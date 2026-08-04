Ministro José Múcio Monteiro diz que, se os Estados Unidos invadirem o Brasil, ele "abre o portão"

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'Abro o portão, porque a gente não tem equipamento para enfrentá-los e nem tem dinheiro para consertar o portão', disse o ministro da Defesa

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O MINISTRO DA PORTEIRA

Em meio ao debate sobre o orçamento das Forças Armadas, lembrei-me da música "O Menino da Porteira", de Teddy Vieira e Luiz Raymundo, quando o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que, se os Estados Unidos decidirem invadir o Brasil, ele "abre o portão".

— Eu vejo os jornalistas o tempo todo perguntando: "Se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, o que é que o senhor faz como ministro da Defesa?" Abro o portão, porque a gente não tem equipamento para enfrentá-los e nem tem dinheiro para consertar o portão. Eu prefiro abrir o portão.

O QUE DIZ A MÚSICA?

"De longe eu avistava a figura de um menino / Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo / Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo".

O MARCOLA DE LULA

Durante os 580 dias em que Lula da Silva (PT) esteve preso na Polícia Federal, em Curitiba (PR), o sociólogo Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como "Marcola", era uma espécie de leva e traz. Entregava ao petista filmes, livros e correspondências de cunho particular.

SALÁRIO DE DAR INVEJA

O assessor que tinha o "segredo" da maçaneta da porta de Lula no Palácio do Planalto, que carregava o celular do presidente "para uma excepcional emergência", chegou a receber mais de R$ 47 mil brutos por mês. Convenhamos, não precisava recorrer à lobista do Careca do INSS, Roberta Luchsinger, para cobrir o orçamento. Agora, faz parte do telhado de vidro de Lula.

CRISE DIPLOMÁTICA

Mais uma. Desta vez, caiu como uma bomba no Itamaraty a informação de que o Departamento de Estado dos Estados Unidos teria revogado o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti.

RESPOSTA À HOSTILIDADE BRASILEIRA

Fontes diplomáticas descrevem que houve um padrão de hostilidade por parte do Brasil considerado "incomum". Primeiro, quando o governo Lula barrou Darren Beattie, conselheiro da Casa Branca. Depois, o secretário-assistente Riley Barnes e seu adjunto, Sam Samson, também tiveram a entrada no Brasil vetada.

BASTANTE INCOMUM

A represália do governo norte-americano contra a diplomata brasileira teria relação com a demora do governo Lula em admitir o embaixador Daniel Perez, indicado pelo presidente Donald Trump (Republicano). O Ministério das Relações Exteriores do Brasil teria optado por retardar a aprovação do nome de Perez para depois das eleições de outubro.

EXCELENTE PROPOSTA

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) defendeu a "fusão de municípios com baixa atividade econômica". Segundo a proposta, dos atuais 5.569 municípios, o país passaria a ter apenas 1.656.

— Municípios que não conseguem arrecadar pelo menos 10% de sua receita total estarão, literalmente, fora do mapa, defende o candidato.

COMO SE NÃO BASTASSE...

...o rombo no caixa dos Correios, que nem a mais eficiente auditoria teria como calcular, agora a Operação Tabellari, da Polícia Federal, desarticulou uma organização criminosa que usava empresas de fachada para realizar compras on-line com destinatários falsos.

CARTEIRO FALSO

Os golpistas simulavam o roubo de mercadorias para receber indenizações de seguradoras. Todo o esquema contava com a colaboração de funcionários da empresa.

PENSE NISSO!

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não poderia esperar outra atitude que não fosse a conveniente neutralidade de partidos como União Brasil, Progressistas e Republicanos, expoentes do Centrão.

Esse ajuntamento, ideologicamente comprometido com a filosofia do toma-lá-dá-cá, é bastante comum nas disputas estaduais, onde os candidatos aos governos não são nem Lula nem Flávio. Convenientemente, em 5 de janeiro de 2027, estarão em Brasília com a bandeira adesista. É prática comum.

Por isso mesmo, no último dia para o registro de candidatura, Flávio ainda está sozinho, possivelmente tendo de optar por uma chapa puro-sangue. Mas, sendo ele o presidente eleito ou caso Lula receba mais uma oportunidade, pode apostar: ao menos uma dezena dos novos ministros será oriunda de partidos do Centrão.

Pense nisso!