Argentina pedirá autorização para que Milei visite Bolsonaro

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Lula não se acerta com PSB de Goiás; PL do Ceará desafia exclusividade de Michelle sobre Bolsonaro; e Flávio já tem um nome para a economia: Daniella

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SORVETE DE PEQUI

Um dos frutos mais controversos do Centro-Oeste, o pequi, quase sempre é chamado para compor a gastronomia goiana, mas há quem não goste dele. Na política local, quando uma coligação ou uma aliança começa a dar errado, dizem que uma das partes "andou chupando picolé de pequi".

TUDO PORQUE...

...a vereadora de Goiânia Aava Santiago (PSB) e a deputada federal Adriana Accorsi (PT) chuparam um picolé de pequi e decidiram dizer não ao presidente Lula da Silva (PT), que "tramava" uma chapa majoritária formada pelas duas parlamentares.

— Não é o nosso cenário, disse Aava.

EFEITOS COLATERAIS

Já está com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o relatório médico que aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta "sintomas de fadiga, instabilidade e sonolência".

O GALEGO É NOSSO!

A reunião do PL cearense foi marcada por ironias. Uma delas foi dita ao microfone pelo deputado federal André Fernandes, que mandou uma indireta para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

— Bolsonaro é nosso eterno presidente. Nosso galego. Ele não é de ninguém individualmente, não, tá? É o nosso galego, provocou.

'ENDIREITA'

Sérgio Camargo, que foi presidente da Fundação Cultural Palmares na gestão Bolsonaro, comentou os "desacertos" da direita brasileira.

— A direita deveria se chamar "endireita", pois, a cada dia, necessita de reparo, de orientação e de pacificação, ressaltou.

VAI SE CRIANDO UM CLIMA

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, voltou a defender o nome da senadora Tereza Cristina (PP-MS) como vice na chapa de Flávio Bolsonaro.

DANIELLA MARQUES NA ECONOMIA

Valdemar defende que a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, na gestão Bolsonaro, pode ser "o nome mais apropriado" para preparar o projeto econômico da campanha. Na hipótese de vitória, Daniella Marques seria o Paulo Guedes do novo governo.

'CHURRAS' E 'CEVAS'

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), pelo visto, está "zerado" de preocupação. O político fluminense foi visto empurrando um carrinho de supermercado recheado de cervejas importadas e um fardo de carne. O saco de carvão, porém, não foi visto.

PENSE NISSO!

Na Embaixada da Argentina, em Brasília, a dúvida é se o ministro Alexandre de Moraes negaria autorização para que o presidente Javier Milei visite seu amigo Jair Bolsonaro.

Há um grupo, digamos, mais moderado, que considera improvável uma negativa. Outro, mais afoito, questiona se uma eventual decisão de Alexandre de Moraes nesse sentido não poderia causar uma crise institucional sem precedentes e uma repercussão internacional "inimaginável".

E você, que me acompanha diariamente aqui nesta coluna: Alexandre de Moraes veta ou autoriza o encontro de Milei com Bolsonaro?

Pense nisso!