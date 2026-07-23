Flávio e Michelle Bolsonaro selam a paz na família e passam uma borracha no passado

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O gesto de Flávio Bolsonaro demorou mas veio. Ontem, o pré-candidatro foi às redes sociais dizer que nunca foi sua intenção de criticar a madrasta

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ACABOU O ESPETÁCULO

Num diálogo ríspido, embora decisivo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que, se houver um gesto, "um só", da parte de Flávio Bolsonaro como pedido de desculpas, ela poderá entrar de cabeça na campanha do senador ao Palácio do Planalto.

— Só não conte comigo para participar da convenção do PL no fim de semana, disse Michelle.

VALDEMAR FAZENDO A PONTE

Imediatamente, o ex-deputado pegou o telefone e disse a Flávio Bolsonaro:

— Pelo amor de Deus, homem. Faz isso.

FLÁVIO ATENDEU

O senador fez, e os ânimos estão serenados.

— Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai, disse o filho mais velho de Jair Bolsonaro.

À ESPERA DE UM MILAGRE

Depois de todos os solavancos, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro aguarda a divulgação de uma pesquisa nesta sexta-feira. Se os números vierem bombando, será mais fácil fazer acordos e alianças até com quem lhe olha atravessado. Caso contrário, se continuar patinando em comparação aos últimos números, é hora de pedir o boné.

SARNEY AINDA MANDA CHUVA

Após apuros no campo da saúde, a ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney (MDB) cedeu às pressões do pai e vai, "mais uma vez para o sacrifício", disputar uma vaga no Senado.

— Eu não sei dizer não a papai, disse ela.

DON'T CRY FOR ME...

De Carlos Lupi, presidente do PDT, ao jornalista Diego Amorim, do PlatôBR:

— Michelle estava reprimida. Ela quer ser a Evita [Perón] do bolsonarismo.

ERRADO NÃO ESTÁ

O presidente da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), José Velloso, disse que, para a indústria brasileira, "a invasão chinesa é muito pior" do que o tarifaço dos Estados Unidos imposto ao Brasil.

ENFIM, SAIU!

Embora não condene o fim das eleições na Nicarágua, decretado pelo ditador Daniel Ortega, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que "vê com preocupação" o anúncio feito na semana passada.

— A realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com o qual o Brasil tem um profundo compromisso. Foi só, para quem esperava uma dura no amigo do presidente Lula!

QUANDO AGOSTO CHEGAR

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, deixou para o início dos trabalhos da Justiça Eleitoral uma resposta dura a Flávio Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas.

PENSE NISSO!

Uma frase comumente usada pela senadora Heloísa Helena (PT-AL) era a de que, "nesta Casa", referindo-se ao Senado, o mais bobo enganou milhares de eleitores. Queria dizer que ali era tudo gente profissional.

Corta para o Brasil de 2026, vinte e seis anos após a premissa da senadora alagoana, e, olhando assim, sem cerimônia, dá para enxergar que o mais desajeitado líder do Centrão tem mais traquejo e experiência do que Flávio Bolsonaro.

Por isso mesmo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o senador Rogério Marinho (PL-RN) são quem, de fato, abonam a ficha do Zero Um. São eles que negociam com a nata "profissional" da política.

Flávio, só assim.

Pense nisso!

