...tanto Tebet como Lira primeiro terão de fazer um pacto com os eleitores de São Paulo e Alagoas, respectivamente.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

O deputado Alfredo Gaspar (PL), candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), tem evitado fazer viagens de avião. Na rotina, principalmente pelo Nordeste, Alfredo deve optar por encher o tanque do carro, programar o GPS e seguir viagem.

SUA CONTA DE LUZ VAI SUBIR

Quando o Senado retomar as atividades, possivelmente em uma semana de esforço concentrado, poderá ser analisado um projeto de lei de 2019 que vai elevar a conta de luz do brasileiro entre 11% e 14%. É que, a pretexto de conceder descontos na tarifa para pequenos produtores rurais, o projeto acabou recebendo um bando de jabutis [em que pese a redundância] que obrigam o país a contratar, de forma compulsória, grandes blocos de energia de usinas termelétricas a gás e de pequenas hidrelétricas.

RESULTADO: PREPARE O PIX

Uma vez que essa contratação forçada e inflexível “gera um custo extra de R$ 60 bilhões por ano, criando um imposto ‘invisível’”, a conta, inevitavelmente, vai desaguar no bolso do consumidor final.

DE MANHÃ, SONHOS...

...à tarde e à noite, campanha eleitoral. A agenda de Michelle Bolsonaro (PL-DF), candidata ao Senado, já está marcada com uma tarja em amarelo-neon: “ocupado”. Pelas manhãs, a ex-primeira-dama vai cuidar do “galego”, o marido, em prisão domiciliar humanitária.

OS SONHOS...

...os sonhos, neste caso, são os sonhos da padaria, bem em frente ao portão do condomínio onde moram. E, se você quiser fazer uma fornada em casa, a receita é simples: 500 g de farinha de trigo, 10 g de fermento biológico seco, 250 ml de leite morno, 2 ovos, 3 colheres de açúcar, 2 colheres de manteiga, uma pitada de sal e creme de confeiteiro para rechear. A receita é de autoria da minha conhecida I.A., também chamada de Inès Amaro.



SALMO 22

O candidato do PSD, Ronaldo Caiado, quer “importar” de Goiás uma experiência que ele considera “exitosa”: a integração das polícias. No comando do Palácio do Planalto, Caiado quer implantar uma força-tarefa composta pelo Brasil e por outros dez países da América do Sul para enfrentar as facções criminosas.

PENSE NISSO!

Já ouvi um ministro do STF, do forma reservadíssima, juristas, advogados, estudiosos e até aqui não tem uma resposta para minha inquietante pergunta: por que os inquéritos de Fábio Luís, o Lulinha, estão no Supremo Tribunal Federal se o único foro privilegiado do filho do presidente Lula é ser "o Ronaldinho dos negócios", como o pai o classificou.

A não ser que o tráfico de influência do primogênito de Lula tenha se dado sobre a alavanca de uma figura graudíssima da República. Aí, só as apurações dirão.

Mas que é estranho, isso é!

Pense nisso!