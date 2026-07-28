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Política em Brasília | Notícia

Com 35% das intenções de voto, Cleitinho Azevedo (Republicanos) desbanca PT, PSD e PL em Minas Gerais, o mais emblemático colégio eleitoral do país

Após verborragia portenha de Milei, deputado Pastor Henrique registra projeto de decreto legislativo declarando Milei persona non grata no Brasil

Por Romoaldo de Souza Publicado em 28/07/2026 às 18:22
Na dianteira das pesquisas em Minas Gerais, o senador Cleitinho ainda não sabe se larga o Senado para disputar o governo estadual
Na dianteira das pesquisas em Minas Gerais, o senador Cleitinho ainda não sabe se larga o Senado para disputar o governo estadual - Waldemir Barreto/Agência Senado

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LIBERTAS QUAE SERA TAMEN
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), na dianteira da pesquisa Quest para o governo do Estado, recebeu ontem uma ligação do presidente do partido. O deputado Marcos Pereira (SP) mostrou ao senador que ele não tem nada a perder, lembrando que Cleitinho ainda tem mais quatro anos de mandato no Senado. Mas o que "tocou o senador" foi o fato de o deputado ter lembrado o lema estampado na bandeira de Minas Gerais: "Liberdade, ainda que tardia".

E SE FOR?
Enquanto no PSB caiu como uma bomba o previsível conflito eleitoral que culminou com a cassação do mandato da vereadora Aava Santiago, por infidelidade partidária — ela deixou o PSDB fora da janela partidária, no PT goiano a notícia não é de todo ruim.

VEJA BEM
Puxadora de votos, Aava é o sonho de consumo do PT para alavancar o nome de Lula da Silva (PT) no estado. Ocorre que ela, vindo a ser eleita deputada federal — a depender da Justiça Eleitoral, vai tirar votos da legenda do presidente. Hoje, o PT tem dois deputados federais em Goiás: Rubens Otoni e a delegada Adriana Accorsi.

PERSONA NON GRATA
Após a verborragia portenha do presidente Javier Milei (La Libertad Avanza), o deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) registrou um projeto de decreto legislativo declarando Milei persona non grata em todo o território brasileiro, em função de "reiteradas atitudes e declarações ofensivas à soberania nacional".

REPERCUTINDO, AINDA
No portal da Rádio Con Vos 89,9, que não morre de amores por Milei, a emissora portenha publicou uma foto de Lula com a chamada: "¿Quién es ese tipo?", ou "Quem é esse cara?", em referência à resposta do presidente brasileiro quando foi perguntado por jornalistas sobre as declarações do chefe de governo da Argentina.

¡ME QUEDA LEJOS!
A folclórica Fundação Cacique Cobra Coral informou ter suspendido, "por tempo indeterminado", uma suposta "assistência climática" à Argentina após as declarações de Milei.
— Ocorreu um ataque político ao nosso país e, enquanto não houver um pedido formal de desculpas, na área climática a Argentina estará por sua conta e risco em pleno início do fenômeno El Niño, disse em nota a entidade.

O NANOCONTO DE HEMINGWAY
Conta a lenda que o escritor Ernest Hemingway (1899-1961) teria sido desafiado a escrever uma história usando apenas seis palavras. Ele aceitou: "Vendem-se: sapatos de bebê, nunca usados". Comovente.

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FOSSE AQUI
...no Brasil, o desafio poderia ser apresentado aos bolsonaristas: "Esqueçam essa lorota de urnas fraudadas". O país precisa olhar para a frente. Vai que Flávio vence essa eleição. O que dirão seus seguidores? Que não houve fraudes? Só nas eleições que eles "ganharam"?

NÃO ESTÁ NEM AÍ
Se o presidente Lula estivesse mesmo interessado na integração latino-americana teria ido ontem a Lima assistir à posse de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), presidente democraticamente eleita pela maioria dos peruanos. Coube ao chanceler Mauro Vieira representar o Brasil na cerimônia.

OS ZAMBELLIS EM ALTA
A família da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP) decidiu usar o prestígio do sobrenome para se lançar na disputa eleitoral deste ano. A mãe, Rita Zambelli, o irmão, Bruno Zambelli, e o advogado da família, Fábio Pagnozzi, querem conquistar um mandato parlamentar.

PENSE NISSO!
A América Latina precisa viver seus áureos tempos de Diana, personagem do auto popular natalino do pastoril. Sua principal característica é não pertencer nem ao cordão azul nem ao cordão encarnado, mantendo o equilíbrio entre as duas correntes.

"Sou a Diana, não tenho partido / O meu partido são os dois cordões."

Na virada da década de 1990 para os anos 2000, o continente viveu as chamadas "ondas vermelhas", marcadas pela eleição de grupos e movimentos que se autointitulavam de esquerda, como o sandinismo, na Nicarágua; e, o petismo, no Brasil, com a chegada de Lula da Silva ao poder.

Ocorre que a prosperidade prometida não trouxe os resultados esperados, como o fim da corrupção, o enfrentamento da violência e a distribuição de riquezas. Na América Latina, e o Brasil não é diferente, a corrupção segue descontrolada, enquanto países e grandes centros urbanos convivem com o domínio de facções criminosas. O povo continua mais pobre.

Ao tomar posse nesta terça-feira (28), Keiko Fujimori disse, em Lima, no Peru, que "a onda azul de que o continente carece haverá de enfrentar essa chaga".

Parece pouco importar se o cidadão, seja um camponês nas montanhas peruanas ou um morador de uma periferia violenta no Brasil, vive sob governos identificados pela cor azul ou vermelha. O que ele deseja é uma onda de prosperidade, de enfrentamento à violência e de combate à corrupção, para citar apenas alguns dos desafios mais urgentes do continente.

Pense nisso!

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Romoaldo de Souza

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