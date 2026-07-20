Declarações de Ciro Gomes caem no PL como um drone carregado de explosivos

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Ex-ministro disse que votaria em Caiado "sem nenhuma dificuldade" e elogiou Renan Santos "parece-me uma pessoa que está falando coisas verdadeiras".

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AS DESAVENÇAS DE CIRO GOMES

O ex-ministro voltou a causar confusão na seara bolsonarista durante a convenção partidária que indicou seu nome para disputar o governo do Ceará.

— Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado [pré-candidato do PSD]. Votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos [candidato do partido Missão]. Parece-me uma pessoa que, a despeito de jovem, está falando coisas muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros. É uma possibilidade, disse, em entrevista ao site Cariri News.

MAS O PORÉM

É que, no Ceará, o PSDB de Ciro Gomes está em avançada negociação com o PL do pré-candidato Flávio Bolsonaro. As declarações de Ciro provocaram uma hecatombe entre os liberais.

'DIREITA VENDIDA'

O reboliço reforçou a tese da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que há muito tempo critica a aproximação do PL com Ciro Gomes.

— Choca? Não! Só não viu quem não quis, por causa do velho "toma lá, dá cá". Eu alertei que esse senhor [Ciro Gomes], cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está vendida, escreveu nas redes sociais.

ESQUEÇA O QUE EU DISSE

Ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, deu outra versão e afirmou que não tem influência sobre a indicação de emendas parlamentares ao Orçamento da União.

FORA DE CONTEXTO

A defesa de Valdemar Costa Neto disse ao STF que o presidente do PL teria feito "apenas sugestões de emendas".

— A expressão coloquial segundo a qual presidentes partidários podem "indicar" prioridades significa apenas sugerir, recomendar ou defender politicamente determinada política pública, afirmou a defesa do presidente do PL.

MEMÓRIA CURTA

A primeira-dama, Rosângela da Silva, perdeu uma oportunidade ímpar de reconhecer o papel de suas antecessoras. Em entrevista ao portal UOL, ela afirmou que "o Brasil nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse efetivamente". Tentou alfinetar algumas e foi injusta com outras.

COMUNIDADE SOLIDÁRIA

O programa Bolsa Família, que azeita a máquina eleitoral do marido da senhora Rosângela, nasceu do Comunidade Solidária, idealizado pela antropóloga e primeira-dama Ruth Cardoso (1930–2008). Também são desse período os programas Alfabetização Solidária e Universidade Solidária.

PROGRAMA DE GOVERNO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerou "longo demais" o plano de governo de Renan Santos (Missão), ao registrar sua candidatura à Presidência da República. O calhamaço de Renan Santos tem mais de 360 páginas.

— Vou enxugar, prometeu.

ARROZ DE CARRETEIRO

O prato típico de churrasco de fim de semana foi devorado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), na festa de comemoração aos 67 anos do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Antes do tradicional parabéns, ainda teve um bolo de chocolate com cenoura e uma roda de samba que deixou Alckmin, animado. Mexendo os ombros. Na hora da apresentação de um grupo de hip hop, o vice voltou a falar de política.

SURPRESA ZERO

O ditador nicaraguense, Daniel Ortega, declarou que "na Nicarágua não voltarão a acontecer eleições" e que tudo será resolvido com "um muro", em vez do voto.

— Não haverá mais eleições para que tentem tomar o poder por essa via. Buscaremos leis para erguer um muro, ou uma barreira, contra os golpistas e os entreguistas, de modo que, por mais dinheiro que os ianques lhes deem, eles não terão êxito, disse Ortega.

SILÊNCIO DAS CATACUMBAS

Deixe-me ver se entendi. Um dos 34 países integrantes da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) diz que, a partir de agora, as eleições estarão banidas naquele país, e ninguém diz absolutamente nada?

O governo do presidente Lula da Silva (PT), que sempre tratou Daniel Ortega como "companheiro de primeira", não se manifestou. O Brasil integra o tratado da Celac.

PENSE NISSO!

Agora quero que você reflita comigo sobre esta improvável situação.

O presidente da Argentina, Javier Milei (La Libertad Avanza), convoca a imprensa, faz um pronunciamento da sacada da Casa Rosada e anuncia a suspensão das eleições provinciais. Declara que estão suspensas as eleições em todas as 23 províncias argentinas, além de Buenos Aires, que tem status de cidade autônoma, para evitar "interferência" internacional no país platino, que faz fronteira com o Brasil.

Os líderes do governo Lula no Congresso Nacional - Teresa Leitão (PE), Randolfe Rodrigues (AP) e Paulo Pimenta (RS) - defenderiam a convocação extraordinária da Câmara e do Senado, enquanto o senador Humberto Costa (PT-PE) apresentaria uma moção de repúdio no Parlamento Latino-Americano. E estariam certos, todos eles.

A "militância EAD", também chamada de militância das redes sociais, subiria nas tamancas para dizer: "Tá vendo? Estava na cara que o Milei, direitista de primeira, era também um golpista."

A CNBB pediria a excomunhão do presidente argentino, e o ministro Gilmar Mendes, do STF, defenderia a exclusão da Argentina da Fifa.

Mas não. Não deram um pio, protestando contra o amiguinho de todos eles, Daniel Ortega, que já havia mandado prender e arrebentar qualquer um que fizesse oposição à sua ditadura, ao som da toada de Carlos Mejía Godoy: "¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! / La flor más linda de mi querer".

É a democracia da conveniência.

Pense nisso!

PS: O nome de Milei entrou na crônica de hoje tão somente para mostrar que a "militância EAD" é muito seletiva.