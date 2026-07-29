Alexandre de Moraes deixou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas o TSE não deixou o ministro

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Lula cochichou ao ouvido de Moraes: "Vamos tomar um café?". A coluna apurou que o encontro deu errado. O café do Planalto não é dos melhores

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ALGUÉM EXPLICA...

...ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que nenhum tribunal do mundo, nem o Tribunal Central, linha-dura da Coreia do Norte, classificaria o vídeo feito com o uso de inteligência artificial e exibido na convenção do PL como sendo uma "deepfake".

TROCANDO AS BOLAS

Há quem advirta que Moraes deixou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas o TSE não deixou o ministro. Sabendo-se que o vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentado na convenção do PL, já é motivo de ação jurídica no TSE, por que Sua Excelência, ministro do STF, está metendo o bedelho onde, ao menos por ora, não é sua seara?

A NÃO SER QUE...

...tenha outra alternativa. Moraes deixou claro que ou torna Flávio Bolsonaro (PL) inelegível ou devolve o pai do senador da prisão domiciliar humanitária para o presídio da Papuda, onde ele terá de cumprir a condenação de 27 anos e três meses.

NOTA DE REPÚDIO

Se, no Brasil, o Psol quer conceder o "diploma" de persona non grata ao presidente da Argentina, Javier Milei (La Libertad Avanza), no Paraguai o Congresso Nacional divulgou uma nota de repúdio ao presidente Lula da Silva (PT) por suas "profundas distorções" a respeito da Guerra do Paraguai (1864-1870).

— Os comentários do presidente distorcem e minimizam a dimensão histórica da guerra, desconsiderando a complexidade das origens do conflito e o profundo sofrimento humano suportado pelo povo paraguaio.

E O QUE DISSE LULA?

A pretexto de criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), Lula afirmou que a guerra só aconteceu após o Paraguai invadir o Brasil pela cidade de Corumbá, hoje no estado de Mato Grosso do Sul.

— Nós gostamos da paz, mas não podemos esquecer que, um dia, o Paraguai decidiu invadir o Brasil. Invadiu Corumbá e, ao mesmo tempo, invadiu o Uruguai e a Argentina. E essa guerra, que parecia que não ia dar em nada, durou cinco anos, afirmou Lula.

ROENDO A CORDA

O chanceler argentino, Pablo Quirno, afirmou que "as divergências entre ambos os países" são políticas e jamais serão levadas para "o plano institucional". Falando à Rádio Mitre, de Buenos Aires, o ministro das Relações Exteriores afirmou que "este último episódio" de declarações contundentes do presidente Javier Milei "vem ocorrendo entre os países por uma série de diferenças políticas e ideológicas".

'VAMOS TOMAR UM CAFÉ?'

Nesta quarta-feira (29), após uma solenidade no Palácio do Planalto, Alexandre de Moraes já estava saindo quando encontrou a primeira-dama, Rosângela da Silva. Deu-lhe um abraço e estendeu a mão para Lula:

— Presidente...

Lula cochichou ao ouvido do ministro do STF:

— Vamos tomar um café?

A coluna apurou que o encontro tinha tudo para dar errado. O café do Planalto só é bom quando compartilhado no Comitê de Imprensa, pelos jornalistas. Mas lá Lula não vai.

ESTICANDO A CORDA

O governo brasileiro deixou para novembro a análise do agrément, a concordância para que o diplomata Daniel Perez seja credenciado para exercer o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil. A coluna apurou que não há intenção de rejeitar a indicação de Trump, mas recebê-la antes das eleições de outubro seria introduzir um "fiscal" norte-americano no território brasileiro em meio ao processo eleitoral.

DESISTINDO DE DESISTIR

À frente nas pesquisas para o governo do Estado, o senador Cleitinho Azevedo teria sido advertido pela cúpula do Republicanos de que não deverá permanecer na disputa pelo governo de Minas Gerais. Liderando em todos os cenários, tanto no primeiro como no segundo turno, Cleitinho teria sido alertado de que sua demora em assumir definitivamente a candidatura ao Palácio Tiradentes tem dificultado a formação de alianças no estado.

'S1QIG, DURIGAN'

A entrevista que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, concedeu à Rádio Jornal, chamando o presidente Milei de "palhaço", fez sua graduação passar de soldado de segunda classe, também chamado de S2, para soldado de primeira: S1. O restante da sigla, QIG, identifica que o "soldado" de Lula, Durigan O+, pertence ao Quartel da Infantaria da Guarda. O+ é um tipo sanguíneo comum e, aqui, trata-se apenas de uma elucubração da coluna.

'TOP FIVE'

Rô Siqueira, cabeleireiro de Michelle Bolsonaro, é o assunto de dez entre dez mulheres do PL após assinar o corte chanel que a ex-primeira-dama vem exibindo. Nos grupos de WhatsApp, fala-se tanto de política como da "sorte" de "ter um profissional assim". O PL Mulher segue dando o que falar.

PENSE NISSO!

A decisão de "atropelar" o presidente do TSE, Nunes Marques, apressando uma manifestação sobre o vídeo feito com o uso de inteligência artificial e exibido na convenção do PL é como um cutucão do ministro Alexandre de Moraes no colega da Justiça Eleitoral. Como quem diz: "Está na hora de agir".



Mas, a pretexto de se imiscuir no assunto alheio, Moraes faz três perguntas — e ele mesmo dá as respostas:

- O vídeo foi autorizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Caso afirmativo, Bolsonaro teria violado a ordem judicial e poderia voltar para a prisão.



- O senador Flávio Bolsonaro agiu à revelia do pai e divulgou uma manifestação político-eleitoral de Jair Bolsonaro? Caso afirmativo, o candidato do PL ao Palácio do Planalto seria sancionado e dificilmente disputaria as próximas eleições.



- Ou nenhuma das alternativas anteriores.

Mas a pergunta que a coluna deixa no ar é: Alexandre de Moraes está, de fato, metendo o bico onde não lhe cabe?



Pense nisso!