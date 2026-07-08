Deputado quer seleção brasileira formada apenas por jogadores que atuam no Brasil. E nada de técnico importado

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Novo líder do PT assume no Senado "com gosto de gás"; TV Senado corta discurso de senadora bem no meio do pronunciamento, seria um mansplaining?

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100% TUPINIQUIM

Não basta ter nascido no Brasil; tem que jogar em clubes brasileiros. Para o deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR), "é preciso pôr um fim à seleção brasileira composta por jogadores 'estrangeiros'".

100% VERDE E AMARELO

Professor aposentado de Educação Física, Hauly apresentou um projeto de lei, nesta quarta-feira (8), tornando exclusiva a convocação de jogadores que atuem em clubes brasileiros. O técnico também terá de atuar no país.

— O que vemos hoje é um amontoado de jogadores que, individualmente, até jogam bem, mas lá fora. Quando chegam à seleção, estão mais preocupados com "likes", com bets y otras cositas más, disse à coluna o parlamentar paranaense.

LA GARANTÍA SOY YO

Plenário da Câmara. Pequeno Expediente. Comunicações rápidas de, no máximo, dois minutos. Sobe à tribuna o líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB).

— Quem anda pelas ruas, também chamadas de calles, em qualquer grande cidade do Paraguai, o que mais encontra são bandeiras brasileiras. Empresários que migraram para o país vizinho por falta de incentivo do atual governo do Brasil, disse.

PARA CONTRADITAR

Falando em nome da liderança do governo, a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) saiu em defesa do presidente Lula da Silva (PT).

— Vossa Excelência deveria era se preocupar com políticos do seu partido que vão para o exterior apenas para falar mal do Brasil. Para trabalhar contra o nosso país, advertiu.

'TEMOS, ENFIM, UM LÍDER'

Nem bem o senador Camilo Santana (PT-CE) foi anunciado líder do PT no Senado, e seu gabinete já passou a ser "ainda mais" frequentado por colegas em busca de acordos para votações. Justo no instante em que "jogava a toalha", reconhecendo a "falta de condições" para votar a PEC do fim da jornada 6x1 neste primeiro semestre. A proposta está "estacionada" na mesa de Davi Alcolumbre desde 28 de maio.

OPS! FALHA NOSSA!

O relógio central do Plenário do Senado registrava 18h08. Na tribuna, a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) descia o sarrafo na saúde pública de Alagoas quando, "do nada", a transmissão da TV Senado foi interrompida abruptamente para mostrar o presidente Davi Alcolumbre concedendo uma rápida entrevista aos jornalistas do lado de fora do plenário:

— Pode ser que eu esteja me encontrando com ele [Lula] e vocês não estejam sabendo. Corta. Volta para o discurso da senadora, que, não por acaso, é mãe de JHC, pré-candidato ao governo de Alagoas.

TRICROMATA

Sessão da Câmara comandada pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), quando o líder do partido pede a palavra para elogiar seu liderado. Fala do trabalho de Gaspar como relator da CPMI do INSS quando, de repente, aproveita a deixa das cores para fazer propaganda do colega.

— Vossa Excelência é um brilhante deputado, mas, pena que, logo, logo, o senhor não estará mais entre nós,disse o líder Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

E JÁ CORRIGIU...

"... entre nós", quero dizer, é entre nós aqui nesta Casa. Vossa Excelência vai trocar o Salão Verde, na Câmara, pelo carpete azul do Senado. Alfredo Gaspar respirou aliviado.

— Esse negócio de "não estar mais entre nós", sei não..., comentou com a coluna.

CARTA FORA DO BARALHO

O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a desistência de concorrer ao Senado Federal.

— Fiz a minha parte pela cidade que amo e que me deu tudo. Agora é hora de cuidar um pouco da minha vida, informou.

ESQUEMA DO BANCO MASTER

Quando foi governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha colocou o banco público BRB a serviço do esquema capitaneado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e por Paulo Henrique Costa, então presidente do Banco de Brasília, preso sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro.

MULTE-ME, POR FAVOR!

O deputado federal Fred Linhares (Republicanos-DF) enviou ofício ao Detran-DF pedindo para ser multado por ter dirigido sem cinto de segurança. A infração teria ocorrido no último domingo (5), "em um pequeno trecho entre a minha residência e o final da rua do condomínio no qual resido", diz a petição.

INFRAÇÃO GRAVE

A coluna procurou o Departamento de Trânsito, mas não recebeu informação sobre como irá proceder para aplicar a multa ao deputado, no valor de R$ 195,23, além de cinco pontos na CNH.

PENSE NISSO!

Quando o relógio marcou 19h56 daquele domingo chuvoso, 30 de outubro de 2022, Lula passou à frente do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Logo depois, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou o resultado final, dando a vitória ao petista, pernambucano de Caetés.

Longe da praça dos Tribunais Superiores, muita gente encheu o copo de uísque e, de uma talagada só, comemorou o placar: foram pouco mais de 2 milhões de votos de diferença. Lula obteve 50,90% dos votos; Bolsonaro, 49,10%.

Para eles, era a certeza de que Lula cumpriria uma de suas promessas de campanha, reafirmada durante a transição de governo, enquanto mandava cortar o terno para a posse.

"É agora. Felizmente, essa obra sai", comemorou um empresário com know-how na área de exportação. Ele tinha em mãos um catálogo com o projeto da Transnordestina, rasgando o sertão até chegar ao Porto de Suape.

Lula foi se esquecendo do assunto, não voltou a tocar na promessa e, agora, com o mandato em contagem regressiva, a única certeza é que seu governo fez pouquíssimo — ou nada — pela ferrovia. E o pouco que fez ficou apenas no mundo maravilhoso das promessas.

"Pois o trem está chegando / Tá chegando na estação / É o trem das sete horas / É o último do sertão, do sertão."

Trem no sertão, só na voz de Raul Seixas (1945–1989).

Pense nisso!