PT de Minas aposta em "remédio caseiro" para fortalecer o palanque de Lula no segundo maior colégio eleitoral do país

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Ex-ministro de Lula e Dilma, Patrus Ananias pediu tempo mas foi somente para "valorizar o passe". A decisão já está tomada. Ele não retornará à Câmara

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BARBA NON FACIT PHILOSOPHUM

O deputado Patrus Ananias (PT-MG) pediu um tempo, "razoavelmente curto", para meditar sobre a proposta que já considera "irrecusável": ser cabeça de chapa na disputa pelo governo de Minas Gerais.

— O chamado é importante para unir o partido em torno de um projeto popular, disse o petista, enquanto acariciava a barba como um pensador renascentista.

SOLUÇÃO CASEIRA

Como diz um petista graúdo do Vale do Jequitinhonha, "a meizinha pode até ser caseira, mas será certeira". Em Minas, ninguém do PT engoliu direito a forma como Marília Campos ex-prefeita de Contagem ignorou os apelos vindos de todas as partes para que deixasse de lado o sonho de ocupar uma cadeira no Senado Federal e, em vez disso, disputasse o Palácio Tiradentes.

NADOU, NADOU...

O deputado Aécio Neves (PSDB-MG) desistiu de disputar a Presidência da República para "concentrar esforços", mirando 2030.

NEM NADAR, NADOU

Já o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa nem vestiu a touca de natação. Quando viu a estrutura do Democracia Cristã, ou a falta dela, deu de ombros e voltou a ler Arthur Schopenhauer (1788–1860).

QUANDO NOVEMBRO CHEGAR

É o prazo de que mais se fala no Congresso Nacional por estes dias. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) reconheceu que "temas polêmicos" não devem ser analisados antes das eleições presidenciais de outubro.

JÁ NA CÂMARA...

... o assunto mais polêmico, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, "não tem como ser analisado quando o país debate quem será o presidente", na avaliação de Aluísio Mendes (Republicanos-MA).

MANDOU BEM

Presidente da comissão que analisa a proposta de emenda à Constituição, disse que gostou da iniciativa do relator da matéria, deputado Mendonça Filho (PL-PE), de propor que a medida, após aprovada pelo Congresso, seja referendada pelos brasileiros nas eleições municipais de 2028.

PENSE NISSO!

O Barão do Rio Branco (1845–1912), patrono da diplomacia brasileira, teria ficado ruborizado se lesse o relatório do Ministério das Relações Exteriores encaminhado à Câmara dos Deputados sobre um alerta de que haveria risco de ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro, a pretexto de combater organizações terroristas como o Comando Vermelho e o PCC.

O documento não cita uma única fonte. Muito menos apresenta qualquer indício da veracidade da informação. O ministro Mauro Vieira, crítico da decisão de Washington de classificar essas duas organizações brasileiras como terroristas, não deixa claro se sonhou com a ameaça, se consultou uma cartomante ou se anda praticando a cafeomancia - arte de adivinhar o futuro interpretando os desenhos formados pela borra de café no fundo da xícara.



Como dizia o professor de Filosofia Jesús Hortal (1927–2026): "Sem um pingo de cientificidade. Pura pirotecnia mental."

Pense nisso!