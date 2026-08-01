Lula antecipa a campanha e pede votos para Jaques Wagner, citado nas investigações sobre o caso Banco Master

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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No Ceará, Lula diz que o Brasil não quer o retorno da extrema direita: "Enquanto eu viver, eles não voltarão a governar este país".

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AGORA, É OFICIAL

Oficial e definitivo. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não retornará ao comando do PL Mulher.

— É um ciclo que ficou encerrado, disse Michelle, quando perguntada sobre o retorno ao comando do segmento.

NEM DE LONGE

Assuntos como esse, segundo Michelle Bolsonaro, não são tratados com o marido, Jair Bolsonaro (PL), para preservar o ambiente doméstico "tranquilo".

— O soluço também é resultado dessa tensão. Graças a Deus, ele está bem e estamos vencendo um dia de cada vez, comemorou.

'DE UMA MANEIRA OU DE OUTRA'

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) promete se engajar na campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.

— Recebi o convite dele. Disse que aceitaria, mas que não era uma decisão individual. O Progressistas achou que devia manter a neutralidade. Então vou entrar na campanha de Flávio de uma maneira ou de outra, ajudando, disse a senadora.

RUMO AO SENADO

Não apenas para voltar a ocupar uma das três cadeiras de Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina já articula o apoio de partidos de centro e "da esquerda também" para se tornar a primeira mulher a assumir a Presidência do Senado, em 1º de fevereiro de 2027.

CASA DE FERREIRO

Enquanto o presidente Lula da Silva (PT) explora, sempre, a "parceria histórica" com o PSB, no Distrito Federal os petistas decidiram não se aliar aos socialistas. PT e PSB terão um candidato cada ao Palácio do Buriti.

CRIME ELEITORAL?

Ou o Tribunal Superior Eleitoral vai ignorar? Neste sábado (1º), em Salvador, Lula pediu aos convencionais do PT que, "se sobrar um pouquinho de voto", votem no senador Jaques Wagner. A campanha eleitoral somente terá início em 15 dias. Logo, o presidente antecipou um pedido de voto.

ENQUANTO ISSO...

... enquanto Lula pedia voto para seu encrencado amigo, a Polícia Federal chegava à conclusão de que Jaques Wagner era "o interlocutor" entre o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e integrantes do governo Lula.

PSD 'NO RUMO DO CENTRO'

O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, disse que a chapa José Roberto Arruda para o Governo do Distrito Federal e Paulo Octávio para o Senado é uma chapa "de resiliência e de vontade de transformar vidas".

VICE: 'TEMOS BONS NOMES'

Para Arruda, "a situação do partido [PSD] é que temos alternativas de bom nível". Nomes como os do deputado Alberto Fraga e do senador Izalci Lucas, ambos do PL, são os mais fortes. A ex-governadora Maria de Lourdes Abadia (PSD) e o ex-senador Gim Argello (Avante) também aparecem nas recentes sondagens.

VAI VENDO...

Na convenção do PT do Ceará, Lula garantiu — se é que ele pode garantir, que a extrema-direita não retornará ao comando do país.

— Enquanto eu viver, eles não voltarão a governar este país.

PENSE NISSO!

O Brasil precisa sair dessa miopia ideológica de que empresa pública, mesmo dando prejuízo, deve continuar sugando o dinheiro do contribuinte. "Porque ela é nossa".

A história dos Correios é muito bonita. Alguns abnegados carteiros são a memória viva de que o serviço público no país conta com profissionais importantes e dedicados. Mas o Brasil e, consequentemente, os brasileiros não podem continuar desviando recursos para manter uma empresa deficitária, em vez de investir na prosperidade, no crescimento, na pesquisa e na geração de emprego e renda.

O resultado negativo da contabilidade da ECT, que chegou a R$ 8,5 bilhões, é a mais contundente evidência de que o cidadão não pode receber como herança mais um déficit público nas costas.

Pense nisso!