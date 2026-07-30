Tem gente dizendo que "tem caroço nesse angu" quando o assunto são as decisões do ministro Alexandre de Moraes
Nem tudo acaba em pizza. Entre 'coffee lovers' Lula e Alexandre de Moraes, um café ai bem. Tem uma leitora da coluna querendo saber o telefone de Lula
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NÃO SOBROU NEM PIZZA
Foi-se o tempo em que as tramoias terminavam em pizza. O jornalista Milton Peruzzi, da Gazeta Esportiva, criou a expressão para marcar o relato de uma longa reunião de dirigentes do Palmeiras.
— Após mais de 14 horas, terminou o conflito, com muita comemoração, chope e pizza.
COFFEE LOVERS
Com os Poderes da República cada vez mais confundindo as próprias pernas e mandando para o espaço o pouco que ainda restava da independência entre eles, o presidente Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tomaram um café no meio da tarde desta quarta-feira (29), como se fosse descafeinado.
IBURA DE BAIXO
Para preservar a integridade de minha interlocutora, uma leitora da coluna contou que, se tivesse o telefone do presidente Lula, sua sobrinha não teria agoniado na antessala de um hospital particular, aguardando um atendimento que não havia sido autorizado pelo plano de saúde.
QUAL É O TELEFONE DE LULA?
Animado com um vento a favor que nem brisa era, Lula contou, na convenção do PSB, que intercedeu em favor de um "companheiro" que estava morre, mas não morre, aguardando autorização para um procedimento cirúrgico.
— Não era obrigação pegar o coitado, tratar e depois brigar para ver quem ia pagar? O Alexandre Padilha [ministro da Saúde] conseguiu, por um pedido meu, levar o cara para outro hospital para operar, confessou.
Dona Maria, de Ibura de Baixo, não tem o telefone do presidente.
MENOS, MINHA SENHORA! MENOS!
A pessoa não recebeu um voto sequer, nunca pregou um prego numa barra de sabão e diz estar "preparada" para receber bordoadas nas eleições. Menos!
APAGÃO NO PLANALTO
E nem estamos falando de ideias. Lula estava no segundo andar do Palácio do Planalto quando, de repente: fiat breu. Ficou tudo no escuro.
— Se eu soubesse que era fácil assim o sistema cair, eu mesmo tinha derrubado. A frase foi efusivamente aplaudida.
TOMANDO FÔLEGO
Depois que Lula disse que a Guerra do Paraguai (1864-1870) teve início após o governo do país vizinho invadir o Brasil pela fronteira de Corumbá, hoje em Mato Grosso do Sul, o Parlamento do Paraguai divulgou uma nota de repúdio e convocou, nesta quinta-feira, o embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio de Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre as declarações do presidente, consideradas injuriosas pelos paraguaios e ao seu povo.
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COMILANÇA
Ao enaltecer a "aliança verdadeira" e "genuína" do PSB com o PT, o presidente nacional dos socialistas, João Campos, confessou que tem tomado muitos cafés e participado de muitas refeições com Edinho Silva, presidente do PT, para fortalecer o que chamou de "um projeto que faz bem ao Brasil".
— Quantos cafés, almoços, jantares, reuniões e madrugadas nós não passamos construindo para chegar ao dia de hoje, lembrou.
'SÓ SE LULA FOR'
O senador Rogério Marinho (PL-RN) confirmou que o candidato do partido, Flávio Bolsonaro, não deve comparecer a debates dos quais Lula esteja ausente. Por um lado, para que o bolsonarista não vire saco de pancadas dos adversários; por outro, "porque queremos fazer um debate de ideias e projetos".
CORTINA DE FUMAÇA
A velha tática de guerra de engabelar o adversário continua sendo usada na política brasileira. Como faltam propostas, ideias e projetos, mesmo a pouco mais de dois meses das eleições, as intrigas com os vizinhos argentinos e paraguaios dominam as notas de repúdio, os protestos e o noticiário político.
PENSE NISSO!
Minha gente, o que será que o ministro Alexandre de Moraes tem em mente quando passa por cima das promessas do presidente do STF, ministro Edson Fachin, e segue tocando, sem cerimônia, o projeto das "fake news", como se o mundo se resumisse a notícias mal contadas?
Vou contar o que tenho escutado de gente rodada no meio político: Sua Excelência dá sinais de que quer expurgar Flávio Bolsonaro da disputa de outubro. Ora, se ele já sabia que a defesa de Jair Bolsonaro (PL), com razão, negaria qualquer interferência no vídeo feito com o uso de inteligência artificial, no seu critério, a culpa recairia sobre o candidato.
Mas por que as decisões que envolvem esse magistrado são tão rançosas? Nem um estudante do primeiro semestre de Direito — daqueles que já querem ser chamados de doutor — acredita que seja puro zelo jurídico.
Tem caroço nesse angu.
"Nesse angu tem caroço / Osso duro de roer / Não disfarça, seu moço."
Trecho da música "Nesse Angu Tem Caroço", de Rui Maurity (1949-2022).
Pense nisso!