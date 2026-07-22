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Política em Brasília | Notícia

Discurso sobre urnas eletrônicas amplia isolamento de Flávio Bolsonaro

Segundo o senador, urnas eletrônicas brasileiras são fabricadas pela empresa Smartmatic, a mesma que forneceu equipamentos para a Venezuela. TSE nega.

Por Romoaldo de Souza Publicado em 22/07/2026 às 19:21
Lula chama de &quot;golpe que arranhou democracia&quot; impeachment de Dilma Rousseff aprovado pelo Congresso e referendado pelo STF
Lula chama de "golpe que arranhou democracia" impeachment de Dilma Rousseff aprovado pelo Congresso e referendado pelo STF - Ricardo Stucker

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DISSE-ME-DISSE
Mais um mal-estar na pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL) — e não estou me referindo à possível ausência da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na convenção do partido que oficializará a candidatura. Depois de Flávio afirmar que as urnas eletrônicas são da Smartmatic,empresa que já forneceu equipamentos para a Venezuela, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rebateu a declaração do senador, afirmando serem falsas "as mensagens que circularam nas redes sociais segundo as quais a empresa Smartmatic fornece urnas eletrônicas ou softwares utilizados em urnas no Brasil".
- Todo o projeto da urna eletrônica brasileira e do sistema eletrônico de votação foi concebido e é gerido inteiramente pela Justiça Eleitoral do país, informou a Corte eleitoral.

CAIXEIRO VIAJANTE
O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, também criticou Flávio Bolsonaro por levantar dúvidas sobre as urnas eletrônicas e disse que o momento é de "vender" o Brasil, em vez de se apegar a temas periféricos e "falar de urna eletrônica".
- Havia 42 embaixadores numa sala: dava para vender soja. Dava para abrir mercado para a indústria. Dava para atrair investimento. Escolheram falar de urna eletrônica!

PORTA-VOZ LINHA DURA
O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (22), que Danielle Korshak será a nova porta-voz da embaixada norte-americana no Brasil. Com passagens pelo Iraque, Venezuela e Portugal, Danielle Korshak assume o comando da comunicação da embaixada em Brasília no momento considerado o mais sensível das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, após a entrada em vigor do tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump ao Brasil.

BANHO FRIO
A Vara de Execuções Penais recebeu reclamação formal do lobista Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, preso na Papuda, complexo prisional do Distrito Federal. Segundo a reclamação, "o chuveiro da cela desarma toda vez que é colocado na fase quente". Na manhã de segunda-feira, os termômetros nas imediações do presídio registraram 6ºC, às 6h.

RUMO À FIFA
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, voltou às redes sociais e, desta vez, para elogiar o "sucesso" da Copa do Mundo com a participação de 48 seleções.
- A ampliação para 48 seleções, recebida com ceticismo no início, mostrou-se um sucesso, abrindo espaço para que mais países vivessem a experiência do Mundial", disse o decano da Corte.

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COMENTARISTA ESPORTIVO
Quando deixar o STF, em 30 de dezembro de 2030, Gilmar Mendes já poderá bater à porta de emissoras de rádio e TV. Tem "cabedal" para ser comentarista.
- O mais bonito, porém, foi ver quem ganhou espaço. Cabo Verde, arquipélago de meio milhão de habitantes, empatou na fase de grupos com a campeã Espanha e protagonizou, diante da Argentina, a outra finalista, um dos jogos mais emocionantes do torneio." Sabe tudo...

TIRO DE TRAQUE
A deputada Priscilla Costa (PL-CE), pivô do reboliço envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o enteado Flávio Bolsonaro, não vai mais concorrer ao Senado, como queria Michelle.
- Vou disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados", disse a parlamentar.

PENA DE MORTE
Bem que o presidente Lula da Silva (PT) gostaria de implantar a pena capital para os adversários, desde que ele decidisse quem vai e quem não vai à forca.
- Antigamente, traidor era enforcado. Hoje, temos não um, mas vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos imporem punição ao Brasil", disse Lula.

PEITANDO CONGRESSO E JUDICIÁRIO
Na mesma toada, Lula disse que o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) foi "um golpe que arranhou a democracia" e foi aplaudido de pé, inclusive pela pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT-PE).

PENSE NISSO!
Dois presos, duas discórdias. Em 30 de dezembro de 1992, após o impeachment de Fernando Collor, o então presidente do PT, Lula da Silva, afirmou que, "nessas horas", o Congresso "precisava dar uma resposta à vontade da maioria da população".

Oito anos atrás, o deputado estadual Flávio Bolsonaro decidiu disputar uma cadeira no Senado da República e foi eleito com 4.380.418 votos. Ou seja, mais de 30% do eleitorado fluminense votou nele, e o filho mais velho do então presidente eleito não deu um pio sequer sobre as urnas eletrônicas.

Na pré-campanha de 2026, Lula chama de "golpe" o impeachment de Dilma Rousseff. Segundo ele, o episódio "arranhou a democracia".

No mesmo dia, Flávio faz palestra para diplomatas e dá declarações para descredibilizar as urnas eletrônicas.

E são justamente eles dois, Lula e Flávio, que lideram as pesquisas de intenção de voto para presidir o país.

Pense nisso!

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