O PP barrou a possibilidade de Tereza Cristina ser vice de Flávio Bolsonaro
Paraguai cobra do Brasil devolução de canhões levados durante a Guerra. O grito do rei Juan Carlos, permanece atual: "¿Por qué no te callas?"
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DEU CHABU
Bem que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) tentou convencer os colegas de partido, mas, no início da manhã desta sexta-feira (31), tão logo o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou seu nome como candidata a vice-presidente, o comando do PP deixou claro que o partido tinha escolhido o caminho da neutralidade.
SÓ AGRADECIMENTO
Sabendo da encrenca, Flávio Bolsonaro ligou para a senadora, agradeceu a "gentileza do empenho" e deixou claro que, em fevereiro, "daremos todo o nosso apoio para sua disputa", numa referência ao desejo da senadora de concorrer à presidência do Senado.
CANHÕES DE NAVARONE
Assim como no filme em que o capitão Keith Mallory (Gregory Peck) arma-se de dois canhões para manter o controle dos mares na ilha grega, o vice-presidente do Paraguai, Pedro Alliana, fez chegar ao embaixador do Brasil em Assunção uma cobrança pela devolução de troféus de guerra que as tropas brasileiras surrupiaram do país vizinho, entre eles o Canhão Presidente López e o Canhão Cristiano.
BOLSONARO E PT, TUDO A VER
Foi o ministro das Comunicações do governo de Jair Bolsonaro, Fábio Faria, quem recomendou que o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, fizesse um gesto de aproximação com o PT da Bahia e, consequentemente, com o "todo-poderoso" senador Jaques Wagner.
NA BAHIA...
... Jaques Wagner disse à Rádio Baiana FM que está se sentindo "tranquilo e focado nas eleições" e que agora é esperar o abraço do amigo, o presidente Lula da Silva (PT), "que vai estar conosco durante nossa convenção", disse, confiante, o ex-líder do governo Lula no Senado.
'VAI PRA CIMA'
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, analisa informações da Polícia Federal de que seu diretor-geral, Andrei Rodrigues, teria atuado para obstruir investigações envolvendo integrantes da máfia do INSS que roubou dinheiro de aposentados e pensionistas.
APARECEU A MARGARIDA
Após tanto chove-não-molha, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou ao encontro com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para um cafezinho e já anunciando que "definitivamente" vai concorrer à vaga de senadora da República pelo Distrito Federal.
'MILITANTE POLÍTICO'
O presidente do PT, Edinho Silva, disse que o discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, foi "coisa de quem confundiu o papel de presidente com o de militante político".
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NÃO FOI BEM ASSIM...
Em julho de 2025, o presidente Lula foi até o apartamento da ex-presidente Cristina Kirchner, em Buenos Aires, onde ela está em prisão domiciliar por corrupção, e posou com um cartaz pedindo a liberdade dela. "Ali foi um gesto político", justificou Edinho, que não viu interferência nem militância de Lula.
PENSE NISSO!
A poluída Santiago do Chile recebia integrantes da Conferência Ibero-Americana quando o então presidente da Venezuela, Hugo Chávez (1954-2013), falava daqui, gritava de acolá. De repente, ouviu-se um:
— ¿Por qué no te callas?
A voz enérgica do rei Juan Carlos I, da Espanha, deixou o venezuelano sem ação. Hugo Chávez se calou.
Sem, necessariamente, precisar ser tão incisivo, alguém tem que dizer ao presidente Lula da Silva que ele está necessitando de "mais foco" e menos "tergiversação".
O brasileiro criou uma crise com o Paraguai ao dizer que o início da guerra com aquele país se deu depois de uma invasão territorial "pela fronteira de Corumbá".
Agora, o embaixador brasileiro foi chamado a se explicar ao governo paraguaio enquanto aguarda um pedido de desculpas de Lula.
Pense nisso!