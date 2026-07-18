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Política em Brasília | Notícia

Moraes veta visita de Milei a Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, prometeu que seu programa de governo, "Brasil por Elas", vai distribuir celulares e internet gratuita para mulheres das periferias

Por Romoaldo de Souza Publicado em 18/07/2026 às 19:34
Não será desta vez que Milei e Bolsonaro vão se encontrar. O ministro Alexandre de Moraes não autorizou a visita do presidente argentino
Não será desta vez que Milei e Bolsonaro vão se encontrar. O ministro Alexandre de Moraes não autorizou a visita do presidente argentino - Eduardo Valente/PL

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ATÉ TU?
Enquanto o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nega interferência na distribuição de emendas parlamentares, outro presidente de partido, Valdemar Costa Neto, do PL, teve mais de R$ 119 milhões bloqueados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino.

ALÔ, ALÔ!
O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, prometeu que seu programa de governo, "Brasil por Elas", vai distribuir celulares e internet gratuita para mulheres das periferias.
— Inclusive, a gente está discutindo aqui, na pré-campanha, o fornecimento do próprio aparelho de telefone celular para as pessoas que não têm condição, disse o senador, sem apontar quem vai pagar pela promessa.

MILEI: ¡DESPUÉS VEMOS!
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, antecipou-se ao governo da Argentina e negou autorização para que o presidente Javier Milei (A Liberdade Avança) visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
— Salvo as visitas médicas, fisioterapêuticas e de advogados, as demais visitas estão suspensas pelo prazo de 30 dias, escreveu Moraes.

'É GUERRA'
Foi assim que Valdemar Costa Neto reagiu à decisão de Moraes.
— Isso não é uma eleição, isso é uma guerra. Depois das convenções, após agosto, vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ter acusação de um lado, acusação do outro. Isso não vai parar, afirmou.

IMAGINE DOIS...
...Gleidson Azevedo, irmão gêmeo do senador Cleitinho (Republicanos-MG), vestiu, assim como o político, um paletó três números maior que o seu, colocou uma gravata com um nó troncho, calçou tênis sem meias e saiu desfilando pelo Túnel do Tempo e, depois, pelo Salão Azul.
— Se um é bom, dois é "mió", profetizou.

FLORES VAI FERVER
Uma das cidades mais antigas do interior de Pernambuco, Flores, no Sertão do Pajeú, está se preparando para celebrar o centenário de um de seus filhos mais ilustres: Moacir Santos (1926–2006). O 1º Festi'Ouro – Festival Ouro Negro do Pajeú terá de tudo um pouco: música, cinema, teatro e gastronomia. A coluna recomenda. Na Rádio Jornal, o quadro Café & Conversa ouviu Karina Zapata, uma das organizadoras do festival. Vale a pena conferir.

PENSE NISSO!
E se o presidente argentino, Javier Milei, resolvesse "lacrar", bombar suas redes sociais e fosse até a padaria que fica praticamente na porta do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro?

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Impedido de visitar o amigo, Milei chegaria ao balcão da padaria, pediria um sonho, iguaria de que Bolsonaro tanto gosta, um cortado (espresso com uma pequena quantidade de leite) e deixaria um bilhete:
— Impedido de encontrá-lo, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, vim à padaria que sua senhora frequenta. Também não a vi, mas deixo meu abraço. Depois, voltaria à embaixada para um mate e um assado.

Mas os políticos parecem não estar abertos a esse tipo de protesto, sem precisar fazer estardalhaço.

Pense nisso!

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