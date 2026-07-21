Flávio Bolsonaro recebe um "não" de Tereza Cristina para ser sua vice

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Senadora do progressista sonha voltar ao Senado e já se articula para ser a primeira mulher a comandar o Congresso Nacional, já pediu o apoio do PL

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COMPRANDO SONHOS

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não para de fustigar a campanha do enteado. Decidiu que vai cuidar do marido, em vez de ir a São Paulo, no fim de semana, para a convenção do PL que vai referendar a candidatura de seu enteado Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto.

'TÔ FORA'

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) deu um sonoro "não" ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ex-ministra da Agricultura na gestão de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina quer voltar ao Senado e já se articula para ser a primeira mulher a comandar o Congresso Nacional.

CÓDIGO MORSE

Depois dessa, Valdemar disse que é Jair Bolsonaro quem vai indicar o vice de Flávio. Com um tradutor de código Morse no computador, o presidente do PL aguarda a seguinte mensagem:

"-.. / .- / -. / .. / . / .-.. .-.. .-" significa: Daniella [Marques], ex-presidente da Caixa Econômica Federal.

POR QUE NÃO EU?

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) mandou uma direta à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, depois de aparecer nas pesquisas como o nome mais competitivo para derrotar Lula da Silva (PT) no segundo turno.

— Se é assim, coisa que nós já sabíamos, o mais certo, então, é mudar o foco e mirar na nossa candidatura.

LULISTAS DIVIDIDOS

A ala mais pragmática da campanha de Lula da Silva (PT) quer o presidente longe de qualquer debate no primeiro turno. O presidente do partido, Edinho Silva, já informou essa posição aos veículos de comunicação que, tradicionalmente, realizam debates eleitorais.

'ESTÁ SE ACOVARDANDO'...

...a frase provocativa é do então candidato do PT, Lula da Silva, quando foi informado, em agosto de 1994, de que o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, não participaria de debates eleitorais após assumir a dianteira nas pesquisas.

A ELEIÇÃO É QUE INTERESSA

...o resto não tem pressa, como diria o bordão do humorista Paulo Cintura, personagem interpretado por Paulo César Rocha. Sem precisar repeti-lo, Lula chegou à convenção do PDT, que vai apoiá-lo, tirou fotos com candidatos, como Marília Arraes (PE), e abraçou o amigo Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência, apeado do cargo quando explodiu o escândalo dos descontos ilegais na Previdência Social, um assalto bilionário aos holerites de aposentados e pensionistas.

BOM COMPORTAMENTO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma aliviada nas obrigações de uso de tornozeleira eletrônica e de recolhimento noturno e nos fins de semana para 50 réus condenados pelos atos de 8 de Janeiro. O argumento de Moraes foi o de que os réus vinham "cumprindo todas as medidas cautelares, sem notícias de graves descumprimentos".

É FATO

De Marina Helena, economista com passagem pelo governo Bolsonaro, sobre o anúncio do ditador Daniel Ortega de que não haverá mais eleições na Nicarágua:

— Colocar o socialismo no poder pelo voto é fácil. Difícil é tirá-lo depois.

NÃO DIGA QUE NÃO AVISEI

Lula já fez chegar aos ouvidos moucos do deputado federal Eunício Oliveira (MDB-CE): Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede) são seus candidatos ao Senado.

PERGUNTAR NÃO OFENDE

Na África, onde vende o peixe de um Judiciário autônomo e independente, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, disse que essa independência "é uma garantia do cidadão" e que juízes devem decidir sem sofrer pressões políticas, econômicas ou sociais.

POR OUTRO LADO

Fachin só não revelou o que a sociedade deve fazer quando integrantes do Judiciário é que deixam a população temerosa.

PENSE NISSO!

Eu logo vi! Consulto um amigo formado pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, a mesma onde o senador Flávio Bolsonaro se diplomou em Direito, e fico sabendo que aquela instituição acadêmica é destaque pela qualidade de seu corpo docente e de suas publicações. Já as trincheiras estudantis deixaram o diretório acadêmico quase sempre inoperante.

Porque não é possível que alguém que tenha tido um mínimo de militância política, que tenha subido em um caixote para proferir algumas palavras sobre algum tema, seja tão amador como tem se mostrado o filho "Zero Um".

Ora briga com a madrasta, que carrega, ainda que temporariamente, o espólio político do pai dele; ora se indispõe com a direção do próprio partido. E assim vai dando corda para a candidatura de Lula deslanchar não por merecimento, mas por absoluta inoperância do principal oponente.

Se ele, Flávio, não pode ir visitar o pai, nada impede que dê um telefonema para a madrasta e faça um convite para um café coado, em uma cafeteria discreta, localizada em um posto de combustível perto das casas de ambos. Tentar resolver brigas políticas e familiares pela internet tem sido o grande erro do pré-candidato do PL.

Pense nisso!