Lulinha, o 'Ronaldinho dos negócios', tem tirado o sono e deve afastar Lula dos debates

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Como em um jogo de sinuca, Lula está pela bola 7. Na "negra", que decidirá sua trajetória eleitoral. O presidente perdeu três venceu outras três

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CLEITINHO: O FIM DO VAI E VEM

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) desistiu, aos prantos, de disputar o governo de Minas Gerais, alegando "um momento pessoal muito importante" desde a morte do irmão, Matheus Azevedo.

— Quero pedir perdão porque meu momento não está fácil para mim e para minha família. Não adianta eu entrar numa campanha agora do jeito que eu estou. Tenho que ser honesto com vocês, tenho que falar a verdade, disse, chorando.

A VOLTA DA QUE NÃO FOI

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que pretende reassumir o comando do PL Mulher "tão logo termine essa agonia da campanha eleitoral". Ela havia deixado a secretaria após um embate público com o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

TUTTI BUONA GENTE

Embora diga que "a prioridade é a saúde do cunhado" e lamente não poder visitá-lo em função da decisão imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Eduardo Torres (PL), irmão de criação de Michelle, registrou sua candidatura a deputado distrital, equivalente a deputado estadual, defendendo "moradia digna" e "respeito às tradições familiares".

AS 42 VISITAS DA SENHORA LUCHSINGER

Roberta Luchsinger é uma lobista bem-sucedida nos principais gabinetes das altas autoridades da República, incluindo o Palácio do Planalto. Segundo investigações em poder da Polícia Federal, ela foi quem mais esteve no Ministério do Desenvolvimento Social neste terceiro mandato do presidente Lula da Silva (PT).

NÃO POR COINCIDÊNCIA

Roberta Luchsinger é amiga do filho mais velho do presidente da República, Fábio Luís, o Lulinha. Como entrava e saía sem constar da agenda das autoridades, as recepcionistas não tiveram dificuldade em pronunciar seu sobrenome: "Lux-r-chinger".

NAS HOSTES PETISTAS...

... a orientação tem sido: "é melhor não arriscar". Assim, Lula deve evitar um embate direto com Flávio Bolsonaro. "Mesmo que o telhado de Flávio seja de vidro", os petistas graúdos entendem que Lula só teria a perder caso o filho de Bolsonaro desfilasse o rosário de investigações envolvendo o filho mais velho do atual presidente.

NÃO DÁ PARA REPETIR O ARGUMENTO

Já no primeiro mandato de Lula, o filho Fábio Luís atuava no mercado com a desenvoltura de um driblador. Quando foi questionado sobre o sucesso de Lulinha, Lula respondeu, sem cerimônia:

— Que culpa tenho eu se meu filho é o Ronaldinho dos negócios?

LULA PELA BOLA 7

Quando um jogo de sinuca está empatado em número de vitórias, os competidores disputam a "negra". Lula perdeu três eleições presidenciais: 1989, 1994 e 1998; venceu outras três: 2002, 2006 e 2022. Como diria o grande Rui Chapéu (1940-2020): "Cuidado, a 'negra' pode ser traiçoeira".

MORALIZAÇÃO DO BEM

O STF, que começou o ano com promessas de seu presidente, Edson Fachin, de adotar um código de conduta, já nem fala mais nesse assunto. Agora, a pauta é a liberação desordenada e, por vezes, criminosa de emendas parlamentares; o cenário eleitoral, já que o STF tem demonstrado disposição para intervir em temas de competência de outros tribunais; e a "uberização", envolvendo a situação trabalhista dos motoristas de aplicativo.

POR FALAR NISSO...

... em seu discurso de abertura dos trabalhos, Fachin reafirmou a "força institucional" do Judiciário e sua capacidade de conviver com as críticas.

— É oportuno, também, reafirmar que a força institucional do Supremo Tribunal Federal não reside na ausência de crítica, mas na capacidade de conviver com ela sem perder a serenidade necessária ao exercício da função jurisdicional, declarou.

E, POR FIM...

... Flávio Bolsonaro ainda não desistiu de ter como vice uma mulher e, preferencialmente, nordestina. A notícia da tarde desta segunda-feira (3) era de que Marina Cândia, ex-primeira-dama de Maceió (AL), seria o nome da vez.

PENSE NISSO!

Enquanto entre os aliados de Lula o medo é de que avancem, a passos largos, as investigações envolvendo o filho mais velho do presidente, no ninho petista esse assunto já não tira o sono de Lula.

O presidente que tem telhado de vidro não vai a um debate levando um estilingue — também chamado de baleadeira ou, no sertão, de peteca.

Lula sabe que o adversário têm um rol de parentes, amigos e aliados do presidente que não passariam em um teste sério de caráter, assim como seus adversários sabem que o presidente também teria seus contra-argumentos.

Ficar em casa é sempre mais cômodo. Por isso mesmo, Lula fugirá de debates de enfrentamento como o Drácula, do irlandês Bram Stoker (1847-1912), fugia de cruzes.

Pense nisso!