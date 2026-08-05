Escolhido vice de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar diz ter documentos comprometedores da CPMI do INSS

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Denúncia contra Gaspar por estupro de vulnerável encontra-se na PGR, aguardando parecer. Em Brasília, Lula janta com Alcolumbre na casa de Moraes

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BAIÃO DE DOIS

O presidente da República vai à casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, acompanhado de outros ministros da Corte, na tentativa de apaziguar os ânimos e amenizar as rusgas com o chefe do Poder Legislativo.

DANDO NOME AOS BOIS

Lula da Silva (PT) foi jantar na casa de Alexandre de Moraes, acompanhado dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, ambos do STF, para serenar os ânimos com outro comensal: o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e pensar que tem gente que acha isso a coisa mais natural do mundo.

PREPARADO PARA A UNIÃO

Ciro Gomes (PSDB), candidato ao governo do Ceará, que já teve fama de arrumar umas encrencas só para ouvir "o riscado da faca no chão", agora está sendo elogiado por aliados depois de postar uma foto sua ladeado pela atriz e ex-mulher Patrícia Pillar abraçada à atual, Giselle Bezerra, produtora cultural.

DEVE SER POR ISSO...

...que Lula perde apoio eleitoral por causa da fadiga de material — o eleitor anda meio cansado de seu falatório, isso é real, mas Ronaldo Caiado (PSD) dizer que, no "primeiro dia de governo", vai mandar soltar o ex-presidente Jair Bolsonaro e "assinar a anistia aos demais envolvidos no 8 de Janeiro" precisa ser mais bem avaliado pelo eleitor.

NAMORO OU AMIZADE?

Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís, o empresário que mandava abrir e fechar portas em Brasília durante os mandatos de seu pai, Lula da Silva, aparece em um processo trabalhista, movido por uma ex-empregada doméstica, como nora do presidente da República.

B.O.

Momentos antes de anunciar o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como seu parceiro de chapa, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) perguntou ao alagoano se havia "alguma coisa pegando" contra o parlamentar. Zero Um foi informado por Gaspar que está com a ficha em dia.

MESMO ASSIM

Alfredo Gaspar é alvo de um pedido de investigação em um processo aberto pelo deputado Lindberg Farias (PT-RJ) e pela senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), sob suspeita de estupro de vulnerável. Gaspar nega, alegando que "há uma perseguição política" por sua atuação como relator da CPMI do INSS. O pedido está no STF, aguardando parecer da Procuradoria-Geral da República.

OPERAÇÃO PENTE-FINO

O relatório de Alfredo Gaspar não foi aprovado na CPMI porque os governistas não deram os votos necessários, mas o deputado já informou que tem as informações de que necessita para "abrir o bico" durante a campanha eleitoral, mostrando tim-tim por tim-tim os caminhos e os nomes do maior assalto aos holerites de aposentados e pensionistas do INSS.

SAINDO DE FININHO

Marcola, que até outro dia era coordenador da campanha eleitoral de Lula, tirou o time de campo depois que a imprensa revelou que a lobista de Careca do INSS, Roberta Luchsinger, pagava suas contas. O ex-secretário particular do presidente Lula disse ter recebido R$ 249 mil da lobista, mas afirmou que se tratava de um empréstimo de "natureza estritamente privada".

SEM TROCO À ALTURA

O chanceler argentino, Pablo Quirno, lamentou a decisão do Itamaraty de rebaixar as relações diplomáticas com o país vizinho e assegurou que não haverá reciprocidade por parte da Casa Rosada. No Palácio Pereda, em Buenos Aires, o governo brasileiro vai manter apenas diplomatas para negociações comerciais.

¡ADIÓS, PETRO!

Lula pegou o telefone na tarde desta quarta-feira (5) e ligou para Gustavo Petro, que encerra seu mandato esta semana, na Colômbia. "Lula agradeceu a Gustavo Petro pelo diálogo produtivo e pela estreita cooperação mantidos durante o período em que estiveram simultaneamente à frente de seus países." Concentrado na campanha eleitoral, Lula não vai amanhã a Bogotá para a posse de Abelardo de la Espriella, presidente eleito.

PENSE NISSO!

O peso de uma reputação quando um nome qualquer vai parar na imprensa após uma denúncia e a investigação se arrasta mais do que o esperado.

Em meio ao encerramento da CPMI do INSS, o então líder do PT, Lindberg Farias, e a senadora Soraya Thronicke acusaram o relator das investigações, Alfredo Gaspar, de cometer estupro de um adolescente de 13 anos.

Cinco meses depois, a ex-bolsonarista Soraya Thronicke migrou para o PSB, Lindberg não é mais líder do PT e, por enquanto, há apenas um pedido de investigação que se encontra na Procuradoria-Geral da República, aguardando parecer.

Seria muito bom que houvesse celeridade nesses processos para que a sociedade soubesse logo se Alfredo Gaspar é culpado ou inocente.

Sendo inocente, que mova um processo contra os dois parlamentares — Lindberg e Soraya. Sendo culpado, que pague pelo que fez. O que não pode é o país ficar nessa incerteza danada.

Pense nisso!