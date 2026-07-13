Moraes põe Flávio no gancho, e senador não poderá visitar o pai nos próximos 90 dias

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Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, levou em conta carta escrita por Bolsonaro, lida pelo filho, em transmissão ao vivo

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90 DIAS DE GANCHO

Juristas ouvidos pela coluna consideram exagerada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de proibir o senador Flávio Bolsonaro (PL) de manter contato com o pai, Jair Bolsonaro (PL), pelos próximos três meses.

A ÚLTIMA CARTA

A divulgação de uma carta do ex-presidente pelo filho pode ter configurado uma violação das proibições impostas por Moraes ao conceder prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro. Ele estava impedido de ter acesso às redes sociais. Flávio resolveu tornar pública a carta do pai durante uma transmissão ao vivo pela internet. Os dois só poderão voltar a se falar entre o primeiro e o segundo turno das eleições de outubro.

REPERCUSSÃO MUNDIAL

Na Embaixada da Argentina em Brasília, o embaixador Guillermo Raimondi estaria fazendo contatos para viabilizar uma visita do presidente Javier Milei a Bolsonaro, possivelmente em 26 de julho, logo após a convenção do PL que deve sacramentar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. O embaixador já fez uma consulta ao Itamaraty e pretende fazer outra ao ministro Alexandre de Moraes.

'TÔ MORTA'

A maioria dos entrevistados na pesquisa BTG/Nexus está cansada da polarização entre o presidente Lula da Silva (PT) e os Bolsonaros - pai, filhos e mulher. Ao todo, 27% dos entrevistados disseram estar à procura de uma alternativa que não seja representada por nenhum dos dois grupos políticos.

NÃO VAI TER BOMBA!

Sem apresentar nenhum argumento científico, o presidente Lula afirmou que "o Irã não tinha arma nuclear, nem tinha competência para fazê-la e nem iria produzi-la". Nem mesmo o conselho de clérigos islâmicos iranianos seria tão incisivo.

NÃO À GREVE!

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse ter encontrado "o caminho das negociações" com partidos de oposição para votar, nesta terça-feira, a medida provisória que mantém em R$ 5 mil o piso para trabalhadores do setor de transporte de cargas. A MP do Frete perde a validade nesta quinta-feira.

VETO À ANISTIA

Randolfe disse à coluna que o presidente Lula não concorda e deve vetar o trecho da MP do Frete que concedeu anistia às multas aplicadas a caminhoneiros durante as manifestações de 2022.

ME ENGANA...

...que eu gosto. A liderança do governo agora acredita que "há espaço" para a votação, no Senado, da PEC que extingue a escala 6x1, logo após o recesso parlamentar de agosto. "Haverá esforço concentrado e acredito que a votação vai ocorrer nesse período", avalia Randolfe Rodrigues.

LEITE PARA CUBA

Quarenta e oito toneladas de leite em pó brasileiro estão sendo enviadas a Cuba pelo governo brasileiro. Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) foram mobilizados para transportar a ajuda humanitária. O primeiro decolou nesta segunda-feira levando 16 toneladas. Outras 32 toneladas serão encaminhadas ainda nesta semana.

PENSE NISSO!

Eu sou do tempo - bons tempos, por sinal - em que o aluno que não estudasse ficava de recuperação e não tinha direito às férias escolares do meio do ano.

Aí veio essa pedagogia do preguiçoso, que "decreta" que, mesmo sendo relapso, faltando às aulas e não fazendo o dever de casa, o aluno ainda assim terá direito ao recesso.

Depois, perguntam por que o Brasil é um atraso quase irrecuperável quando o tema é educação.

Tudo isso deveria ser aplicado aos deputados e senadores. Pelo que produziram, pelo que fizeram pelo país e por suas respectivas regiões, você daria a eles um recesso de 15 dias a partir do próximo sábado? É uma reflexão que merece ser feita. Pouca produtividade, baixos índices de comparecimento presencial em Brasília. Não, minha gente. O Congresso atual deveria ficar de recuperação.

Mas aí não seria o Brasil.

Pense nisso!