Líder do PT joga gasolina nas desavenças de Alcolumbre com o governo Lula

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Deputada quer R$ 27bi para a saúde indígena; Gilberto Carvalho é chamado para reatar as relações de Lula com católicos; Republicanos com Flávio. Será?

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JOGANDO NAS 11

Com tantas atividades na agenda, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ainda achou um tempo para agradecer “a cada atleta pela dedicação e pelo compromisso com que honraram a camisa do Brasil”. Além de comentar a permanência de Carlos Ancelotti, dedicou palavras elogiosas a Neymar, prestando “uma justa homenagem à sua trajetória”. Só faltou falar do filho, Francisco Mendes, um dos mais poderosos cartolas do futebol brasileiro.



DISSIDENTE

O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) não deverá seguir a orientação do partido, que está de malas e cuia para desembarcar na campanha de Flávio Bolsonaro (PL). No acordo para permanecer com Lula, o ex-ministro de Portos e Aeroportos aguarda o momento em que a senadora Teresa Leitão (PT-PE), em um hipotético segundo mandato, seja alçada a um dos tantos ministérios. Seu pai, Silvio Costa (Avante-PE), é o primeiro suplente.



ESTICANDO A CORDA

Enquanto o Planalto escalou um batalhão de ministros e assessores para reforçar a “linha de frente” comandada pela líder Teresa Leitão (PT-PE), o PT na Câmara partiu “com a faca entre os dentes”, rosnando feito um cão raivoso, para cima do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).



FOI NADA!

O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, estava com Alcolumbre quando foi informado de que o líder na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), tinha voltado a subir o tom, chamando o senador de “inimigo do povo” e “inimigo dos trabalhadores” por ainda não ter dado andamento à PEC do fim da jornada 6x1.

— Esse tipo de ameaça e tentativa de intimidação não será mais tolerado. Ameaças e constrangimentos institucionais não aceleram a tramitação; apenas afrontam a independência dos Poderes, reclamou Alcolumbre, em nota encaminhada à imprensa.



'CHIFRE EM CABEÇA DE CAVALO'

Até aqui, o Ministério das Relações Exteriores não esclareceu nem à imprensa nem ao Congresso Nacional de onde o ministro Mauro Vieira tirou a ideia de que a classificação, pelo governo norte-americano, do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas teria como consequência direta o uso de tropas de Washington no Brasil.



QUEIMANDO A BATINA

Gilberto Carvalho, ex-secretário particular do presidente Lula da Silva (PT) em gestões anteriores, está de volta. Ele será o responsável por fazer a ponte com as pastorais sociais da Igreja Católica. Repercutindo a tese do PT de que “agora é nós contra eles”, Gilbertinho, como é chamado nas sacristias dos templos católicos, diz que reeleger Lula “é uma questão de sobrevivência da democracia”.



CANHOTOS DE TODO O MUNDO, UNI-VOS!

A deputada Sonia Guajajara (Psol-SP) apresentou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para destinar 5% das emendas individuais ao “financiamento permanente e contínuo da saúde indígena”. Tomando por base o orçamento deste ano, a líder da “bancada do cocar” quer algo em torno de R$ 27 bilhões para a causa indígena.

— Daqui a pouco, os 11% dos canhotos também vão apresentar uma PEC para garantir políticas para suas causas, gritou um parlamentar destro, enquanto assistia aos jogos da Copa do Mundo no telão instalado no cafezinho dos deputados.



COMO SE NÃO BASTASSEM…

… as desavenças entre PSB e PT na formação de palanques estaduais, agora Psol e a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) já não tomam açaí na mesma tigela. Em vídeo, a ex-primeira-dama do Recife fez duras críticas ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmando que, quando deputado, Boulos (Psol-SP) teve “baixa produtividade legislativa”. A turma do deixa-disso atua para apartar a briga.



PENSE NISSO!

Lembro-me como se fosse ontem de quando o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) fez um contundente discurso defendendo uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre o fim da franquia de bagagens de até 23 kg. “Tais mudanças vão estimular uma maior competição entre as empresas aéreas e a redução do preço das passagens.”



Na prática, porém, não foi bem isso o que aconteceu. Com as mais variadas justificativas, as empresas aéreas elevaram ainda mais o custo das viagens, a pressão para despachar as bagagens de mão é grande e, se uma mala estiver acima do peso permitido, lá vem mais uma taxa extra.



E a Anac? Bem, as agências reguladoras no Brasil, invariavelmente, estão pouco se lixando para o consumidor.



Pense nisso!