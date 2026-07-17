Embora falacioso, o discurso de soberania do governo, até aqui, 'colou'

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MarIA, a inteligência artificial de Flávio Bolsonaro, não troca torneira nem responde pergunta sobre Michelle Bolsonaro. A reconciliação anda distante

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REFORMAS NO CONGRESSO NACIONAL

Agora, em meio ao recesso parlamentar, que vai até 31 de julho, embora na prática, se estenda até 4 de agosto, reforma mesmo, só a troca de um carpete aqui, uma fechadura acolá, a remoção de persianas, cortinas surradas e um ou outro eletrodoméstico.

6x1 CONTINUA TRAVADA

Mesmo com a boa vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que chegou a tecer elogiosos comentários sobre a desenvoltura da nova líder do governo, Teresa Leitão (PT-PE), o sonho de consumo da senadora pernambucana, do presidente Lula da Silva (PT) e das células mais barulhentas da campanha, a PEC do fim da escala 6x1 não avançou.

PACHECO COTADO, PACHECO EMPLACA?

Para quem esteve quase com a toga nos ombros e depois a chave do governo de Minas nas mãos, agora o senador mineiro Rodrigo Pacheco (PSB-MG) pode, finalmente, voltar às luzes da ribalta. Alcolumbre, que não tem pressa nenhuma com o tema, deve convocá-lo para essa empreitada: ser o relator da PEC. Encerraria com chave de ouro sua passagem de oito anos pelo Senado.

MONITORAMENTO EM TEMPO REAL

Pesquisa interna, para consumo próprio, indica que, até aqui, "colou" bem o discurso da soberania nacional adotado por Lula e seus ministros como resposta ao tarifaço do presidente Donald Trump (Republicano).

MAIS REPATRIADOS

Nem só de Copa do Mundo vivem os Estados Unidos. O governo Trump mandou mais um avião com dezenas de repatriados, que nem poderão assistir, lá mesmo, à partida entre Espanha e Argentina. No meio da semana, chegaram 73 brasileiros. Desembarcaram em Belo Horizonte e depois foram encaminhados às suas regiões. Estados Unidos, nunca mais.

MAR+IA

A junção de Maria, nome feminino bastante comum no Brasil, são mais de 12 milhões de Marias, com IA, de inteligência artificial, virou ferramenta do programa Brasil por Elas, do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ). "Pergunte que a MarIA responde."

A PRIMEIRA PERGUNTA...

...deveria ser:

— MarIA, como faço para me reconciliar com Michelle [Bolsonaro]?

DAQUILO QUE ACOMPANHAMOS

A resposta da MarIA seria:

— Ih, meu filho, danou-se. Não faço milagres!

SE SÓ TEM TU...

Com a presença de Lula, o deputado Patrus Ananias (PT-MG) vai anunciar sua candidatura ao governo de Minas Gerais e o apoio que o PSB deve dar ao petista. A maior dor de cabeça do próximo governador mineiro será uma dívida estimada em R$ 206 bilhões.

PENSE NISSO!

Afinal, se falácias trouxessem resultados, se discursos posteriores modificassem decisões, tudo bem. Mas, pelo visto, o país terá de conviver com o tarifaço do governo norte-americano contra produtos e produtores brasileiros. É disso que se tratar. É assim que o tema deve ser abordado.

Uns falam na Lei da Reciprocidade, outros dizem que "vamos bater o pé", enquanto aguardam uma justificativa do presidente dos Estados Unidos. Mas e no dia seguinte, quando as novas tarifas estiverem em vigor? O produtor olhará para o seu produto e terá a certeza de que o Estado brasileiro fez pouco por ele. Foi uma reação vernacular, carregada de palavras e símbolos, mas só.

O Brasil de Lula perdeu a habilidade de negociar e de enfrentar adversários. O comércio exterior está longe de servir apenas para fazer negócios; seu objetivo é gerar lucro cada vez maior. O Brasil de Lula não se preparou para a adversidade.

Pense nisso!