Milei, o destemperado, é criticado por ataques ao Brasil, mas Lula não tem do que reclamar quando o tema é interferência estrangeira

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Lula foi a Buenos Aires e deixou-se fotografar ao lado da ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar por corrupção. Enfim

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'QUE DEMOCRACIA, MEU SENHOR!'

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), saiu esbravejando contra declarações "desrespeitosas" do presidente Javier Milei (La Libertad Avanza), que acusou o presidente Lula da Silva (PT) de financiar "uma campanha anti-Argentina" em meio à Copa do Mundo, quando a seleção albiceleste foi vice-campeã mundial.

— Quem investiu mais dinheiro nesta campanha anti-Argentina foi o Brasil. Uns 25% dos recursos saíram do governo do Brasil, acusou Milei, mesmo sem apresentar provas.

ASSIM, NÃO

Para Uczai, repetindo o presidente nacional do PT, Edinho Silva, "ninguém pode nos acusar sem provas", afirmou o deputado catarinense.

TÔ FORA!

A pedido da própria ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro não participará das decisões da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto, nem mesmo da escolha do candidato que disputará a Vice-Presidência. Mas essa decisão não exclui Michelle da disputa por uma vaga no Senado pelo Distrito Federal.

BRIGA COM OS PARAGUAIOS

Declarações do presidente Lula sobre a Guerra do Paraguai (1864–1870), afirmando, equivocadamente, que o país vizinho "decidiu invadir o Brasil", causaram profunda reação nos meios políticos paraguaios.

— Lula já disse uma vez que iria acabar com a guerra na Ucrânia "com uma cervejinha". Hoje, volta a falar de forma leviana sobre conflitos armados na América. Se suas "jabuticabas" acabaram, podemos lhe enviar algumas. Nós conhecemos o verdadeiro valor da paz, porque a pagamos com nosso sangue, rebateu o presidente da Câmara, deputado Raúl Torres (Partido Colorado).

A 'TUCANADA' DO MDB

Além de não lançar candidato à Presidência da República, o MDB decidiu também não apoiar "nenhuma das candidaturas que estão postas".

— Nossa estratégia é unir e pacificar o partido, uma vez que o cenário é de muita radicalização, disse o presidente da legenda, deputado Baleia Rossi (SP).

VOLTANDO ÀS ORIGENS

A candidatura de Lula à reeleição será lançada "no berço onde nasceu o partido", São Bernardo do Campo (SP). Em 16 de agosto, Lula dará início às "atividades de campanha" na cidade que, desde 2017, é governado por Orlando Morando (Podemos).

'É SOMENTE O COMEÇO'

Ao anunciar o fim das relações diplomáticas com a Nicarágua e Cuba, o presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, afirmou que seu governo "não quer vínculo algum com tiranias".

MÉDICOS VÃO SALVAR?

Dos seis políticos que se apresentaram para comandar o país a partir de janeiro de 2027, dois são médicos: Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante); um é advogado, Flávio Bolsonaro (PL); Romeu Zema (Novo) é graduado em Administração de Empresas; Renan Santos (Missão) concluiu apenas o ensino médio; Lula (PT) nem isso. O atual presidente fez curso técnico no Senai.

O SUS E SEUS PROBLEMAS...

...um deles, apontado pelo ex-deputado Indio da Costa, relator da Lei da Ficha Limpa, é que o Sistema Único de Saúde tem um déficit financeiro do governo federal com clínicas e hospitais conveniados, que "só por decisões judiciais têm conseguido atualizar os valores da tabela e recuperar seus créditos".

— A Constituição Federal garante saúde universal, integral e gratuita, mas, independentemente do governo, a União não cumpre essa promessa, argumenta Indio da Costa no livro A Verdade que Ninguém Conta, a ser lançado em Brasília, em 24 de agosto.

PENSE NISSO!

Parece que o que deve pesar contra o presidente Javier Milei, da Argentina, não é apenas se houve ou não interferência dele na política brasileira, quando veio ao Brasil disposto a se encontrar com o "amigo" Jair Bolsonaro, em prisão humanitária. O erro de Milei foram suas palavras destemperadas, principalmente contra o Poder Judiciário.

Porque nunca é demais lembrar que, no passado recente, Lula da Silva foi a Buenos Aires, na Argentina, e deixou-se fotografar ao lado da ex-presidente Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana), presa em seu apartamento no bairro de Constitución, por corrupção.

Ou, ainda, quando o governo brasileiro gastou mais de R$ 300 mil ao mandar um avião da Força Aérea Brasileira a Lima para buscar a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão no esquema de corrupção originado na Operação Lava Jato.

Enfim, Milei foi destemperado, mas o governo Lula não tem o que falar sobre intervenção e soberania.

Pense nisso!