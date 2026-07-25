Flávio Bolsonaro é oficializado candidato da oposição a Lula, mas ainda não tem nenhum peso-pesado ao seu lado

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Milei vem ao Brasil, cutuca Lula, critica Alexandre de Moraes e não provoca o incidente diplomático que muitos esperavam. Os Bolsonaros estão em festa

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A TURMA DO EU SOZINHO

Sem nenhuma aliança de peso, do ponto de vista da agregação de forças com outras legendas, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi oficializado ontem candidato à Presidência da República.

SEM EMPOLGAR

No seu primeiro discurso como candidato, Flávio disse que a hora é de união e de "olhar menos" para as desavenças.

- Está na hora de olhar menos para aquilo que nos separa e muito mais para aquilo que nos une. Esse é o Brasil em que eu acredito. Um país onde o jovem possa sonhar e realizar, afirmou.

MAL-ESTAR INTERNACIONAL

Mesmo sem mencionar o presidente da Argentina, Javier Milei (La Libertad Avanza), que veio ao Brasil para "abençoar" a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, o presidente Lula da Silva (PT) esbravejou, dizendo que "quem quiser de fora [do Brasil] meter o dedo" nas eleições deste ano "certamente vai apanhar muito".

- Quem quiser, de fora, meter o dedo nas eleições brasileiras, já vou avisando logo: vai apanhar muito aqui nas eleições. Quem vai decidir o destino deste país são 157 milhões de eleitores, disse o presidente.

MILEI REVOLTADO

Impedido de visitar seu amigo Jair Bolsonaro (PL), "injustamente preso", por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Milei esbravejou, lembrando que, nos mais de 500 dias em que Lula esteve preso durante o processo de corrupção da Lava Jato, recebeu "pessoas do exterior", além de fazer duras críticas ao Poder Judiciário brasileiro.

- Eu sei que Lula se cansou de receber pessoas do exterior quando estava preso, entre elas o nefasto ex-presidente argentino Alberto Fernández, disse.

E O OSCAR VAI PARA...

... pelo tamanho da "criatividade" e das "etapas e fases de produção" do vídeo de Michelle Bolsonaro apoiando Flávio na "caminhada rumo ao sucesso".

- Que Deus abençoe e proteja sua candidatura; que Ele lhe dê sabedoria, coragem e força, a você e à sua família, para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece, afirmou.

DUVIDAR NÃO OFENDE

De um importante dirigente do Centrão, consultado pela coluna sobre a hipótese de Flávio ter sondado a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) para ser sua vice:

- Isso só pode ser coisa da Janja [primeira-dama Rosângela da Silva]. Não é possível que Flávio vá colocar aquela incendiária. Isso é trabalhar contra a própria candidatura, afirmou.

PENSE NISSO!

Não deixa de ser importante que o filho mais velho de Jair Bolsonaro tenha sido ungido pelo pai para carregar o espólio político e seguir disputando, pau a pau, com o presidente Lula, que se arrasta com o peso de uma desaprovação superior ao percentual de boa avaliação.

Da mesma forma, é fundamental destacar que Flávio não conseguiu um apoio de peso sequer fora do quadrante do PL, ainda não fechou a composição da chapa e segue no embate com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que, mesmo tendo feito um gesto de apoio, deixa transparecer que sua manifestação em favor do enteado tem muito mais um caráter protocolar.

Havia o receio de que Lula estivesse bem à frente de Flávio na última pesquisa, mas o presidente, mesmo destilando ódio por onde passa e gastando toda a sola do sapato, não conseguiu se distanciar do filho de Jair Bolsonaro.

Pode ser a chance que o Zero Um tanto espera para unir os conservadores em torno de sua candidatura.

"Ainda vai ter de comer muita rapadura", disse um aliado nordestino, "mas o pior já passou".

Será?

Pense nisso!