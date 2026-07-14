Alcolumbre empareda o governo Lula e agiliza votação de pauta-bomba aprovada com apoio da base governista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lula liga o "dane-se e tira onda com Donald Trump. Segundo Lula, "nem a dentadura do Trump é igual a essa", em referência à prótese dentária do SUS

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

NO MATO SEM CACHORRO

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), apressou a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deixando o governo sem coragem de reagir para não se indispor com a categoria. Acabou criando um embaraço para o próximo presidente da República.

PAUTA-BOMBA DO BEM

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), não concordou com o projeto, mas preferiu lavar as mãos e liberar a bancada. Esse é o tipo de medida que pode repercutir tanto na Previdência Social, que já cambaleia para sobreviver, como nas contas de governos estaduais e municipais. Apenas o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) votou contra a matéria.

BOCANHADA DE TRUMP

O presidente Lula da Silva (PT), atualmente no modo "dane-se", para usar uma expressão mais amena, anda tirando onda com o presidente norte-americano, Donald Trump (Republicano). Segundo Lula, "nem a dentadura do Trump é igual a essa", em referência à prótese dentária oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

PF FAZ O DEVER DE CASA...

...coisa que a CPMI do INSS não conseguiu fazer porque o governo Lula não deixou, ao manobrar para impedir a prorrogação das investigações, o que levou à rejeição do relatório final. Ontem, 48 pessoas foram indiciadas por roubarem aposentados e pensionistas. E estamos falando apenas da primeira etapa. Outras virão.

GIGLÊ DE CARBURADOR

Meio-dia e meia desta terça-feira e, assim, do [quase] nada, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publica em uma rede social: "Recebo com otimismo a aprovação do aumento do percentual para 32% do etanol na gasolina (...) Num cenário internacional desafiador, devemos perseguir a estabilidade e a segurança para a produção nacional". Zezinho, da Oficina dos Amigos, especializado em bicos injetores, agradece.

AGORA VAI...

...agora, o Íbis perde a fama de ser o pior time do mundo. Fundado em 1938, o clube pernambucano encaminhou uma camisa ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Registro, em especial, a dedicatória de Mauro Shampoo, uma das figuras mais queridas do futebol brasileiro", escreveu o decano da Corte.

BOLA DE CRISTAL

A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa reagiu com ironia à proposta do ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de criar o Selo Acurácia Eleitoral, uma certificação destinada a "premiar" os institutos de pesquisa que mais se aproximarem do resultado final das urnas.

- Entre a entrevista e a votação, eleitores mudam de opinião, deixam de votar ou alteram seu comportamento. Exigir que uma pesquisa 'acerte' o resultado é confundir ciência com bola de cristal, disse a associação, em nota.

ESBANJADORA

Quer dizer que dona Rosângela ameaça recorrer à lei que combate a misoginia - quando vier a ser aprovada - contra quem critica os gastos considerados exagerados da primeira-dama? A "função", assim mesmo, entre aspas, nem deveria existir. Não tem nenhuma serventia para o cidadão, a não ser criar mais despesas, aumentar a gastança com dinheiro de quem paga imposto.

PENSE NISSO!

Ainda que se reconheça que outros países, como Argentina e Paraguai, também possuam extensas áreas de cultivo da jabuticaba, o ditado continua valendo. Esse Selo Acurácia Eleitoral, anunciado pelo ministro Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é uma jabuticaba sem limites.

Primeiro, não faz mal nenhum perguntar para que serve a Justiça Eleitoral. Certamente, não é para arbitrar a qualidade das pesquisas eleitorais.

Depois, como destaca a associação do setor, "pesquisas medem a intenção de voto no momento em que são realizadas".

O TSE, com essa proposta, confunde pesquisa com previsão. A finalidade da pesquisa é contribuir para retratar, com precisão, o cenário existente no momento da coleta dos dados. Querer premiar os institutos cujas estimativas "apresentem maior aderência aos resultados oficiais" é praticar a arte da quiromancia ou, para citar um tema que a coluna conhece bem, a cafeomancia, quando se analisa o presente e o futuro por meio da borra de café.

Um pouco mais de cientificidade no TSE cairia bem aos operadores do Direito Eleitoral.

Pense nisso!

