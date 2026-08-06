O 'posto' de primeira-dama ou primeiro-cavalheiro é um 'entulho funcional', démodé.

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Campanha de Caiado anuncia Roberto Azevêdo, ex-diretor-geral da OMC, como assessor. Ele é um dos mais importantes diplomatas e negociadores.

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BAIXOU O TOM

O sempre espalhafatoso deputado Lindberg Farias (PT-RJ) bateu à porta do líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), para tratar da acusação de que o candidato a vice-presidente, Alfredo Gaspar (PL-AL), teria estuprado uma adolescente.

SEM PROVAS

O petista disse que a denúncia foi feita com base em informações que recebeu de "uma fonte" e que, agora, cabe à Polícia Federal dar início à investigação. Lindberg Farias comprometeu-se a "não explorar a denúncia politicamente".

NO ARROCHO

Nesta quinta-feira (6), Lindberg e a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), coautora da denúncia, foram notificados pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Eles terão 15 dias para apresentar "elementos" que permitam identificar os autores das mensagens que fundamentaram a denúncia contra Gaspar.

PESO PESADO

O reforço anunciado pela candidatura de Ronaldo Caiado (PSD) deixou os adversários "no chinelo". O embaixador Roberto Azevêdo ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) passa a reforçar o time do ex-governador goiano nas áreas de diplomacia e comércio exterior.

MANDA QUEM PODE...

A primeira-dama, Rosângela da Silva, que não perde uma oportunidade de opinar onde não lhe cabe — uma vez que não exerce cargo público — defendeu, durante discurso no Palácio do Planalto, a retirada do ar do Discord, plataforma de comunicação.

— Precisamos retirar o Discord do ar. Precisamos bloquear o Discord no Brasil, de qualquer forma. Precisamos encontrar instrumentos legais para isso acontecer, defendeu.

...OBEDECE QUEM SE SUBMETE

Imediatamente após a "ordem" da primeira-dama, o advogado-geral da União, Jorge Messias, prometeu pedir a responsabilização da plataforma e sua retirada de operação no Brasil.

— Uma vez que ela [a plataforma] não tem compromisso com a legislação brasileira e não protege crianças e adolescentes, disse Messias, sem justificar onde esteve a AGU durante todo esse tempo.

BATEU A SAUDADE

Depois de passarem cinco meses sem se falar, Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), participaram de um jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Além do cardápio, com salmão ao molho de maracujá e risoto, os dois fecharam questão: a votação da PEC do fim da escala 6x1 ficará para novembro, após o período eleitoral.

QUEM NUNCA

Ao justificar o "empréstimo" que seu ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, tomou da lobista Roberta Luchsinger, o presidente Lula saiu em defesa do ex-assessor e perguntou, durante reunião com dirigentes do PSOL:

— Quem aqui nunca pediu empréstimo a um amigo?

ENQUANTO ISSO

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulgou estudo que aponta aumento no número de famílias endividadas, batendo todos os recordes. Ao todo, 82% das famílias registraram atraso no pagamento de suas contas.

PENSE NISSO!

O Brasil tem dois "entulhos funcionais" desnecessários que precisam ser imediatamente extintos.

O primeiro deles são os dois suplentes "eleitos" na chapa de senador da República. Se a maioria dos eleitores brasileiros não sabe nem em quem votou, imagine se vai se lembrar de quem eram os suplentes.

A alternativa mais recomendável seria, na ausência do titular, convocar o candidato que ficou imediatamente atrás na votação.

A outra figura desnecessária e, quase sempre onerosa é a de primeira-dama ou, quando a mandatária é uma mulher, a figura equivalente do primeiro-cavalheiro.

Há algo mais inútil e démodé, mais obsoleto? E quando essa pessoa passa a interferir nas decisões do cônjuge? Pior ainda.

Pense nisso!

