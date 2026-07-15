Governo "batiza" a gasolina enquanto Lula e Alcolumbre seguem em uma guerra insana

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Arrogância de Lula e o jeito irresponsável de Alcolumbre de conduzir votações ainda vão colocar o país em uma grande enrascada. É só esperar

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ME ENGANA...

...que eu gosto. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ao Supremo Tribunal Federal (STF) que "ele jamais soube" que a carta de apoio ao filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seria divulgada.

- A circunstância de a carta ter sido posteriormente divulgada em redes sociais decorreu de decisão adotada sem que houvesse prévia ciência do peticionário, resumiu a defesa de Bolsonaro. O pai.

'GASOLINA BATIZADA'

Não faz muito tempo, viajar pelo interior do país e abastecer em um posto de bandeira duvidosa era sinal de encher o tanque com gasolina adulterada, fruto da ganância do proprietário do estabelecimento.

AGORA É OFICIAL

Com 32% de etanol, por autorização do governo Lula, o "batismo" é mais do que um mergulho no rio Jordão.

AS CONSEQUÊNCIAS DA PAUTA-BOMBA

Não é apenas por travar novas iniciativas do futuro governo, mas a PEC dos agentes comunitários de saúde mostra que os 73 senadores que votaram a favor da proposta sabiam das consequências. Ainda assim, para não perder votos, "jogaram para a plateia", que, aliás, compareceu em grande número ao Senado na última terça-feira (14).

E PODE PIORAR

O presidente Lula da Silva (PT), com seu jeito arrogante de governar, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), com sua maneira irresponsável de conduzir o Congresso, mostram que dois importantes expoentes da política brasileira não têm o menor zelo pelos cargos que ocupam.

NOTÍCIA RUIM

Contra o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele deu um calote na convocação de uma comissão da Câmara dos Deputados, que queria explicações sobre uma suposta ação dos Estados Unidos relacionada ao PCC e ao Comando Vermelho e ao enquadramento dessas duas facções como organizações terroristas.

DESCULPA ESFARRAPADA

Mauro Vieira mandou informar à Comissão de Relações Exteriores da Câmara que havia um "conflito de agendas". Ele foi se reunir com Lula, no Palácio do Planalto. A oposição afirma que a desculpa do ministro deve ser investigada pela Procuradoria-Geral da República, sob o argumento de que uma autoridade não pode faltar a uma convocação do Poder Legislativo.

DE UM BOMBEIRO DE POSTO DE GASOLINA

"Doutor", ele chama todo mundo de doutor, "essa família está levando o Brasil à condenação. Mais quatro anos de Lula, e a culpa será toda deles", disse, referindo-se aos Bolsonaros: pai, mulher e filhos. Errado não está o frentista.

'APELOS INCISIVOS'

Para quem já jogou um trator contra um batalhão da Polícia Militar, o senador Cid Gomes (PSB-CE) amoleceu o coração com facilidade.

- O homem [referindo-se a Lula] tem uma lábia convincente. Não resisti, disse o político cearense, confirmando sua candidatura ao Senado.

FALTA DO QUE FAZER

A Câmara dos Deputados deu carta branca para o uso de cocar, turbante e outros símbolos culturais em documentos oficiais. A deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG), autora do projeto, justifica a medida.

- Esses objetos não são apenas acessórios; eles são elementos que compõem a identidade de povos tradicionais. São o vínculo espiritual com a terra e a conexão com os antepassados, escreveu.

PENSE NISSO!

Mas, gente, eu cheguei a cair na gargalhada quando vi as imagens de Anderson Nascimento ajoelhando-se diante do altar antes de roubar a caixinha de esmolas da igreja de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas Gerais.

Imediatamente, veio-me à cabeça a imagem do deputado Gilberto Nascimento (Podemos-SP) abrindo os trabalhos da Câmara nesta quarta-feira (15). "Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão."

O nome de Deus nunca foi tão balbuciado impunemente. É o ladrão de galinhas no sul de Minas; são os parlamentares em Brasília.

E mais um semestre se vai, o penúltimo da atual legislatura, por sinal, e fica sempre a sensação de que eles enganaram quem os mandou a Brasília: o eleitor. Pode ser apenas uma sensação, mas entre Anderson e o deputado Gilberto há um elo.

Pense nisso!