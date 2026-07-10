Pivô da briga entre Michelle e Flávio Bolsonaro, Priscila Costa vira deputada federal e ficará mais próxima da ex-primeira-dama
Michelle lança o movimento "Imparáveis", Javier Milei promete visitar Bolsonaro (se Alexandre de Moraes permitir), Lula se solidariza com a Venezuela
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TOCA O TELEFONE FINAL '58'
Do outro lado da linha está uma ligação de um número não identificado, mas a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) já sabe com quem vai conversar:
- Quanto tempo? Pergunta a senadora;
- 15 minutinhos, responde a interlocutora. Estou levando pão.
20 minutos depois Michelle chega à casa da senadora, no Lago Sul. Já foi descendo com um pacote de pão francês debaixo do braço e antes de mais nada anunciou: "minha candidatura está mantida".
A senadora ergueu aos mãos aos céus e bradou: "Glória a Deus!" e foram passar um café coado na cozinha da senadora.
A 'IMPARÁVEL' TEM META
O "movimento" da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) não surpreendeu quem estava antenado em seus movimentos [agora sem aspas]. No ano passado, ainda no comando do PL Mulher, Michelle já tinha dado a senha:
- Nós, mulheres, não precisamos de estruturas burocráticas para fazer política de um jeito diferente, discursou.
ALFAJOR CON DULCE DE LECHE
Não muito longe dali, no SMDB, Conjunto 32, outra ligação, também de um número não identificado.
- Señor Flávio, el presidente Milei quer hablar con usted.
O presidente argentino, Javier Milei, informou ao candidato do PL que virá a São Paulo, no lançamento da candidatura do senador brasileira. Em uma viagem não oficial - para não envolver o cerimonial do Itamaraty.
VISITA A BOLSONARO
À rádio Now 97,9, Milei informou que pretende visitar Jair Bolsonaro (PL) em prisão domiciliar.
- Vou estar em São Paulo e dar uma passada também por Brasília para cumprimentar Jair Bolsonaro”, disse em entrevista.
SOLIDARIEDADE À VENEZUELA
Em telefonema nesta sexta-feira (10) o presidente Lula da Silva (PT) manifestou "a solidariedade do povo e do governo brasileiros", à presidente Delcy Rodriguez, da Venezuela.
- Reafirmei a disposição do Brasil de continuar contribuindo para os esforços de reconstrução, disse Lula numa rede social.
NA CRISTA DA ONDA
A vereadora de Fortaleza (CE) Priscila Costa (PL) pivô da crise de Michelle com Flávio, por um dessas reviravoltas da política brasileira, já figura no painel de votações como deputada federal pelo Ceará.
REPOSICIONAMENTO
A mudança de última hora se deu, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizar nova totalização de vagas nas eleições de 2022, cassando a deputada Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) e dando posse a Priscila Costa. Paulão (PT-AL) também perdeu o mandato. Para o seu lugar foi chamado o suplente Nivaldo Albuquerque (Republicanos-AL).
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O PAPELÃO DE CLEITINHO
O senador Cleitinho (Republicanos-MG), percebendo o estrago, subiu à tribuna para pedir desculpas aos colegas senadores e aos 4.268.193 eleitores que votarem nela em 2022. Mostrando uma foto ao lado da influenciadora Virginia Fonseca, durante depoimento dela na CPI das Bets, Cleitinho reconheceu:
- Isso aqui foi um erro. Eu não robei, não desviei dinheiro de emenda. Nunca fiz nada de errado aqui dentro do Senado. Fui um idiota, admitiu o senador mineiro.
PENSE NISSO!
É fogo cruzado, com a necessária redundância, de todos os lados.
Às vezes merecidas, como quando vai aos Estados Unidos tirar foto com o presidente Donald Trump, como se o republicano tivesse a varinha de condão de fazer mudanças de votos.
Outras vezes o chamado fogo amigo, como agora no caso da sua briga com Michelle Bolsonaro ou quando o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) diz que quando o assunto é o tarifaço norte-americano, Flávio Bolsonaro e Lula "são farinha do mesmo saco".
No jogo dos obstáculo, a candidatura do senador Flávio ao Palácio do Planalto gravita entre o jogo de sete erros e uma corrida contra obstáculos.
Pense nisso!